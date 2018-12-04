Скандал с голубыми волосами: очную ставку между школой и родителями провел прокурор Бердска

За голубой цвет волос ученицу 6 класса администрация выгнала из школы
Очная ставка между мамой и дочерью, покрасившей волосы в голубой цвет, а также администратором и психологом школы №9, которые выгнали ученицу 6 класса с уроков отмывать яркие пряди, состоялась в прокуратуре Бердска сегодня, 4 декабря.
Мама 12-летней девочки Валентина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что она в присутствии правоохранителя, в очередной раз поддержала дочь.
-Администратор школы, Елена Владимировна, которая была бывшим классным руководителем дочери, и психолог школы настаивали, что они не выгоняли мою дочь отмывать волосы. Дочка подтвердила, что Елена Владимировна указала ей на дверь и выгнала. Они стоят на своем. Принесли положение о внешнем виде учеников. Я его не видела, да и с школьным уставом ни на собраниях, да и вообще никогда нас не знакомили. Впрочем, как и с фактом того, что волосы учеников должны быть естественного цвета. Все дети могут самовыражаться. Я хочу, чтобы мой ребенок посещал занятия не только с естественным цветом волос.
Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что помощник прокурора Татьяна Макарова начала знакомиться с документами, которые предоставило руководство школы, запросила другие школьные документы, регламентирующие внешний вид учеников.
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Валентина отметила, что встреча происходила в непринужденной обстановке: учителя настаивали на своем, а мама и дочь — доказывали свою правду.
-Психолог начала рассказывать и то, что детям нельзя ходить с татуировками. А прокурор ей посоветовала ознакомиться сначала с законом, прежде чем ученикам что-то запрещать. Очевидно, что прокурор придерживается закона, но я так думаю, что она придерживается того, что волосы должны быть выкрашены в естественный цвет. Я считаю, что если ребенок хочет покрасить волосы — то пусть красит.
Валентина упомянула, что разговор между ее дочерью и бывшим классным руководителем по поводу цвета волос уже был. В летние каникулы девочка делала апгрейд, который не смылся к 1 сентября.
-В октябре мы тоже красили волосы оттеночным шампунем, но и тогда не было конфликтной ситуации. В этот раз пряди получились более яркими. Видимо это и послужило тем, что дочери указали на школьную дверь, — подытожила Валентина.
Она отметила, что ждет от прокурора решения, которое сможет позволить в рамках закона самовыражаться. История о девочке с голубыми волосами стало известна на всю страну. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург встал на сторону ученицы, заявив, что выгонять детей из класса за цветные волосы – «глупость и бессмысленная задача».
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 21 ноября мама покрасила 12-летней школьницы волосы голубым оттеночным шампунем. Завуч школы на яркие волосы не отреагировала, а вот бывший классный руководитель и администратор школы Елена Владимировна отправила ученицу домой отмывать яркие пряди.
Директор школы Вера Забелич ссылалась на школьный Устав, в котором, по ее словам, прописан внешний вид учеников. Однако Устав школы и правила внутреннего распорядка учеников регламентируют лишь деловой стиль одежды. Про цвет волос в нем ничего написано не было.
После публикации истории о девочке с цветом волос Мальвины, прокурор Бердска Роман Сивак инициировал прокурорскую проверку.
Дак там яжемать видно удалено. Одна волосы покрасит вторая уши все попракалывает с тоннелями третий вообще трансгендер и что из школы получится? Я не хочу что бы мой ребёнок смотрел на удалено подстрекающих яжематерями домохозяйками. А на месте департамента образования нужно спустить четкий устав что бы при принятии в школу яжематери его читали и подписывали. Хотите быть Мальвинами трансгендерами езжайте в гейропу и хоть однополыми браками живите. А это Россия. Самовыражайтесь в спорте учебе науке
47 18
Не надо передергивать, почитайте Библию. Пол менять, дырки в теле и тату делать нельзя, а про помаду и волосы там нет запретов.
5 17
В конец удалено. Россия, ага. Самовыражаться в спорте, учебе, науке. А они есть в России то?
