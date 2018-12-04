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Скандал с голубыми волосами: очную ставку между школой и родителями провел прокурор Бердска

Администратор и психолог бердской школы №9 настаивали: ученикам нельзя приходить на уроки с разноцветными волосами. Мать ученицы ждет законного решения прокурора, которое позволит ее дочери самовыражаться.

4.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено Валентиной 79 коммент.
 
Скандал с голубыми волосами: очную ставку между школой и родителями провел прокурор Бердска

За голубой цвет волос ученицу 6 класса администрация выгнала из школы

Очная ставка между мамой и дочерью, покрасившей волосы в голубой цвет, а также администратором и психологом школы №9, которые выгнали ученицу 6 класса с уроков отмывать яркие пряди, состоялась в прокуратуре Бердска сегодня, 4 декабря.

Мама 12-летней девочки Валентина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что она в присутствии правоохранителя, в очередной раз поддержала дочь.

-Администратор школы, Елена Владимировна, которая была бывшим классным руководителем дочери, и психолог школы настаивали, что они не выгоняли мою дочь отмывать волосы. Дочка подтвердила, что Елена Владимировна указала ей на дверь и выгнала. Они стоят на своем. Принесли положение о внешнем виде учеников. Я его не видела, да и с школьным уставом ни на собраниях, да и вообще никогда нас не знакомили. Впрочем, как и с фактом того, что волосы учеников должны быть естественного цвета. Все дети могут самовыражаться. Я хочу, чтобы мой ребенок посещал занятия не только с естественным цветом волос.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что помощник прокурора Татьяна Макарова начала знакомиться с документами, которые предоставило руководство школы, запросила другие школьные документы, регламентирующие внешний вид учеников.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Валентина отметила, что встреча происходила в непринужденной обстановке: учителя настаивали на своем, а мама и дочь — доказывали свою правду.

-Психолог начала рассказывать и то, что детям нельзя ходить с татуировками. А прокурор ей посоветовала ознакомиться сначала с законом, прежде чем ученикам что-то запрещать. Очевидно, что прокурор придерживается закона, но я так думаю, что она придерживается того, что волосы должны быть выкрашены в естественный цвет. Я считаю, что если ребенок хочет покрасить волосы — то пусть красит.

Валентина упомянула, что разговор между ее дочерью и бывшим классным руководителем по поводу цвета волос уже был. В летние каникулы девочка делала апгрейд, который не смылся к 1 сентября.

-В октябре мы тоже красили волосы оттеночным шампунем, но и тогда не было конфликтной ситуации. В этот раз пряди получились более яркими. Видимо это и послужило тем, что дочери указали на школьную дверь, — подытожила Валентина.

Она отметила, что ждет от прокурора решения, которое сможет позволить в рамках закона самовыражаться. История о девочке с голубыми волосами стало известна на всю страну. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург встал на сторону ученицы, заявив, что выгонять детей из класса за цветные волосы – «глупость и бессмысленная задача».

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 21 ноября мама покрасила 12-летней школьницы волосы голубым оттеночным шампунем. Завуч школы на яркие волосы не отреагировала, а вот бывший классный руководитель и администратор школы Елена Владимировна отправила ученицу домой отмывать яркие пряди.

Директор школы Вера Забелич ссылалась на школьный Устав, в котором, по ее словам, прописан внешний вид учеников. Однако Устав школы и правила внутреннего распорядка учеников регламентируют лишь деловой стиль одежды. Про цвет волос в нем ничего написано не было.

После публикации истории о девочке с цветом волос Мальвины, прокурор Бердска Роман Сивак инициировал прокурорскую проверку.


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Весь сюжет: Волосы цвета Мальвины

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(79) Комментариев

  1. Аноним

    Дак там яжемать видно удалено. Одна волосы покрасит вторая уши все попракалывает с тоннелями третий вообще трансгендер и что из школы получится? Я не хочу что бы мой ребёнок смотрел на удалено подстрекающих яжематерями домохозяйками. А на месте департамента образования нужно спустить четкий устав что бы при принятии в школу яжематери его читали и подписывали. Хотите быть Мальвинами трансгендерами езжайте в гейропу и хоть однополыми браками живите. А это Россия. Самовыражайтесь в спорте учебе науке

    Thumb up 47 Thumb down 18

    • Аноним

      Не надо передергивать, почитайте Библию. Пол менять, дырки в теле и тату делать нельзя, а про помаду и волосы там нет запретов.

