КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Скандал с голубыми волосами: очную ставку между школой и родителями провел прокурор Бердска

Нет учителя: родителям предложили самим вести уроки русского языка в школе Владивостока

В массовом ДТП пострадали 6 человек на трассе Р-256 под Бердском

Жерар Депардье запускает продуктовый бизнес в Новосибирской области

Конфискация имущества убыточна для государства

Вице-мэр Бердска: Запасы газа на грани истощения

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

МРОТ увеличат до 11 280 рублей в месяц с 2019 года

Не ограничивать себя в еде на Новый год призывает Минздрав

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


МРОТ увеличат до 11 280 рублей в месяц с 2019 года

Минимальный размер оплаты труда, установленный в мае 2018 года, увеличится на 117 рублей.

4.12.2018 Фото: викимедиа.ру Один комментарий
 
МРОТ увеличат до 11 280 рублей в месяц с 2019 года

Госдума голосует

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, увеличивающий МРОТ с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей. Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.

«Предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц) составит 117 рублей», — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн работников.

Механизм ежегодного установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года был введен федеральным законом от 28 декабря 2017 года, при этом начиная с 1 января 2019 года МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным законом. Таким образом, законопроект носит преимущественно технический характер. Ко второму чтению в документ внесена одна поправка, уточняющая название проекта закона.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Не ходите к надомным мастерам по наращиванию ногтей в Бердске! ДТП у «Комбата» в Бердске: несогласная с авркомом автоледи решила дожидаться сотрудников ГИБДД Уличные протесты: власть объявит мораторий на повышение цен на топливо во Франции

(1) Комментарий

  1. Вадим

    А в Болгарии, например, тоже увеличили минимальную ЗП.
    До 21000 руб в эквиваленте.
    При том, что средняя там 40000 как и у нас, а нефти и газа там нет, нет духовных скреп и величия, и вообще это самая бедная страна ЕС.

    Понимаете истинное положение Рф при всех ее потугах казаться великой???? %)

    Thumb up 5 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика