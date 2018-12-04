В массовом ДТП пострадали 6 человек на трассе Р-256 под Бердском

Массовое ДТП произошло во вторник в Искитимском районе, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 4 декабря, около 14.40 в Искитимском районе на 50-м км трассы Р-256 — в районе с. Лебедевка — произошло столкновение четырех легковых автомобилей.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан», следовавший со стороны Новосибирска, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где поочередно столкнулся с двумя автомобилями «Тойота Камри» и одной «Тойота Марк 2».

В результате ДТП пострадали водители «Ниссана» и одной из «Тойот», а также четыре пассажира данных иномарок.

Движение на данном участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют регулирование дорожного потока автомобилей.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.