12 15
3 2
позиция прокурора по человечески просто ущербная, а по факту он ничего не может сделать. Получается, что не запрещено в законе, то разрешено, в том числе и в школе. Глупо ссылаться только на закон (хотя другого и нет) потому что все прописать что можно и чего нельзя просто невозможно. Должна быть разумность, совесть, стыд, в конце концов целомудрие. Можете минусовать, но Вы что за то многое, мерзкое, что не запрещено законом. Законом не запрещено испражняться на уроках, раздеваться до гола, рисовать в тетради половыми органами, а не руками, не запрещено приводить с собой друзей, животных и пр..Если все можно, что не прописано в законах и школьных инструкциях и эта мама хочет чтоб ее дочь это делала, то пусть переходит на индивидуальное обучение и выносит мозг головной своей маме. Мама играет с огнем и это ей обязательно аукнется.
25 12
Успокойтесь. Многим и в голову не придет делать то, что вы тут своей больной фантазией наговорили.
И как от цвета волос зависит целомудрие? С каким цветом волос человек может считаться целомудренным, по вашему? А стыд и совесть только у русых присутствует?
11 9
Вот мне никогда не придет в голову выкрасить свои волосы или волосы своего ребенка в такой мерзкий цвет. А этой яжематери пришло. Может в следующий раз она воспользуется списком и сделает все вышеозначенное, это же не запрещено! А Вы ее снова поддержите
17 8
Да пусть уж лучше в голову придет раскраситься, чем то, что вам в голову приходит. И не надо перекладывать свои нездоровые фантазии на других. Это только вам в голову пришло.
10 11
Да ладно -всё что описали стаья хулиганка. Не дай Бог вы всё это сделаете перед детьми в классе или по скайпу мы наконец то вас увидим очень не скоро.
3 1
Возня, устроенная педагогами, вокруг девочки с волосами не как у других, ярко отображает состояние общества. Явно видно отсутствие уважения к непохожим на «себя любимых», полное отсутствие толерантности.
Коробят оскорбительные слова в адрес матери ребёнка. Это выглядит отвратительно.
Да пусть хоть лысым придёт ребёнок в школу. Какое до этого дело кому-то, в особенности — разным Анонимам. Не допустима травля человека по непохожести.
И не стоит в данном случае утрировать ситуацию разными выдумками про обнажённые части тела.
10 13
Ну хоть кто то написал нормальные без грязи и оскорбления слова, заранее извините комментарии ниже ещё не читала. Знаете Зелёная мне ваши слова очень понравились. Но самое интересное что семью уже так грязью облили что и правда противно. Люди вы давно в школах были? Особенно в 9 да там первоклашки таким матом кроют что уши в трубочку сворачиваются. И что за бред на счёт волос? У меня сложилось впечатление что это травля ребёнка. Почему на других учеников ни кто не обращает внимание? И все те мамаши которые на эту семью грязь льют к вам вопрос. Вы сами не были 12-ми девочками? Забыли как маминой помадой губы мулевали? Или как духи таскали? Или как юбки по короче одевали. Только не надо врать что этого не было. Было и не раз. Следите за своими детьми. А то смотрю дети то разные есть, эта девочка только волосы покрасила, а другие курят за углом, пиво в подъездах пьют и опорожняются там же. И как писаоюли это же не запрещено, вот они и делают а многие родители и не знают даже какое поведение у их чада. Вопрос можно было решить легко и просто поговорив с мамой, я не думаю что мама девочки такая не пробивная. А вот выгнали с уроков это пропущенная новая тема, а потом не понимание при контрольной работе и как итог 2 вместо 4 или 5.
9 9
Вот вы зря не прочитали комментарии ниже
Оказывается, девочка обманывает, что ее выгнали ( комментарий Екатерины)
А это как минимум ложь, и заметьте от этой лжи пострадает учитель, а у него тоже есть семья и дети
Так что бы зря думаете, что все так безобидно
То , что она уроки пропустила … так , оказывается она сама ушла с уроков
P.S. Если бы мама не раздула эту тему во всех сми , то никто бы и не узнал об этом
Так что не надо кого то делать виноватыми
5 3
Не гоните коней. С чего вы решили, что Екатерина пишет правду? Почему вы с такой легкостью верите одной и обвиняете другую?
