Самолет врезался в дом в Мексике

Небольшой самолет марки Cessna в понедельник врезался в жилой дом в мексиканском городе Кулиакан в штате Синалоа, сообщает портал Aristegui Noticias.

По неофициальным данным, на месте погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Само здание серьезно пострадало.​

Причины трагедии пока не известны. На месте работают спасатели.

Источник: РИА Новости