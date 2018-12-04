Скандал с голубыми волосами: очную ставку между школой и родителями провел прокурор Бердска

Очная ставка между мамой и дочерью, покрасившей волосы в голубой цвет, а также администратором и психологом школы №9, которые выгнали ученицу 6 класса с уроков отмывать яркие пряди, состоялась в прокуратуре Бердска сегодня, 4 декабря.

Мама 12-летней девочки Валентина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что она в присутствии правоохранителя, в очередной раз поддержала дочь.

-Администратор школы, Елена Владимировна, которая была бывшим классным руководителем дочери, и психолог школы настаивали, что они не выгоняли мою дочь отмывать волосы. Дочка подтвердила, что Елена Владимировна указала ей на дверь и выгнала. Они стоят на своем. Принесли положение о внешнем виде учеников. Я его не видела, да и с школьным уставом ни на собраниях, да и вообще никогда нас не знакомили. Впрочем, как и с фактом того, что волосы учеников должны быть естественного цвета. Все дети могут самовыражаться. Я хочу, чтобы мой ребенок посещал занятия не только с естественным цветом волос.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что помощник прокурора Татьяна Макарова начала знакомиться с документами, которые предоставило руководство школы, запросила другие школьные документы, регламентирующие внешний вид учеников.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Валентина отметила, что встреча происходила в непринужденной обстановке: учителя настаивали на своем, а мама и дочь — доказывали свою правду.

-Психолог начала рассказывать и то, что детям нельзя ходить с татуировками. А прокурор ей посоветовала ознакомиться сначала с законом, прежде чем ученикам что-то запрещать. Очевидно, что прокурор придерживается закона, но я так думаю, что она придерживается того, что волосы должны быть выкрашены в естественный цвет. Я считаю, что если ребенок хочет покрасить волосы — то пусть красит.

Валентина упомянула, что разговор между ее дочерью и бывшим классным руководителем по поводу цвета волос уже был. В летние каникулы девочка делала апгрейд, который не смылся к 1 сентября.

-В октябре мы тоже красили волосы оттеночным шампунем, но и тогда не было конфликтной ситуации. В этот раз пряди получились более яркими. Видимо это и послужило тем, что дочери указали на школьную дверь, — подытожила Валентина.

Она отметила, что ждет от прокурора решения, которое сможет позволить в рамках закона самовыражаться. История о девочке с голубыми волосами стало известна на всю страну. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург встал на сторону ученицы, заявив, что выгонять детей из класса за цветные волосы – «глупость и бессмысленная задача».

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 21 ноября мама покрасила 12-летней школьницы волосы голубым оттеночным шампунем. Завуч школы на яркие волосы не отреагировала, а вот бывший классный руководитель и администратор школы Елена Владимировна отправила ученицу домой отмывать яркие пряди.

Директор школы Вера Забелич ссылалась на школьный Устав, в котором, по ее словам, прописан внешний вид учеников. Однако Устав школы и правила внутреннего распорядка учеников регламентируют лишь деловой стиль одежды. Про цвет волос в нем ничего написано не было.

После публикации истории о девочке с цветом волос Мальвины, прокурор Бердска Роман Сивак инициировал прокурорскую проверку.