      Thumb up 5 Thumb down 17

    • Аноним

      В конец удалено. Россия, ага. Самовыражаться в спорте, учебе, науке. А они есть в России то?

      Thumb up 12 Thumb down 15

    • Аноним

      позиция прокурора по человечески просто ущербная, а по факту он ничего не может сделать. Получается, что не запрещено в законе, то разрешено, в том числе и в школе. Глупо ссылаться только на закон (хотя другого и нет) потому что все прописать что можно и чего нельзя просто невозможно. Должна быть разумность, совесть, стыд, в конце концов целомудрие. Можете минусовать, но Вы что за то многое, мерзкое, что не запрещено законом. Законом не запрещено испражняться на уроках, раздеваться до гола, рисовать в тетради половыми органами, а не руками, не запрещено приводить с собой друзей, животных и пр..Если все можно, что не прописано в законах и школьных инструкциях и эта мама хочет чтоб ее дочь это делала, то пусть переходит на индивидуальное обучение и выносит мозг головной своей маме. Мама играет с огнем и это ей обязательно аукнется.

      Thumb up 25 Thumb down 12

      • Аноним

        Успокойтесь. Многим и в голову не придет делать то, что вы тут своей больной фантазией наговорили.
        И как от цвета волос зависит целомудрие? С каким цветом волос человек может считаться целомудренным, по вашему? %) А стыд и совесть только у русых присутствует?

        Thumb up 11 Thumb down 9

        • Аноним

          Вот мне никогда не придет в голову выкрасить свои волосы или волосы своего ребенка в такой мерзкий цвет. А этой яжематери пришло. Может в следующий раз она воспользуется списком и сделает все вышеозначенное, это же не запрещено! А Вы ее снова поддержите %)

          Thumb up 17 Thumb down 8

          • Аноним

            Да пусть уж лучше в голову придет раскраситься, чем то, что вам в голову приходит. И не надо перекладывать свои нездоровые фантазии на других. Это только вам в голову пришло.

            Thumb up 10 Thumb down 11

      • Аноним

        Да ладно -всё что описали стаья хулиганка. Не дай Бог вы всё это сделаете перед детьми в классе или по скайпу мы наконец то вас увидим очень не скоро.

        Thumb up 3 Thumb down 1

    • Зелёная

      Возня, устроенная педагогами, вокруг девочки с волосами не как у других, ярко отображает состояние общества. Явно видно отсутствие уважения к непохожим на «себя любимых», полное отсутствие толерантности.
      Коробят оскорбительные слова в адрес матери ребёнка. Это выглядит отвратительно.
      Да пусть хоть лысым придёт ребёнок в школу. Какое до этого дело кому-то, в особенности — разным Анонимам. Не допустима травля человека по непохожести.
      И не стоит в данном случае утрировать ситуацию разными выдумками про обнажённые части тела.

      Thumb up 10 Thumb down 13

      • Гость

        Ну хоть кто то написал нормальные без грязи и оскорбления слова, заранее извините комментарии ниже ещё не читала. Знаете Зелёная мне ваши слова очень понравились. Но самое интересное что семью уже так грязью облили что и правда противно. Люди вы давно в школах были? Особенно в 9 да там первоклашки таким матом кроют что уши в трубочку сворачиваются. И что за бред на счёт волос? У меня сложилось впечатление что это травля ребёнка. Почему на других учеников ни кто не обращает внимание? И все те мамаши которые на эту семью грязь льют к вам вопрос. Вы сами не были 12-ми девочками? Забыли как маминой помадой губы мулевали? Или как духи таскали? Или как юбки по короче одевали. Только не надо врать что этого не было. Было и не раз. Следите за своими детьми. А то смотрю дети то разные есть, эта девочка только волосы покрасила, а другие курят за углом, пиво в подъездах пьют и опорожняются там же. И как писаоюли это же не запрещено, вот они и делают а многие родители и не знают даже какое поведение у их чада. Вопрос можно было решить легко и просто поговорив с мамой, я не думаю что мама девочки такая не пробивная. А вот выгнали с уроков это пропущенная новая тема, а потом не понимание при контрольной работе и как итог 2 вместо 4 или 5.