Зачем вы разносите непроверенную и неподтвержденную информацию? Как баба сплетница.
1 4
А почему вы решили, что я не имею права верить Екатерине?????
Вы тут из себя вылазите, уже неделю со всеми лаятесь, все доказываете, что вы правы
Вот вам то я и не верю.. потому, что , тот кто прав , так себя не ведёт
И я не сплетни разношу, а хочу справедливости
Поэтому призываю прокурора, перед принятием решения выслушать третью сторону, то есть эти два класса детей
Вот и выясним, кто обманывает
P.S.
Вы , просто этого очень не хотите, поэтому так себя агрессивно и ведёте
Это мое мнение
3 2
Где вы увидели, что я «вылазию» и «лаюсь»?
«Так себя не ведет». А как это — так?
И почему вы решили, что это именно я?
0 2
Так вы сначала выясните вместе с прокурором, а потом утверждайте.
«Оказывается, девочка обманывает».
Где и почему оказывается то?
0 2
Судя, по резонансу о этой истории, всё проверят, не волнуйтесь !
0 0
Честно говоря, мне жаль девочку и обидно за неё. Действительно, стоит ли быть ханжой и отрицать то, что именно в таком возрасте появляются переживания по поводу своей внешности, сваливается на голову чувство влюблённости и, возможно, страдание от отсутствия внимания.
Нормальный педагог вполне мог обойтись личной беседой с девочкой, советом более опытного старшего человека.
А дети — они не обезьяны. Вполне способны сделать собственные оценки красивости или некрасивости. Давайте уже — не будем двигаться вновь к «железному занавесу» и «причёсывать всех под одну гребёнку».
5 4
Не знаю насколько требования преподавателей идут вразрез с законодательством, но лично я на их стороне, и против превращения учебного процесса в маскарад.
47 14
Полностью согласна, что дети в школе должны выглядеть как школьники, а не как дворовые … Хотя у нас теперь можно встретить и учителей с разными волосами, то что говорить про детей, когда педагоги должны быть примером нашим детям, а не пойми кем!!!!
28 10
Так давайте сначала обсудим и осмотрим учителей, их цвет волос, юбки, еле попу прикрывающие, декольте до пупка. Эдакое наглядное пособие. Для ученика, ага.
А потом и за учеников возьмемся.
14 23
а мне нравица декальте «до пупа» у учительниц! Как-то лучше предмет усваиваица — всё внимание на учителя
6 11
Оно и видно по вашему письму, что вы в школу ходили или ходите, только на пупки смотреть.
6 4
У вас очень туго с чувством юмора.
5 3
Это не корректное сравнение
Ученики — несовершеннолетние, а учителя совершеннолетние
Это не равные условия
5 6
Кто комму пример должен показывать? Тем более в школе?
4 2
Всегда , пример должны показывать родители
10 0
Ааааа. Родителей то я каждый день вижу. Все целомудренные, совестливые, стыдливые, дисциплинированные и законопослушные. Ага.
6 5
Что вам лично мешает не быть такой
(список в вашем комменте) ?
2 0
Мне ничего не мешает.
Я бываю разная.
0 3
Помнится мне в моем 8 классе завуч школы пришла в прозрачной блузке из которой грудь вываливалась♀️ Вот ее директор сразу домой отправила. А когда мы с моей мамой покрасили мне оттеночным шампунем волосы в зелёный цвет — никто и слова не сказал. Видимо, потому что я на золотую медаль шла, а родители педагогами были
2 2
А вы полюбопытствуйте зайти на страницы социальных сетей некоторых «педагогов». Прости господи. Позы, что на фотосессии для журнала Плейбой. Полуголые тела и бокалы в руке на каждом фото.
Уж, делали бы хоть, стеснения ради, закрытый профиль. Так нет, у них даже мысли, видимо, не возникает.
