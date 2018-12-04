Проблема Бердска: Тротуаров нет, дороги заужены из-за снега

Подъезды к детским садам и социальным объектам проверили в минувшие выходные дежурные из мэрии Бердска. О выявленных замечаниях они сообщили в Центр муниципальных услуг.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что вдоль дома №34 в Микрорайоне заужена дорога, ведущая в детский сад.

— Нужно обратить внимание на дороги, связанные с подводом и подвозом детей, у нас проблема в городе — нет тротуаров, дороги делали, тротуары не делали. Мы сейчас еще заужаем дорогу из-за некачественной уборки снега. Людям идти негде. Тротуара нет, дорога заужена. Я давал задание по дорогам, ведущим к садам, школам и соцобъектам, нужно помогать руководителям учреждений. Сейчас УЖКХ изменило график уборки. Есть результат. Но нужно довести работу до логического завершения, — обратился к подчиненным Евгений Шестернин.