        Thumb up 9 Thumb down 9

        • Аноним

          Вот вы зря не прочитали комментарии ниже
          Оказывается, девочка обманывает, что ее выгнали ( комментарий Екатерины)
          А это как минимум ложь, и заметьте от этой лжи пострадает учитель, а у него тоже есть семья и дети
          Так что бы зря думаете, что все так безобидно
          То , что она уроки пропустила … так , оказывается она сама ушла с уроков
          P.S. Если бы мама не раздула эту тему во всех сми , то никто бы и не узнал об этом
          Так что не надо кого то делать виноватыми

          Thumb up 5 Thumb down 3

          • Аноним

            Не гоните коней. С чего вы решили, что Екатерина пишет правду? Почему вы с такой легкостью верите одной и обвиняете другую?
            Зачем вы разносите непроверенную и неподтвержденную информацию? Как баба сплетница.

            Thumb up 1 Thumb down 4

            • Аноним

              А почему вы решили, что я не имею права верить Екатерине?????
              Вы тут из себя вылазите, уже неделю со всеми лаятесь, все доказываете, что вы правы
              Вот вам то я и не верю.. потому, что , тот кто прав , так себя не ведёт
              И я не сплетни разношу, а хочу справедливости
              Поэтому призываю прокурора, перед принятием решения выслушать третью сторону, то есть эти два класса детей
              Вот и выясним, кто обманывает
              P.S.
              Вы , просто этого очень не хотите, поэтому так себя агрессивно и ведёте
              Это мое мнение

              Thumb up 3 Thumb down 2

              • Аноним

                Где вы увидели, что я «вылазию» и «лаюсь»?
                «Так себя не ведет». А как это — так?
                И почему вы решили, что это именно я? :-D

                Thumb up 0 Thumb down 2

              • Аноним

                Так вы сначала выясните вместе с прокурором, а потом утверждайте.
                «Оказывается, девочка обманывает».
                Где и почему оказывается то?

                Thumb up 0 Thumb down 2

              • Аноним

                Судя, по резонансу о этой истории, всё проверят, не волнуйтесь !

                Thumb up 0 Thumb down 0

        • Зелёная

          Честно говоря, мне жаль девочку и обидно за неё. Действительно, стоит ли быть ханжой и отрицать то, что именно в таком возрасте появляются переживания по поводу своей внешности, сваливается на голову чувство влюблённости и, возможно, страдание от отсутствия внимания.
          Нормальный педагог вполне мог обойтись личной беседой с девочкой, советом более опытного старшего человека.
          А дети — они не обезьяны. Вполне способны сделать собственные оценки красивости или некрасивости. Давайте уже — не будем двигаться вновь к «железному занавесу» и «причёсывать всех под одну гребёнку».

          Thumb up 5 Thumb down 4

  2. vert

    Не знаю насколько требования преподавателей идут вразрез с законодательством, но лично я на их стороне, и против превращения учебного процесса в маскарад.

    Thumb up 47 Thumb down 14

  3. Гостья

    Полностью согласна, что дети в школе должны выглядеть как школьники, а не как дворовые … Хотя у нас теперь можно встретить и учителей с разными волосами, то что говорить про детей, когда педагоги должны быть примером нашим детям, а не пойми кем!!!!

    Thumb up 28 Thumb down 10

  4. Аноним

    Так давайте сначала обсудим и осмотрим учителей, их цвет волос, юбки, еле попу прикрывающие, декольте до пупка. Эдакое наглядное пособие. Для ученика, ага.
    А потом и за учеников возьмемся.

