Как отдохнуть в Крыму за счет работодателя

Федеральная налоговая служба будет контролировать реализацию закона о предоставлении льгот по налогу на прибыль для работодателей, оплачивающих своим работникам туристические путевки для отдыха внутри страны. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

«В плане документального оформления, в плане платежных вопросов, безусловно, [применение закона] будет контролировать [Федеральная] налоговая служба при проведении документальных проверок», — сказал он, напомнив, что закон дает право работодателям оплачивать путевки, но не обязывает их это делать.

Закон позволяет работодателям включить затраты на оплату услуг по организации туризма и отдыха своих работников на территории РФ в расходы на оплату труда. При этом данная сумма не может превышать 50 тыс. рублей. В то же время путевку можно купить не только для сотрудника, но и для членов его семьи.

По словам Фомина, на сегодняшний день 110 тыс. путевок ежегодно закупаются за счет чистой прибыли работодателя, а закон позволит ему экономить средства. «Естественно, мы исходим из того, что работодатель может больше тратить в рамках своего бюджета на отдых большего количества своих работников», — пояснил сенатор. Причем речь идет как о длительных поездках, к примеру в санатории, так и о «мелких выездах» на один или два дня.

Как сообщил генеральный директор санаторно-курортного объединения «Профкурорт» Федерации независимых профсоюзов России Александр Иванов, в ближайшем будущем положения закона станут фиксироваться в трудовых договорах, этот механизм «сейчас находится в работе».

Источник: ТАСС