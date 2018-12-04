МРОТ увеличат до 11 280 рублей в месяц с 2019 года

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, увеличивающий МРОТ с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей. Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.
«Предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц) составит 117 рублей», — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн работников.
Механизм ежегодного установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года был введен федеральным законом от 28 декабря 2017 года, при этом начиная с 1 января 2019 года МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным законом. Таким образом, законопроект носит преимущественно технический характер. Ко второму чтению в документ внесена одна поправка, уточняющая название проекта закона.
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А в Болгарии, например, тоже увеличили минимальную ЗП.
До 21000 руб в эквиваленте.
При том, что средняя там 40000 как и у нас, а нефти и газа там нет, нет духовных скреп и величия, и вообще это самая бедная страна ЕС.
Понимаете истинное положение Рф при всех ее потугах казаться великой????
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