13 13
Они тоже обычные люди. А люди могут иметь какие то слабости, такие же, как у вас
И вообще, это не ваше дело, если это происходит не в школе . (Имеют право расслабится после ваших деток )
Просто тоже бывают одинокие люди или глупые люди
И они просто не знают, как им самовыразиться
Главное, чтобы они в школе досконально знали свой предмет преподавания и были нормальными
Я вообще за единую форму, как для учителей , так и для детей . Чтобы никому не обидно было
14 6
А с классом составили разговор, действительно ли ее выгнали?
А то я не верю, например
11 2
Что-то одним вы слабости прощаете, а других заклевываете.
2 2
А, не люблю наглых и дерзких !
3 1
Не любите? Так вы же из их числа.
0 2
А мне ничего не мешает.
Я бываю разная.
1 0
Я на стороне учителей . Дети должны ходить в школу за знаниями , а не устраивать шоу. Самовыражаться можно по другому.
27 8
Все начинается с малого: начнем ходить в школу раскрашенные как ирокезы, потом придем одетые как на дискотеку, а дальше, что…. цветная радуга в отношениях?
Дай те мне свободу! Все это исходит от мамаши. Не думаю, что она привила ребенку чувство вкуса, красоты и воспитанности.
25 6
Нет, давайте все оденем платки и хламиды.
3 16
Вот, для того чтобы не одевались во что попало и необходимо внешний вид школьника и учителя привести в нормальный вид
12 0
Переключи телевизор с энимал планет на спорт тв и увидишь что спорт есть. Загугли количество спорт секций в бердске и в ужас прийдешь спорт существует и в бердске. Почитай новости курьера и увидишь что на российских соревнованиях бердчане достойно выступают.
13 9
5 0
В Бердске существует не спорт, а физкультура. А тем немногим ребятам, которым удалось шагнуть выше бердских достижений — честь им и хвала, конечно.
1 0
Короче , дальнейшее поведение остальных детей будет зависить от решения прокурора
Пусть это будет на его совести
Я лично против и хочу, чтобы мои держались от таких «самовыражающихся личностей» ( в различных ипостасях) подальше
И не дай бог кто то обидит моего ребёнка , после такого раздрая, если будет все можно
12 6
И что? Пойдете уничтожать тех, кто обидит вашего ребенка?И чем обидят то? Видом, не таким как у него?
Вас надо изолировать, так, на всякий случай. Мало ли что вам там покажется.
3 10
Да, я буду решать все вопросы в правовом поле (Че испугались то? )
В том числе в судебном порядке
А вы что думали? Буду с вашими «детишкам» что ли разбираться?
Нет !
Лично с вами , потому что вы несёте ответственность за действия ваших « деток»
И я имею ввиду не внешний вид, отнюдь !
P.S.
Если будет все позволено, ещё не известно к чему это может привести
Как в пословице : « Дай палец, всю руку откусят»
7 3
Господи, у вас мысли что те скакуны. Куда вас несет то?
2 4
Вам ответить вежливо или правду сказать?
2 0
Говорите как есть.
0 1
хочу справедливости
Поэтому призываю прокурора, перед принятием решения выслушать третью сторону, то есть эти два класса детей
Вот и выясним, кто обманывает
P.S.
Вы , просто этого очень не хотите, поэтому так себя агрессивно и ведёте
Это мое мнение
Thumb up 1 Thumb down 1
0 1
Да, от вас и ваших детей надо держаться подальше. Вы меня пугаете, больше, чем различные ипостаси, честное слово.
3 1
«Короче , дальнейшее поведение остальных детей будет зависить от решения прокурора».
С чего это? А как же вы, родители? Вас они уже не послушают?
0 2
Почему не послушают?
Мои послушают и услышат, что нельзя обманывать, потому что может пострадать тот, кто не виноват
… А вот смогут ли другие это услышать и понять? Не знаю
Поэтому надо сразу все выяснить и поступить по справедливости
0 1
Какая-то мышиная возня на пустом месте.
Проблема, «высосанная из пальца» . Прямо-таки, ожесточённая борьба за внешний вид.
Гораздо актуальнее вопрос о качестве преподавания, о соответствующем содержании учебников, мастерстве учителя .
