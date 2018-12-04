Вице-мэр Бердска: Запасы газа на грани истощения

Комитет горсовета Бердска по промышленности под председательством Владимира Голубева рассмотрел планы на бюджет Бердска на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов сегодня, 4 декабря.

Начальник управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин рассказал депутатам о планах по газификации города на грядущий год. Так, на реализацию областной программы по газификации Бердска в городском бюджете предусмотрено 10 141 000 рублей. Они пойдут на газификацию школы и детского сада, газификацию микрорайона Южного.

— Дополнительно мы подали заявку в совет депутатов на 4 700 000 рублей. Мы с вами знаем, что в городе есть большая проблема по газификации с 2015 года. В свое время Газпром построил перемычку диаметров 400 см и протяженностью порядка 5 километров от ГРС-5 в районе Речкуновской зоны. Все технические разрешения, которые выдает нам Газпром и их подтверждает Гипрониигаз — с обременением. В скором времени в Бердске как такового газа не станет без запуска этой перемычки. Составлен план мероприятий для отделов природоохраны и земельных отношений администрации, которые должны согласовать его и провести работы по лесам, чтобы запустить эту перемычку, — резюмировал Егошин.

Он отметил, что в планах и реконструкция газопровода в поселке Новом. Для этого потребуется порядка 4 500 000 рублей. Жители 40 домовладений поселка стали чаще обращаться к власти — люди не могут подключиться к газу либо мощности газа не хватает.

Депутат Елена Белова уточнила — на какое количество домовладений хватит газа на сумму почти в 11 миллионов рублей. Алексей Егошин заверил, что газа будет достаточно всему микрорайону Южному.

-Планируется строительство трубы высокого давления с перспективным развитием. Согласно тех проектов, которые есть, предусмотрено и строительство ГРС, которая будет находиться напротив микрорайона Раздольного. Когда считали всю гидравлику города, указанли, что у города в дальнейшем при 100-процентной загрузке необходимо будет построить ГРС, грубо говоря, закольцевать трубы, — сообщил Алексей Николаевич.

Автор видео Марина Волкова



Начальника бердского УКС сообщил, что в следующем году город может получить дополнительную возможность и мощности по газу. Его слова подтвердил замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров:

-Есть Газпром и есть Гипрониигаз, которые говорят, что у объемы газа мы исчерпали. Для решения этой проблемы существует перемычка. Она построена в лесах и ее проблематично ввести в эксплуатацию. Мы будем вынуждены провести межевание и охранную зону этого газопровода, выводить ее из лесов и переводить в зону инженерных коммуникаций. Что касается детского сада, то Гипрониигаз вместе с Облгазом дали технические условия, где на пуско-наладочные работы они газ дают, а вот на полноценное обеспечение теплоснабжения нам разрешение не дают. Детский сад запускается к 1 сентября, наша задача, чтобы к этому времени этот вопрос был решен. Думаю, что мы в силах к этому времени этот вопрос решить, — констатировал Владимир Захаров.