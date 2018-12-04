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Пять новых автобусов купят для муниципального ПАТП Бердска

В проекте прогноза социально-экономического развития на 2019 год покупка пассажирского транспорта — одна из главных задач бердской администрации.

4.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пять новых автобусов купят для муниципального ПАТП Бердска

После того как подорожал проезд, некоторые пассажиры с маршрутных такси пересели на автобусы

Обсудили проект прогноза социально-экономического развития на публичных слушаниях в Бердске.

По словам начальника управления экономического развития Юлии Бадриной, одна из главных задач в 2019 году – обновить муниципальный автопарк. Администрация намеревается закупить для бердского АТП 5 автобусов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начиная с весны текущего года бердский отдел транспорта и дорожного хозяйства вел активную работу с министерством транспорта Новосибирской области по включению в программу по софинансированию покупку нескольких новых автобусов. Вхождение в программу позволит обновить муниципальный подвижной состав и в целом улучшить качество транспортного обслуживания населения.

Заявка на софинансирование есть, сумма определена — 6,5 млн рублей. Оставалось согласовать, какие модели автобусов приобретать.

Но спустя некоторое время чиновники приняли решение приобрести в этом году хотя бы один автобус.

По словам руководителя бердского автотранспортного предприятия Елены Бороздиной, на городские маршруты ежедневно выходят 22 автобуса. Восемь из них новых, остальные имеют естественный износ. Парк нужно обновлять полностью. И плюс иметь резерв. На сегодняшний день с учетом дачных маршрутов нужно иметь порядка 35 автобусов. То есть еще 27 новых. Это был бы идеальный вариант, который позволил бы работать без сходов, не терять рейсы. И в первую очередь, это было бы очень удобно для пассажиров. К тому же, у предприятия сократились бы затраты на ремонт. А если бы еще и увеличить общую долю муниципального предприятия по пассажирским перевозкам, то тогда интервал ожидания муниципального автобуса может сократиться до 5 минут, отметила Бороздина.

С 1 декабря подорожала стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь за поездку в муниципальном автобусе придется заплатить не 19, а 22 рубля. В маршрутных такси цена выросла с 20 до 25 рублей.

Алина Александрова пользуется муниципальным общественным транспортом. На работу и с работы она добирается на автобусе №7. Он ходит по расписанию, которое ей очень удобно, отметила Алина Витальевна. После того, как подорожал проезд, бердчанка отметила, что в автобусе стало ездить гораздо больше народа.

— Даже молодежь уже не прыгает в первую попавшуюся маршрутку, ребята стоят и ждут автобуса. Людей среднего возраста тоже прибавилось. Для многих экономия 6 рублей на транспорте в день — это тоже деньги, — пояснила Алина Витальевна.


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