    Thumb up 14 Thumb down 23

  5. Аноним

    А вы полюбопытствуйте зайти на страницы социальных сетей некоторых «педагогов». Прости господи. Позы, что на фотосессии для журнала Плейбой. Полуголые тела и бокалы в руке на каждом фото.
    Уж, делали бы хоть, стеснения ради, закрытый профиль. Так нет, у них даже мысли, видимо, не возникает.

    Thumb up 13 Thumb down 13

    • Аноним

      Они тоже обычные люди. А люди могут иметь какие то слабости, такие же, как у вас
      И вообще, это не ваше дело, если это происходит не в школе . (Имеют право расслабится после ваших деток )
      Просто тоже бывают одинокие люди или глупые люди
      И они просто не знают, как им самовыразиться
      Главное, чтобы они в школе досконально знали свой предмет преподавания и были нормальными
      Я вообще за единую форму, как для учителей , так и для детей . Чтобы никому не обидно было

      Thumb up 14 Thumb down 6

  6. Аноним

    Я на стороне учителей . Дети должны ходить в школу за знаниями , а не устраивать шоу. Самовыражаться можно по другому.

    Thumb up 27 Thumb down 8

  7. Галыч

    Все начинается с малого: начнем ходить в школу раскрашенные как ирокезы, потом придем одетые как на дискотеку, а дальше, что…. цветная радуга в отношениях?
    Дай те мне свободу! Все это исходит от мамаши. Не думаю, что она привила ребенку чувство вкуса, красоты и воспитанности.

    Thumb up 25 Thumb down 6

  8. Аноним

    Переключи телевизор с энимал планет на спорт тв и увидишь что спорт есть. Загугли количество спорт секций в бердске и в ужас прийдешь спорт существует и в бердске. Почитай новости курьера и увидишь что на российских соревнованиях бердчане достойно выступают.

    Thumb up 13 Thumb down 9

  9. Аноним

    Короче , дальнейшее поведение остальных детей будет зависить от решения прокурора
    Пусть это будет на его совести
    Я лично против и хочу, чтобы мои держались от таких «самовыражающихся личностей» ( в различных ипостасях) подальше
    И не дай бог кто то обидит моего ребёнка , после такого раздрая, если будет все можно

    Thumb up 12 Thumb down 6

    • Аноним

      И что? Пойдете уничтожать тех, кто обидит вашего ребенка?И чем обидят то? Видом, не таким как у него?
      Вас надо изолировать, так, на всякий случай. Мало ли что вам там покажется.

      Thumb up 3 Thumb down 10

      • Аноним

        Да, я буду решать все вопросы в правовом поле (Че испугались то? )
        В том числе в судебном порядке
        А вы что думали? Буду с вашими «детишкам» что ли разбираться?
        Нет !
        Лично с вами , потому что вы несёте ответственность за действия ваших « деток»
        И я имею ввиду не внешний вид, отнюдь !
        P.S.
        Если будет все позволено, ещё не известно к чему это может привести
        Как в пословице : « Дай палец, всю руку откусят»

        Thumb up 7 Thumb down 3

    • Аноним

      Да, от вас и ваших детей надо держаться подальше. Вы меня пугаете, больше, чем различные ипостаси, честное слово.

      Thumb up 3 Thumb down 1

    • Аноним

      «Короче , дальнейшее поведение остальных детей будет зависить от решения прокурора».
      С чего это? А как же вы, родители? Вас они уже не послушают?

      Thumb up 0 Thumb down 2

      • Аноним

        Почему не послушают?
        Мои послушают и услышат, что нельзя обманывать, потому что может пострадать тот, кто не виноват
        … А вот смогут ли другие это услышать и понять? Не знаю
        Поэтому надо сразу все выяснить и поступить по справедливости

        Thumb up 0 Thumb down 1

  10. Аноним

    Какая-то мышиная возня на пустом месте.
    Проблема, «высосанная из пальца» ;) . Прямо-таки, ожесточённая борьба за внешний вид.
    Гораздо актуальнее вопрос о качестве преподавания, о соответствующем содержании учебников, мастерстве учителя ;) .

    Thumb up 5 Thumb down 2

    • Аноним

      Для этого существуют соответствующие компетентные контролирующие органы, эксперты и целое Министерство образования
      Чего они хлеб задаром будут есть, чтобы мы ещё их функции на себя брали?

