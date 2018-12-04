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В массовом ДТП пострадали 6 человек на трассе Р-256 под Бердском

Nissan выехал на встречную полосу и сбил три Toyota на «Чуйском тракте» в Искитимском районе. Разбитые автомобили заблокировали движение, которое пришлось регулировать инспекторам ГИБДД.(ФОТО)

4.12.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
В массовом ДТП пострадали 6 человек на трассе Р 256 под Бердском

Четыре авто и 6 человек пострадали в ДТП в районе с. Лебедевка

Массовое ДТП  произошло во вторник в Искитимском районе, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 4 декабря, около 14.40 в Искитимском районе на 50-м км трассы Р-256 — в районе с. Лебедевка — произошло столкновение четырех легковых автомобилей.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан», следовавший со стороны Новосибирска, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где поочередно столкнулся с двумя автомобилями «Тойота Камри» и одной «Тойота Марк 2».

В результате ДТП пострадали водители «Ниссана» и одной из «Тойот», а также четыре пассажира данных иномарок.

Движение на данном участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют регулирование дорожного потока автомобилей.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В массовом ДТП пострадали 6 человек на трассе Р 256 под Бердском

Полицейские выясняют причину аварии

 


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