5 2
Для этого существуют соответствующие компетентные контролирующие органы, эксперты и целое Министерство образования
Чего они хлеб задаром будут есть, чтобы мы ещё их функции на себя брали?
1 1
Сколько же идиотов в Бердске развелось! И все в курьер норовят «блеснуть» убогостью своего ума.
5 3
У вас комментарий из серии » и вашим, и нашим».
Свое мнение озвучьте, чтобы мы догадались, кто идиоты в вашем понимании.
7 0
Отстаньте все от Мальвины. Её мать не для этого готовит: в науке, спорте, учёбе! Всё! Яжематерь закусили удила! Законы учит! Через два года доня ей скажет: «Ты своё пожила — иди и застрелись!» Всё старо как мир!
10 4
Как вам не стыдно Валентина .Наша Елена Владимировна .САМАЯ ЛУЧШАЯ .И весь 6 класс слышал что она вашу дочь не выгоняла ,а она сама ушла с уроков.
13 3
Екатерина , если действительно девочка обманывает, то надо не бояться и всем родителям выступить в защиту учительницы
Можно, написать письмо тому же прокурору и подписать или родительскому комитету или родителям
Просто, дальше , будет хуже … если все промолчат
Это может стать примером ( враньё) для других детей и не только в сторону учительницы
И будет странно, если прокурор вынося решёние ни у кого ничего не спросит, так сказать не проведёт опрос свидетелей
8 3
Но Елена Владимировна накричала на мою дочь при двух 6 классах и выгнала ее с уроков, сказав, чтоб дочь шла домой и отмывала волосы. Дети возмущались на такую реакцию педагога. Ученицы спросили ее, что если они все покрасят волосы, то их всех отчислят от уроков?
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/28/390458-vygnali-za-golubye-volosy-cvet-volos-uchenikov-ne-ogranichivaet-ustav-shkoly-9-berdska
1 5
Екатерина, если это действительно так, как вы говорите, то вы и ваши родители просто обязаны встать на защиту вашего педагога. Нельзя молчаливо наблюдать за происходящим. А если ваша одноклассница крашеная врет, то вообще не представляю как и кто с ней после этого будет общаться и в классе и в школе. С такой «славой», как у её мамы и её самой ей и в другой школе не обрадуются. Вот интересно, а папа в этой семье какого мнения обо всем происходящем??? Папе, наверное, не до этого, он на хлеб насущный зарабатывает, чтобы содержать жену-домохозяйку…
5 2
Была бы мама с мозгами, так постаралась бы объяснить своей дочери, что самовыражаться нужно другими способами. Ну а так как там мама из оперы «Яжемать — Она же ребёнок» , то в силу своей недалекости видимо домохозяйке скучно стало, то превратила своего ребёнка в посмешище!
8 3
Подобный случай произошёл с моим сыном( ему было 14 лет) , когда я служил на Украине в 1990 году. Он тоже хотел самовыразится, что-то не задумываясь сказал, рассмешил класс и сорвал урок. Меня вызвали в школу, специалисты детской комнаты милиции провели с ним собеседование.
Я попросил поприсутствовать на уроке. Что я увидел, меня разочаровало :
-учились несколько человек на первых партах, а остальные , кто чем.
-учительница вела себя спокойно, замечания не делала.
Я пришёл домой и обьяснил жене, что в этой школе он теряет драгоценных несколько лет и потребовал, чтобы она перевела его в другую школу.
Его пристроили в спецшколу, где пять предметов на английском языке в наказание. Сначала он сильно отстал, но современем втянулся. Я ему дал понять:»Цепляйся за тройку, платить никому не буду. Ломоносов учился бесплатно!»»
Маме этой упёртой, посоветовал бы бесплатно, чтобы она перевела свою дочь в учебное заведение, где самовыражение, перевоплощение ценятся больше, чем базовые знания (какой-нибудь театральный коледж). Меня учили в школе , потом в ВУЗе, который благодаря бердской средней школе #1, окончил с отличием, что дисциплина, требовательность в сочитании с заботой о подчинённых-залог успеха в работе и учёбе. Вы вручили, доверили ребёнка специалистам и вдруг вы усомнились в их профессионально подготовке! Вот это чрезмерное заступничество в конечном итоге может привести к эскажёному пониманию свободы самовыражения, которое вы не сможете контролировать, » это лестница, по которой беда придёт в ваш дом.»
