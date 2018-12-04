КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пять новых автобусов купят для муниципального ПАТП Бердска

Инструкция: как не погибнуть в лифте в Бердске

Отменить бесплатную регистрацию в аэропортах предлагает «Победа»

Как отдохнуть в Крыму за счет работодателя

Пьяных «пачками задерживают» в общественных местах полицейские Бердска

Имеющий гражданство Великобритании Сергей Брилев покинет совет Минобороны

Задайте свой вопрос начальнику полиции Бердска!

Выбирают меню школьного обеда через портал столичного мэра

Проблема Бердска: Тротуаров нет, дороги заужены из-за снега

Самолет врезался в дом в Мексике

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Вкус и качество пива изменятся в России

Новый регламент позволит заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50% вместо ныне допустимых 20%.

4.12.2018 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Вкус и качество пива изменятся в России

Составляющие пива

В России могут измениться требования к качеству пива, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документа, который рассмотрит совет Евразийской экономической комиссии.
Так, новый регламент позволит заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50 процентов вместо ныне допустимых 20 процентов.

Представители «Балтики», Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве. По их словам, эта мера позволит производителям быть более «гибкими и креативными» в вопросах рецептуры. Они также заявили, что содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80 процентов — избыточное ограничение, которого «нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой».

Отмечается, что сам проект документа уже одобрила коллегия комиссии и его могут принять без изменений. В таком случае, подчеркивает издание, после принятия новых правил пивоваренные компании смогут экономить на производстве.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Интернет магазин строительных материалов: делайте покупки правильно! «Мусорный коллапс» предрекает в Бердске обвиняемый в растрате 1,4 млн рублей Пять новых автобусов купят для муниципального ПАТП Бердска

(4) Комментариев

  1. a.danilov

    пхаахах))

    У нас, когда в Бердске пивзаод Глюкауф открывался, там венгр-пивовар обучал. Дыкть, он с собой солод привозил.
    Вроде хвалили все пиво.
    Но, вот когда оказалось, что из «европов» возить несподручно(а может просто дорого), то искали солод тут.
    Что-то нашли, но в итоге все равно «не то». В остальном технология фирменная выдерживалась. Но даже всего лишь замена одного солода на другой, существенно повлияла на вкусовые качества.
    А тут… 50% зерна.
    Это точно будет пиво?

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Аноним

    Пиво тут не причем. Это наезд на производителей напитков типа лимонада, сбитня, медовухи и проч. Их приравняют к пиву, т.е. алкогольной продукции с соответствующим акцизом.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Вадим

    Это настоящая трагедия для всех ценителей этого божественного напитка.
    В нижней ценовой категории (70-100 руб/л) уже давно ничего удобоваримого не осталость, остается надеяться что производители так называемого «крафтового пива» ценой 130-160 руб/л не будут страдать этой фигней и не потеряют качество и клиента заодно.
    Пусть уж лучше цену поднимут.

    (блин, нет уверенности в этом абсолютно((((( *STOP* *SORRY*

    Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Аноним

    «губит людей не пиво, губит людей вода!». Газировочка сойдёт за пиво, ну и цена возрастёт! :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика