Инструкция: как не погибнуть в лифте в Бердске

50 семей ездят на лифте многоквартирного дома с двигателем советских времен в Бердске. Жители дома № 48а Микрорайона беспокоятся о безопасности своих домочадцев и пытаются выяснить — почему председатель ТСН «Родина» не проверила работу специалистов ООО «СЛК-Сибирская лифтовая компания» в июле 2018 года, когда подписывала акт выполненных работ по замене редуктора лифта.

Во время сдачи в эксплуатацию высотки в 2005 году в третий подъезд СМУ-17 установили лифт 1993 годы выпуска, то есть ему уже тогда было 12 лет. На сегодня — 25 лет с момента «рождения».

По словам жильцов, все эти годы лифт доставлял дискомфорт в плане шума и вибрации. В августе 20017 года лифтовая компания рекомендовала заменить редуктор главного привода. Который и поменяли спустя почти год — 19 июля этого года. Действительно благодаря этому исчезла вибрация по стенам и потолку квартир. Как позже выяснилось, к новому редуктору не подходит старый двигатель. И ООО «СЛК-Сибирская лифтовая компания» вместо родного мотора «подобрала» из своих «запасников» двигатель «Сделано в СССР», выпущенного предположительно 80-х годов прошлого века. Лифт заработал. Но мощность советского двигателя не подходит к параметрам купленного за счет жильцов редуктора.

Заменили шум на опасность

20 августа во время планового ежегодного техосмотра, на котором не было представителя ТСН, в акте зафиксировано, что отсутствуют второй источник света в кабинете и устройство от спадания несущих канатов с канатоведущего шкифа лифта. При этом в акте указано, что «следует обратить внимание на посторонние шумы, которые издаются при начале движения и торможения лифта» — громкие щелчки, которые жители слышат в квартирах.

Как уверяла на собрании собственников «Родины» председатель Наталья Сковпень, специалисты лифтовой компании самостоятельно приняли решение об установке двигателя сделанного в СССР, она ничего об этом не знала. А когда подписывала акт приемки, то просто прокатилась в лифте, даже не заходя в лифтовую кабину. Жильцы узнали о советском моторе спустя полтора месяца после ремонта лифта. На собрании же стало известно, что в ТСН нет ответственного за лифты. Сама же Сковпень ссылается на то, что «ничего в этом не соображает».

В конце октября жильцы десятиэтажки голосовали в очно-заочной форме за покупку нового двигателя для лифта третьего подъезда. Результаты голосования председатель Сквопень спустя месяц на всеобщее обозрение, как она это обычно делает, не вывесила.

Специалист Сибирского управления Ростехнадзора сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что устройство механизма лифтового оборудования единое целое и работает под напряжением. Однако, чтобы инициировать проверку службы необходимо заявление от жителей многоквартирного дома.

Прокурор Бердска Роман Сивак в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что историю о двигателе СССР должны проверять службы, отвечающие за ЖКХ.

Лифт – этo тpaнcпopтнoe cpeдcтвo пoвышeннoй oпacнocти, тaкoe жe, кaк мeтpo или aвтoмoбиль. Этo зaпиcaнo в фeдepaльныx нopмaтивныx дoкyмeнтax. И кaк любoe тpaнcпopтнoe cpeдcтвo, пycть и пoдъeмнoe, пpoxoдит тexocмoтp, peгyляpнo чинитcя, и имeет coбcтвeнный тexничecкий пacпopт. Так же у него существуют правила пользования и рекомендации по эксплуатации, которые требуется неукоснительно соблюдать.

В фонде модернизации и развитии ЖКХ по Новосибирской области, Ростехнадзоре по Новосибирской области, Государственной жилищной инспекции по Новосибирской области и администрации Бердска «Курьер. Среда. Бердск» рассказали о том, кто в ответе за эксплуатацию лифтов в жилых домах, куда стоит обращаться, если лифт барахлит или несет потенциальную опасность для его пассажиров, какие документы должны быть в управляющей компании или ТСН на лифт и как происходит контроль за его безопасностью.

Кто в ответе за лифты в Бердске

Существует два документа, по которым проверяют лифты: инструкция завода-изготовителя и технический регламент Таможенного союза. Реестр лифтов находится у управляющих компаний и в Фонде модернизации ЖКХ, а также в Ростехнадзоре. В Управлении Ростехнадзора на учете состоят 569 бердских лифтов. Из них 507 — пассажирские.

По данным горадминистраци Бердска и согласно Жилищного кодекса РФ ответственность за состояние лифтов легла на управляющие компании. Они, в свою очередь, заключают договор с фирмой, специализирующейся на обслуживании лифтов. В случае непосредственного управления домом за безопасностью лифта следят собственники квартир.

Как сообщили в администрации Бердска, лифты всего города обслуживает единственная компания ООО «СЛК — Сибирская лифтовая компания». Все лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента ТР ТС 011/2011 в 1990 году, и отработавшие на сегодняшний день 25 лет, должны быть приведены в соответствие с требованиями техрегламента до 15 февраля 2020 года. Срок приведения в соответствие с требованиями техрегламента лифтов, у которых назначенный срок службы истекает после 15 февраля 2020 года, определяются решением Комиссии таможенного союза.

