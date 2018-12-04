Нет учителя: родителям предложили самим вести уроки русского языка в школе Владивостока

Директор школы во Владивостоке, в которой уже давно нет учителя русского языка, предложила родителям самим проводить уроки. Об этом на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко рассказала мама одного из учеников.
По словам жительницы Советского района города, ее ребенок учится в школе №48, где уже полгода не могут найти учителя русского языка и литературы для пятых-шестых классов. Директриса посоветовала родителям самим решить проблему — вести уроки по очереди.
Олег Кожемяко попросил представителя управления образования Владивостока разобраться в ситуации.
«Понимаю, что есть трудности с учителями физики и математики — по точным наукам. Но с русским языком и литературой — не знал, что есть вопросы», — сказал врио губернатора, его слова цитирует представитель краевых властей.
Как рассказали РИА Новости в управлении образования города, из-за низкого уровня зарплат проблема с нехваткой кадров в школах стоит остро. Но ситуация может измениться после нового закона об увеличении базовых окладов педагогов: раньше он составлял семь тысяч рублей, а сегодня — 12 650.
Собеседник агентства отметил, что для всех учителей предусмотрены 50-процентные льготы по оплате ЖКХ и компенсации за съем жилья, а для молодых специалистов — ежемесячные доплаты в первые три года работы, около 18 тысяч.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Великая энергетическая держава
6 2
Дорогая редакция, какая «директриса»?! Это разговорный вариант слова «директор». Здесь оно не уместно, это не прямая речь.
3 0
Нам в Бердске надо взять этот опыт на заметку
И назначить родителей « выдающихся» учеников учителями . Или тех родителей, кто постоянно не доволен учителями
Пусть попробуют справиться . Очень полезно будет
7 0