      Thumb up 1 Thumb down 1

  11. Анонимша

    Сколько же идиотов в Бердске развелось! И все в курьер норовят «блеснуть» убогостью своего ума.

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • Аноним

      У вас комментарий из серии » и вашим, и нашим».
      Свое мнение озвучьте, чтобы мы догадались, кто идиоты в вашем понимании.

      Thumb up 7 Thumb down 0

  12. Аноним

    Отстаньте все от Мальвины. Её мать не для этого готовит: в науке, спорте, учёбе! Всё! Яжематерь закусили удила! Законы учит! Через два года доня ей скажет: «Ты своё пожила — иди и застрелись!» Всё старо как мир!

    Thumb up 10 Thumb down 4

  13. екатерина

    Как вам не стыдно Валентина .Наша Елена Владимировна .САМАЯ ЛУЧШАЯ .И весь 6 класс слышал что она вашу дочь не выгоняла ,а она сама ушла с уроков.

    Thumb up 13 Thumb down 3

    • Аноним

      Екатерина , если действительно девочка обманывает, то надо не бояться и всем родителям выступить в защиту учительницы
      Можно, написать письмо тому же прокурору и подписать или родительскому комитету или родителям
      Просто, дальше , будет хуже … если все промолчат
      Это может стать примером ( враньё) для других детей и не только в сторону учительницы
      И будет странно, если прокурор вынося решёние ни у кого ничего не спросит, так сказать не проведёт опрос свидетелей

      Thumb up 8 Thumb down 3

    • Аноним

      Екатерина, если это действительно так, как вы говорите, то вы и ваши родители просто обязаны встать на защиту вашего педагога. Нельзя молчаливо наблюдать за происходящим. А если ваша одноклассница крашеная врет, то вообще не представляю как и кто с ней после этого будет общаться и в классе и в школе. С такой «славой», как у её мамы и её самой ей и в другой школе не обрадуются. Вот интересно, а папа в этой семье какого мнения обо всем происходящем??? Папе, наверное, не до этого, он на хлеб насущный зарабатывает, чтобы содержать жену-домохозяйку…

      Thumb up 5 Thumb down 2

  14. Аноним

    Была бы мама с мозгами, так постаралась бы объяснить своей дочери, что самовыражаться нужно другими способами. Ну а так как там мама из оперы «Яжемать — Она же ребёнок» , то в силу своей недалекости видимо домохозяйке скучно стало, то превратила своего ребёнка в посмешище!

    Thumb up 8 Thumb down 3

  15. Николай

    Подобный случай произошёл с моим сыном( ему было 14 лет) , когда я служил на Украине в 1990 году. Он тоже хотел самовыразится, что-то не задумываясь сказал, рассмешил класс и сорвал урок. Меня вызвали в школу, специалисты детской комнаты милиции провели с ним собеседование.
    Я попросил поприсутствовать на уроке. Что я увидел, меня разочаровало :
    -учились несколько человек на первых партах, а остальные , кто чем.
    -учительница вела себя спокойно, замечания не делала.
    Я пришёл домой и обьяснил жене, что в этой школе он теряет драгоценных несколько лет и потребовал, чтобы она перевела его в другую школу.
    Его пристроили в спецшколу, где пять предметов на английском языке в наказание. Сначала он сильно отстал, но современем втянулся. Я ему дал понять:»Цепляйся за тройку, платить никому не буду. Ломоносов учился бесплатно!»»
    Маме этой упёртой, посоветовал бы бесплатно, чтобы она перевела свою дочь в учебное заведение, где самовыражение, перевоплощение ценятся больше, чем базовые знания (какой-нибудь театральный коледж). Меня учили в школе , потом в ВУЗе, который благодаря бердской средней школе #1, окончил с отличием, что дисциплина, требовательность в сочитании с заботой о подчинённых-залог успеха в работе и учёбе. Вы вручили, доверили ребёнка специалистам и вдруг вы усомнились в их профессионально подготовке! Вот это чрезмерное заступничество в конечном итоге может привести к эскажёному пониманию свободы самовыражения, которое вы не сможете контролировать, » это лестница, по которой беда придёт в ваш дом.»