Как часто нужно проверять лифт

В соответствии с пунктом 3 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метро» осмотр лифта — это его периодическая проверка в соответствии с руководством и указанными правилами. Необходимо ежегодно проводить техническое освидетельствование подъемника. При этом обслуживание лифта осуществляется в рамках руководства по эксплуатации объекта.

В случае отсутствия таковой должен быть определен состав работ, подлежащих выполнению ежемесячно, один раз в три месяца, один раз в шесть месяцев и один раз в год. Информация об осмотре, ремонте и обслуживании лифта заносится квалифицированным персоналом в журнал периодического осмотр, техобслуживания и ремонта лифта.

В соответствии с техническим регламентом, раз в месяц лифты должен проверять электромеханик. Существует определенный перечень работ, за которые он несет ответственность. Специалист, который имеет доступ в машинное помещение, обязан раз в неделю по графику обслуживающей организации приходить и обследовать лифт.

Долго прослужит?

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 ТР ТС 011/2011 при отсутствии в паспорте лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу указанного техрегламента сведений о назначенном сроке службы, срок эксплуатации лифта приравнивается к 25 годам.

В Сибирском управлении Ростехнадзора «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что по результатам частичного техосвидетельствования лифта специалист испытательной лаборатории, проводивший проверки, испытания и измерения лифта, на основании протоколиста испытаний оформляет акт техосвидетельствования, в котором отражаются его результаты.

В государственной жилищной инспекции Новосибирской области подчеркнули, что по истечении назначенного срока службы лифта не допускается его использование по назначению без проведения оценки возможности и условия для продления срока его использования:

— Количество исследований для возможного продления срока использования лифта по назначению не регламентировано. Сведения о проведенном обследовании лифта и возможный срок его продления специалист испытательной лаборатории записывает в паспорт лифта.

У кого должен быть паспорт лифта

Паспорт лифта содержит сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его оборудовании, сведения об устройствах безопасности, назначенном сроке службы лифта, проведения техобслуживания, ремонта и осмотра лифта. Паспорт должен храниться все время, пока используется лифт.

В Ростехнадзоре «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что паспорт и руководство по эксплуатации лифта на стадии его использования должны храниться у владельца лифта, либо в обслуживающей организации. В случае, если паспорт у владельца лифта отсутствует, то он должен прекратить работу лифта до получения главного документа лифта.

В каждом доме по специалисту?

В Ростехнадзоре и ГЖИ отметили, что организация безопасного использования и содержания лифта обеспечивается его владельцем и включает реализацию такой меры, как назначение распорядительным актом лица, ответственного за эксплуатацию лифта из числа квалифицированного персонала.

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» утвержден приказом Минтруда РФ. В нем предусмотрены требования к образованию и обучению — среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена. Допускается возлагать обязанности специалиста на руководящих и инженерно-технических работников. Условия допуска специалиста ответственного за лифт могут быть установлены в инструкции по эксплуатации лифта.

Кто может заходить в лифтовую и хранить от нее ключи

Ростехнадзор предупреждает, что организация безопасного использования лифта обеспечивается его владельцем и включает в себя хранение ключей от машинных, блочных, чердачных и других помещений, используемых для размещения лифта. Выдавать их необходимо квалифицированному персоналу и исключить доступ посторонних лиц к помещениям и оборудованиям объекта.

При этом в ГЖИ по Новосибирской области отмечают, что в соответствии с жилищным кодексом РФ члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами товарищества собственники помещений в многоквартирном доме имеют право ознакомиться с технической документацией на многоквартирный дом и иными связанными с управлением домом документами.

Не предоставление ТСН жилья для ознакомления члену такого товарищества сметы расходов на ремонт лифта или его паспорта — является нарушением федерального закона.

Куда жаловаться?

— В случае обнаружения жильцами нарушений в работе лифта они должны обратиться в управляющую компанию и специализированную лифтовую организацию, которая его обслуживает. При обнаружении фактов возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью людям и животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, стране, безопасности государства, а также угрозы ЧС природного и техногенного характера, либо фактов причинения такого вреда необходимо обратиться в органы государственного контроля и надзора для проведения внеплановой проверки, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Сибирском управлении Ростехнадзора.

В администрации Бердска сообщили, что в случае опасности жители дома должны обращаться в свою управляющую компанию, государственную жилищную инспекцию Новосибирской области или в суд.

Эксперты советуют — если работа технического устройства вызывает опасения, то нужно пожаловаться тому, кто производит обслуживание. В каждом лифте должны быть указаны координаты обслуживающей компании. Если она ничего не предпримет, тогда нужно обращаться в управляющую компанию, ТСН или ТСЖ. Если и после этого ситуация не изменится, то придется писать жалобу в жилищную инспекцию, а в случае возникновения угрозы жизни и здоровью человека — Ростехнадзор. Кроме того, управляющая компания должна проверять качество работы подрядчиков. Проверять работу управляющей компании задача жилищной инспекции.

