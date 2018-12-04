КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Скандал с голубыми волосами: очную ставку между школой и родителями провел прокурор Бердска

Нет учителя: родителям предложили самим вести уроки русского языка в школе Владивостока

В массовом ДТП пострадали 6 человек на трассе Р-256 под Бердском

Жерар Депардье запускает продуктовый бизнес в Новосибирской области

Конфискация имущества убыточна для государства

Вице-мэр Бердска: Запасы газа на грани истощения

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

МРОТ увеличат до 11 280 рублей в месяц с 2019 года

Не ограничивать себя в еде на Новый год призывает Минздрав

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Вице-мэр Бердска: Запасы газа на грани истощения

Начальник бердского УКСа рассказал депутатам промышленного комитета, как можно вернуть газ в город. В 2019 году за 11 млн рублей построят газопровод в микрорайоне Южном.(ВИДЕО)

4.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Вице мэр Бердска: Запасы газа на грани истощения

Начальник УКС Алексей Егошин рассказал где построят газопровод за 11 млн рублей

Комитет горсовета Бердска по промышленности под председательством Владимира Голубева рассмотрел планы на бюджет Бердска на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов сегодня, 4 декабря.

Начальник управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин рассказал депутатам о планах по газификации города на грядущий год. Так, на реализацию областной программы по газификации Бердска в городском бюджете предусмотрено 10 141 000 рублей. Они пойдут на газификацию школы и детского сада, газификацию микрорайона Южного.

— Дополнительно мы подали заявку в совет депутатов на 4 700 000 рублей. Мы с вами знаем, что в городе есть большая проблема по газификации с 2015 года. В свое время Газпром построил перемычку диаметров 400 см и протяженностью порядка 5 километров от ГРС-5 в районе Речкуновской зоны. Все технические разрешения, которые выдает нам Газпром и их подтверждает Гипрониигаз — с обременением. В скором времени в Бердске как такового газа не станет без запуска этой перемычки. Составлен план мероприятий для отделов природоохраны и земельных отношений администрации, которые должны согласовать его и провести работы по лесам, чтобы запустить эту перемычку, — резюмировал Егошин.

Он отметил, что в планах и реконструкция газопровода в поселке Новом. Для этого потребуется порядка 4 500 000 рублей. Жители 40 домовладений поселка стали чаще обращаться к власти — люди не могут подключиться к газу либо мощности газа не хватает.

Депутат Елена Белова уточнила — на какое количество домовладений хватит газа на сумму почти в 11 миллионов рублей. Алексей Егошин заверил, что газа будет достаточно всему микрорайону Южному.

-Планируется строительство трубы высокого давления с перспективным развитием. Согласно тех проектов, которые есть, предусмотрено и строительство ГРС, которая будет находиться напротив микрорайона Раздольного. Когда считали всю гидравлику города, указанли, что у города в дальнейшем при 100-процентной загрузке необходимо будет построить ГРС, грубо говоря, закольцевать трубы, — сообщил Алексей Николаевич.

Автор видео Марина Волкова

Начальника бердского УКС сообщил, что в следующем году город может получить дополнительную возможность и мощности по газу. Его слова подтвердил замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров:

-Есть Газпром и есть Гипрониигаз, которые говорят, что у объемы газа мы исчерпали. Для решения этой проблемы существует перемычка. Она построена в лесах и ее проблематично ввести в эксплуатацию. Мы будем вынуждены провести межевание и охранную зону этого газопровода, выводить ее из лесов и переводить в зону инженерных коммуникаций. Что касается детского сада, то Гипрониигаз вместе с Облгазом дали технические условия, где на пуско-наладочные работы они газ дают, а вот на полноценное обеспечение теплоснабжения нам разрешение не дают. Детский сад запускается к 1 сентября, наша задача, чтобы к этому времени этот вопрос был решен. Думаю, что мы в силах к этому времени этот вопрос решить, — констатировал Владимир Захаров.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Не ходите к надомным мастерам по наращиванию ногтей в Бердске! ДТП у «Комбата» в Бердске: несогласная с авркомом автоледи решила дожидаться сотрудников ГИБДД Уличные протесты: власть объявит мораторий на повышение цен на топливо во Франции

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Газпром и Гипрониигаз говорят, что объемы газа мы исчерпали.
    И вообще — заткнитесь!
    Вся страна сидит и переживает за скорейший ввод в эксплуатацию Южного и Северного потоков, а вы тут со своими тараканами лезете под горячую патриотическую руку.

    Thumb up 5 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика