Вкус и качество пива изменятся в России

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пхаахах))
У нас, когда в Бердске пивзаод Глюкауф открывался, там венгр-пивовар обучал. Дыкть, он с собой солод привозил.
Вроде хвалили все пиво.
Но, вот когда оказалось, что из «европов» возить несподручно(а может просто дорого), то искали солод тут.
Что-то нашли, но в итоге все равно «не то». В остальном технология фирменная выдерживалась. Но даже всего лишь замена одного солода на другой, существенно повлияла на вкусовые качества.
А тут… 50% зерна.
Это точно будет пиво?
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Пиво тут не причем. Это наезд на производителей напитков типа лимонада, сбитня, медовухи и проч. Их приравняют к пиву, т.е. алкогольной продукции с соответствующим акцизом.
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Это настоящая трагедия для всех ценителей этого божественного напитка.
В нижней ценовой категории (70-100 руб/л) уже давно ничего удобоваримого не осталость, остается надеяться что производители так называемого «крафтового пива» ценой 130-160 руб/л не будут страдать этой фигней и не потеряют качество и клиента заодно.
Пусть уж лучше цену поднимут.
(блин, нет уверенности в этом абсолютно(((((
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«губит людей не пиво, губит людей вода!». Газировочка сойдёт за пиво, ну и цена возрастёт!
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