— В случае происшествия на лифте ответственность будет нести виновная сторона. В первую очередь будет проверено наличие оценки соответствия лифта в течение назначенного срока службы, которое осуществляется в форме тех освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев, проведенное аккредитованной организацией. Далее проверяется работа компании. Обслуживающей лифты. Для возмещения ущерба третьим лицам привлекается страховая компания, застраховавшая лифт, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» фонде модернизации и развития ЖКХ по Новосибирской области.

Какие лифты заменят в Бердске

По данным горадминистарции на 2019 год в Бердске запланирована замена лифтов в шести домах. Это дом № 36 по улице Комсомольской, дом № 118 по улице Красной Сибири, дом № 26 по улице Лелюха, дом № 90 по улице Ленина, дом № 24 по улице Комсомольской и дом № 30 по улице Кирова.

Замена лифтов осуществляется по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области на 2014-2043 года.

В этом году капитальному ремонту подверглись лифты дом № 13а по улице Ленина и дом № 81 по улице Островского. В следующем году откапиталят еще 20 лифтов в доме № 36 по улице Комсомольской, доме № 90 по улице Ленина, доме № 26 по улице Лелюха, доме № 30 по улице Кирова и доме № 24 по улице Комсомольской.

В рамках реализации региональной программы капремонта на 2016-2018 года в домах Бердска, которые формируют фонд капремонта на счете регионального оператора, в 2018 году были заменены 5 лифтов.

Как понять, что лифт опасен

Понять, что лифт неисправен, можно не обращаясь в лифтовую компанию, ГЖИ или Ростехнадзор. Не закрывающиеся двери, уровень пола кабины отличается от уровня этажной площадки более чем на 35 миллиметров, слышен скрежет, ощущаются рывки при движении и наблюдается несанкционированный уход кабины с этажа, лифт не вызывается или застревает — все это говорит о его неисправности. Любое отклонение от нормальной работы лифта квалифицируется как потенциальная опасность. В этом случае жильцы дома должны незамедлительно обращаться в управляющую компанию, ТСЖ или ТСН, лифтовую компанию, ГЖИ или Ростехнадзор.

Что делать, если попал в опасную ситуацию в лифте

Чтобы обезопасить себя, выполняйте правила пользования лифтом — убедитесь, что кабина пришла, а ее двери полностью открылись. Если вы застряли в лифте, вызывайте диспетчера или обслуживающий персонал, ждите их прибытия и выполняйте все их команды. Лифтом запрещено пользоваться детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых, перевозить в кабине легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, открывать двери лифта вручную и при движении, препятствовать закрытию дверей, проникать в шахту и приямок лифта, а главное — пользоваться неисправным лифтом.

Трагедии в лифтах

2 марта 2018 года в Крыму женщина выходила с ребенком в коляске из лифта многоквартирного дома. Коляска зажало между лифтом и площадкой, женщина пыталась вытащить ребенка, но лифт внезапно начал ехать вниз. Он двигался рывками вверх и вниз, коляску с малышом затянуло в проем.

Лифт застрял между этажами. Пришедшие на помощь соседи, долго пытались разжать двери ломом, но техника не поддавалась. Было принято решение выломать сначала одну дверь, а потом другую в надежде, что малыш еще жив. Коляску разрезали, расслабили проем, зажимавший ее, но лифт в этот момент поехал вверх. Женщину, застрявшую в проеме, раздавило.

Подобная история произошла 27 декабря 2017 года с жительницей многоэтажки подмосковного города Домодедово. Женщина вспоминала, что они с ребенком зашли в лифт на 11-м этаже, нажали на кнопку, двери закрылись. Лифт начал тихо двигаться вниз, а потом рывком полетел вниз. В тот день история не обернулась трагедией — лифт остановил тормоз механизма около шестого этажа от резкого удара.

Несколькими днями ранее на Алтуфьевском шоссе в Москве лифт с шестью пассажирами свалился со второго этажа в подвал многоэтажного дома. В МЧС сообщали, что инцидент произошел в результате перегрузки. Заложники лифта не пострадали.

Одна из самых известных трагедий, связанных с лифтом, случилось почти три года назад — 14 января 2016 года. В московском жилом комплексе «Алые паруса» погибла 36-летняя Ирина Володина. Лифт свалился из-за обрыва троса. В это же время ее двое детей вместе с няней спускались вниз на другом лифте.

Помните! Ваша жизнь — в ваших руках! Не всегда ответственные лица ответственно подходят к проблемам и вопросам, которые в их ведение, поэтому не ждите, что кто-то за вас что-то решит — звоните сами во все колокола, когда считаете, что вашей жизни что-то угрожает. Иначе позже можно всю жизнь сожалеть, что вы стали соучастником трагедии, хотя могли ее предотвратить.