Скандал с голубыми волосами: очную ставку между школой и родителями провел прокурор Бердска
Нет учителя: родителям предложили самим вести уроки русского языка в школе Владивостока
В массовом ДТП пострадали 6 человек на трассе Р-256 под Бердском
Жерар Депардье запускает продуктовый бизнес в Новосибирской области
Конфискация имущества убыточна для государства
Вице-мэр Бердска: Запасы газа на грани истощения
Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
МРОТ увеличат до 11 280 рублей в месяц с 2019 года