    Thumb up 10 Thumb down 1

  16. Аноним

    В детях надо развивать чувство красоты, поддерживать тягу к прекрасному. В 12 лет дети должны уже понимать, что в спортивный зал не ходят в вечернем платье, а в театр или на работу в офис в спортивном костюме.
    Налицо эстетическая незрелость мамы девочки.
    А в школу ходить с таким «грязным» цветом волос просто недопустимо, чтобы другие глупенькие девочки не думали , что это нормально. Надо с детства формировать эстетический вкус.
    На днях на ул. Ленина шли два мальчика, на вид 5-6 кл.со школы или в школу (12 часов было) Они что-то постоянно взрывали. Согласитесь, что не очень приятно, когда это происходит у тебя под носом. Я сделала им замечание, сказала, что в общественном месте так не поступают. Один мне быстро ответил, что законом не запрещено. Передо мной были наглые детишки с сигаретами в зубах. Наверное, тоже вместе с мамочками курят. Совершенно невоспитанные, ведущие нездоровый образ жизни, мешающие другим людям, но уже рассуждающие про закон.

    Thumb up 7 Thumb down 3

    • Аноним

      Дети опять виноваты. Нет. Дети не виноваты, они не были взрослыми. Им навязывают модель поведения, люди развалившие страну.А вот взрослые упрекающие детей явно им завидуют злобно за своё пропавшее детство и игрушки прибитые к полу и хождение строем в галстуках под дудки и барабаны.

      Thumb up 1 Thumb down 7

    • Аноним

      Интересно, а волосы у этих детей цветом какие были? Ну, хоть чем то они отличались от всей массы?
      Или все-таки, это те детки — организованные, в форме, и которые все по уставу.

      Thumb up 0 Thumb down 3

  17. Аноним

    Николай, плюсую!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  18. Аноним

    Вы бы ещё послушали рассуждения некоторых недалёких мамашек, так вообще бы очень удивились… Их диточкам попробуйте замечание сделать во дворе, вылетит эта яжемать и облает тебя так, что мало не покажется. Да и деточки сейчас на язык остры, так что вам ещё повезло, что они вам только про закон напомнили. Права то они со своими быдлородителями изучили, а обязанности некоторые из них будут изучать в местах не столь отдалённых, если мозги на место не встанут.

    Thumb up 5 Thumb down 1

  19. Зелёная

    =…Наверное, тоже вместе с мамочками курят…=

    -весьма похоже на камень в мой огород.
    Что ж, выскажу свою мысль — уж лучше пусть мой ребёнок попробует вкус сигареты под чутким руководством родителя, нежели с друзьями — украдкой, когда не будет пути к отступлению и можно помчаться к умывальнику и с отвращением отплеваться и почистить зубы. Не ударив в грязь лицом перед бывалыми куряками.
    Хотя, у всякого свои методы воспитания.

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    • Аноним

      Когда писала, то о вас и не вспомнила… Просто , когда я встретила этих хулиганов, напоминающих мне беспризорников из фильма «Респу́блика ШКИД», то в первую очередь подумала о маме, покрасившей волосы своей дочери в жуткий цвет.

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  20. Raven

    Покрасила и покрасила. Раздули из мухи слона. А если бы она в черный, каштановый, русый цвет покрасилась бы, то я думаю слово бы не сказали. А вот голубой или розовый — это почему то нельзя, хотя по мне, так какая разница в какую цветовую гамму покрашены волосы. Какие-то странные табу. Нашим прапрабабушкам и прапрадедушкам такой цвет волос наоборот показался бы наиболее предпочтительным.

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  21. Аноним

    Любопытно было бы посмотреть на всех, кто тут слюной брызгает в сторону девочки и её матери.
    Как они сами выглядят? Как и в чем выходят на работу?
    В какой цвет выкрашены? С накладными ресницами, ногтями, губами, бровями (в общем, раньше так актриски кабаре разукрашивались), небось?
    Увидеть бы их вкус и чувство прекрасного. И что они там детям своим привили.

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