10 1
Николай, браво!
4 0
В детях надо развивать чувство красоты, поддерживать тягу к прекрасному. В 12 лет дети должны уже понимать, что в спортивный зал не ходят в вечернем платье, а в театр или на работу в офис в спортивном костюме.
Налицо эстетическая незрелость мамы девочки.
А в школу ходить с таким «грязным» цветом волос просто недопустимо, чтобы другие глупенькие девочки не думали , что это нормально. Надо с детства формировать эстетический вкус.
На днях на ул. Ленина шли два мальчика, на вид 5-6 кл.со школы или в школу (12 часов было) Они что-то постоянно взрывали. Согласитесь, что не очень приятно, когда это происходит у тебя под носом. Я сделала им замечание, сказала, что в общественном месте так не поступают. Один мне быстро ответил, что законом не запрещено. Передо мной были наглые детишки с сигаретами в зубах. Наверное, тоже вместе с мамочками курят. Совершенно невоспитанные, ведущие нездоровый образ жизни, мешающие другим людям, но уже рассуждающие про закон.
7 3
Дети опять виноваты. Нет. Дети не виноваты, они не были взрослыми. Им навязывают модель поведения, люди развалившие страну.А вот взрослые упрекающие детей явно им завидуют злобно за своё пропавшее детство и игрушки прибитые к полу и хождение строем в галстуках под дудки и барабаны.
1 7
А что это за игрушки, прибитые к полу?
0 1
Интересно, а волосы у этих детей цветом какие были? Ну, хоть чем то они отличались от всей массы?
Или все-таки, это те детки — организованные, в форме, и которые все по уставу.
0 3
Николай, плюсую!
4 0
Вы бы ещё послушали рассуждения некоторых недалёких мамашек, так вообще бы очень удивились… Их диточкам попробуйте замечание сделать во дворе, вылетит эта яжемать и облает тебя так, что мало не покажется. Да и деточки сейчас на язык остры, так что вам ещё повезло, что они вам только про закон напомнили. Права то они со своими быдлородителями изучили, а обязанности некоторые из них будут изучать в местах не столь отдалённых, если мозги на место не встанут.
5 1
=…Наверное, тоже вместе с мамочками курят…=
-весьма похоже на камень в мой огород.
Что ж, выскажу свою мысль — уж лучше пусть мой ребёнок попробует вкус сигареты под чутким руководством родителя, нежели с друзьями — украдкой, когда не будет пути к отступлению и можно помчаться к умывальнику и с отвращением отплеваться и почистить зубы. Не ударив в грязь лицом перед бывалыми куряками.
Хотя, у всякого свои методы воспитания.
2 3
Когда писала, то о вас и не вспомнила… Просто , когда я встретила этих хулиганов, напоминающих мне беспризорников из фильма «Респу́блика ШКИД», то в первую очередь подумала о маме, покрасившей волосы своей дочери в жуткий цвет.
2 1
Покрасила и покрасила. Раздули из мухи слона. А если бы она в черный, каштановый, русый цвет покрасилась бы, то я думаю слово бы не сказали. А вот голубой или розовый — это почему то нельзя, хотя по мне, так какая разница в какую цветовую гамму покрашены волосы. Какие-то странные табу. Нашим прапрабабушкам и прапрадедушкам такой цвет волос наоборот показался бы наиболее предпочтительным.
2 2
Детям ни в какой цвет волосы не нужно красить.
4 0
Любопытно было бы посмотреть на всех, кто тут слюной брызгает в сторону девочки и её матери.
Как они сами выглядят? Как и в чем выходят на работу?
В какой цвет выкрашены? С накладными ресницами, ногтями, губами, бровями (в общем, раньше так актриски кабаре разукрашивались), небось?
Увидеть бы их вкус и чувство прекрасного. И что они там детям своим привили.
1 3