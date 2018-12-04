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Нет учителя: родителям предложили самим вести уроки русского языка в школе Владивостока

Из-за низкого уровня зарплат проблема с нехваткой кадров в школах стоит остро. Но увеличение базовых окладов педагогов с 12 650 рублей может ликвидировать дефицит, считают в управлении образования.

4.12.2018 Фото: Википедии 3 коммент.
 
Нет учителя: родителям предложили самим вести уроки русского языка в школе Владивостока

Школьные учителя требуют повышения зарплаты

Директор школы во Владивостоке, в которой уже давно нет учителя русского языка, предложила родителям самим проводить уроки. Об этом на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко рассказала мама одного из учеников.

По словам жительницы Советского района города, ее ребенок учится в школе №48, где уже полгода не могут найти учителя русского языка и литературы для пятых-шестых классов. Директриса посоветовала родителям самим решить проблему — вести уроки по очереди.

Олег Кожемяко попросил представителя управления образования Владивостока разобраться в ситуации.

«Понимаю, что есть трудности с учителями физики и математики — по точным наукам. Но с русским языком и литературой — не знал, что есть вопросы», — сказал врио губернатора, его слова цитирует представитель краевых властей.

Как рассказали РИА Новости в управлении образования города, из-за низкого уровня зарплат проблема с нехваткой кадров в школах стоит остро. Но ситуация может измениться после нового закона об увеличении базовых окладов педагогов: раньше он составлял семь тысяч рублей, а сегодня — 12 650.

Собеседник агентства отметил, что для всех учителей предусмотрены 50-процентные льготы по оплате ЖКХ и компенсации за съем жилья, а для молодых специалистов — ежемесячные доплаты в первые три года работы, около 18 тысяч.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    :-D Великая энергетическая держава *THUMBS UP*

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Пионерка

    Дорогая редакция, какая «директриса»?! Это разговорный вариант слова «директор». Здесь оно не уместно, это не прямая речь.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    Нам в Бердске надо взять этот опыт на заметку
    И назначить родителей « выдающихся» учеников учителями . Или тех родителей, кто постоянно не доволен учителями
    Пусть попробуют справиться . Очень полезно будет

    Thumb up 7 Thumb down 0

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