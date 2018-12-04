«Мусорный коллапс» предрекает в Бердске обвиняемый в растрате 1,4 млн рублей

В ожидании решения судьи бердского городского суда Натальи Агеевой о рассмотрении уголовного дела обвиняемых в растрате 1,4 миллионов рублей директором мусорной свалки Софьи Солоповой в Новосибирске, второй фигурант дела — Сергей Оленич рассказал журналистам о грядущем мусорном коллапсе вчера, 3 декабря.

— Работы было проделано много — мы продлили жизнь полигону получением на него лицензии, я вёл переговоры с правительством по включению Бердска в схему регионального оператора, 5 гектаров земли рядом со свалкой предусмотрели и зарезервировали для строительства будущего мусоросортировочного завода в рамках государственно-частного партнёрства,отслеживал и вел учёт ввозимого мусора. Из Бердска хотели сделать унитаз, но мы пробили это. За счет того что мы сделали — полигон и живет. Как я мог не работать? Столько работы мы проделали и за свои же шанечки получили, — резюмировал Оленич.

По его словам сегодня в Бердске происходит «захват мусорного полигона». Обвиняемый в растрате 1,4 миллионов рублей предрекает городу мусорный коллапс.

-Региональный оператор придет, мы ждали этого три года. Из доступных данных уже известно, что за одну тонну мусора установлен тариф в 700 рублей. Мусор делится на классы опасности. Региональный оператор будет сам определять классы мусора. Нам в департаменте по тарифам обещали, что мусор будет у нас проходить по 5 классу, а у 4 класса тариф больше в разы. Предприятие не может запретить ввоз мусора. Придется залазить в долги, так как не показывать весь завозимый на свалку мусор — не возможно. Вопросов к жителям больше нет. У них есть тариф и все. А вот к перевозчикам и полигону — вопросов много, — констатировал Оленич.

Кроме этого он прокомментировал журналистам уголовное дело из-за которого оказался на скамье подсудимых с Солоповой.

-Липа на липе, все это состряпано. Дело сфабриковано. Почему мы просим изменить суд — здесь машина работает в одном направлении. Фактура есть, она готова, мы ее вам дадим, но чуть позже. Прокурор не имел право в суд вообще запускать это дело! Там такие грубейшие процессуальные нарушения законодательства. Сделано все по накатанной, на авось, как в колхозе, — уверен Оленич.

Бывший заместитель директора «Спецавтохозяйства» намерен до конца отстаивать свою невиновность. Софья Солопова также не признает свою вину и намерена бороться за правду.

Напомнил, что под домашний арест направил 26 мая бердский суд директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софью Солопову. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Солопову арестовали по подозрению в растрате в особо крупном размере — 1,4 млн рублей.

Главным фигурантом по уголовному делу стал Сергей Оленич. По версии следствия он фактически в течение двух лет получал зарплату (общая сумма 1,4 млн рублей), но никаких должностных обязанностей не выполнял.

Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным.

Софья Солопова в том числе руководит полигоном твердых бытовых отходов Бердска. Городскую мусорную свалку недавно, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», передали в муниципальную собственность.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск»вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, Солопова и Оленич не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства». Их трудовая судьба в нынешней должности будет зависеть о приговора суда.