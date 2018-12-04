Жерар Депардье запускает продуктовый бизнес в Новосибирской области

Жерар Депардье в Новосибирске
Компания АО «Вкусы Франсе» зарегистрирована в Новосибирске 2 октября 2018 года. Учредителем компании, по данным «Контур.Фокус», является Юрий Мосман.
В воскресенье, 2 декабря, Депардье приехал в Новосибирск. По словам представителя Депардье и его бизнес-партнера Юлии Мосман, это первый визит французского актера и предпринимателя в Новосибирск. «Визит продлится четыре дня, цель — обсуждение культурных и коммерческих проектов команды Депардье в России», — прокомментировала Мосман.
По ее словам, Депардье уже получил паспорт со штампом о прописке в Новосибирске, на вторник запланирована официальная встреча Депарьде с губернатором региона Андреем Травниковым, в понедельник Депарьде встречался с вице-губернатором Новосибирской области Сергеем Нелюбовым.
Мосман пояснила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске Жерар принял в связи с выгодным географическим положением последнего. «Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания», — прокомментировала Мосман.
Продюсер Жерара Депардье, Арно Фрилле, рассказал РБК Новосибирск, что Депардье с интересом отнесся к предложению его команды проекта «Вкусы Франции» перенести головной офис компании в Новосибирск и сменить прописку на новосибирскую.
Мосман пояснила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске Жерар принял в связи с выгодным географическим положением последнего. «Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания», — прокомментировала Мосман.
Продюсер Жерара Депардье, Арно Фрилле, рассказал РБК Новосибирск, что Депардье с интересом отнесся к предложению его команды проекта «Вкусы Франции» перенести головной офис компании в Новосибирск и сменить прописку на новосибирскую.
По словам Фрилле, Депардье ищет интересные производства, которые смогли бы совместно с ним разрабатывать рецепты и выпускать оригинальные продукты: «Депардье лично контролирует процессы и посещает производства. Наш совместный бизнес проект «Вкусы Франции», связанный с продуктами питания, увлекает его так же сильно, как когда-то увлекало кино».
Также продюсер сообщил, что совместно с Первым каналом ведется работа над циклом документальных фильмов с Депардье в главной роли. «Проект должен показать через универсальный для любой страны сюжет — кулинарию — свои особенности и богатства. Мы уверены, что сибирякам есть чем удивить и накормить», — отметил Фрилле.
Юлия Мосман, соучредитель компании «Вкусы Франции»:
— Сейчас нет конкретных пищевых производств в Новосибирской области, с которыми мы планируем работать. Мы открыты к диалогу и изучаем все интересные предложения. В продуктовой линейке «Вкусов Франции» есть замороженные продукты — пельмени, вареники, в основном, по мордовским рецептам. Уверена, что скоро появятся и сибирские. Также в Новосибирске Жерар оценил вкус солений: квашеной капусты, огурцов, помидоров. Сейчас продукция под маркой «Вкусы Франции» реализуется через торговые сети, но в перспективе мы планируем открытие небольших фирменных магазинов.
Жерар Депардье прописался в Саранске в феврале 2013 года, спустя месяц после получения гражданства. Францию актер покинул в 2012 году, после того как правительство страны решило резко повысить налог для состоятельных граждан — с 2013 года состоятельных французов с доходом выше €1,3 млн обязали платить с доходов 75-процентный налог.
Московскую компанию ООО «Вкусы Франции» учредили около года назад продюсер Жерара Депардье Арно Фрилле и Юлия Мосман. Управляющим стал индивидуальный предприниматель Юрий Мосман. Компания производит продукты питания. Лицом марки является Жерар Депардье. С марта 2018 года линейка продуктов, в которую входят напитки, полуфабрикаты, соусы, кондитерская продукция, поставляются в торговые сети Ашан и Атак в Москве.
Источник: РБК
Клево: иностранцы все больше и больше инвестируют в нашу страну!
Причем именно прямые инвестиции, а не портфельные, направленные на развитие производства, рабочие места, инфраструктуру и так далее — стране от этого только польза.
Значит это выгодно, прибыльно и имеет будущее.
А наши псевдопартиоты/оппозиционеры только и кричат что все плохо и надо валить скорее…..
Так может с себя начнете и свалите чтобы мы тут нормально и спокойно жили и развивали свою страну?
Никого не держим, двери открыты…. только паспорт сдать не забудьте
6 17
По данным ЦБ, в январе—августе 2018 года частный сектор вывез из России $26,5 млрд против $9,6 млрд за тот же период прошлого года.
(назначенный Путиным псевдопартиот/оппозиционер из ЦБ РФ)
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Предлагаю Жерару Ксавьеровичу Депардьё, дать почётного жителя Бердска и подарить квартиру в Белокаменном
22 4
Я — за! Нормальный, живой человек! Знает вкус жизни и живёт, а не скулит: фсёпропало!
Уже за то ему спасибо, что на санкции «поклал»!
Вива Жерар! Вива ляФранс!
0 6
Может на налоги положил!
1 0
Пока вся остальная Франция воюет с ненавистным режимом, дезертировавший с помощью Путина Жерар обустраивается в Сибири.
12 2
А на хрена французики нам нужны. Свои производства ликвидировали, а этим кланяемся. Как там в «Мертвых душах». Вы мне лягушку хоть в сахаре обваляйте, жрать не стану.
Все к нам лезут с услугами и своими товарами.
75% торговли России в руках иностранцев, доход получили в год 2 трл рубликов, к себе вывезли, своих работай обеспечивают. Дожили: картофу с Египта завозим.
Р.п. Яя Кемеровской области. За последнее время уничтожено: лесокомбинат, тракторорем. завод, промкомбинат, хлебозавод, швейная фабрика, молзавод, пивзавод и др.Дебилизм! Хлеб с Анжерки завозят.
От 14 тыс. населения осталось 9 тыс.
Теперь мы сырьевая колония. Построят стадион, а кто-то пляс пускаются: мы развиваемся.
А где этот удалено работать будет, футбол гонять!?
11 5
Хрустящие лапки французских лягушек нам заменят шейки раков.
Даешь импортного президента, как в украине и грузии или на худой конец — ставленика ротшильдов — какого-нибудь макрона.))
2 4
Он просто не идиот, чтобы покрышки жечь и скакать! Понимаю, что для тебя это удивительно.
0 3
Следущая прописка будет в кремле. Буржины деньги делают в нашей стране,а все перед ними все кланяются.А интересно рабочие на его предприятиях будут 15000тыс получать как все работяги в нашей стране. Па статистике каждый пятый такую сумму получает у нас в стране.
11 3
Не за горами
Получивший российское гражданство по указу президента Владимира Путина боец ММА Джефф Монсон из США стал депутатом Городской думы Красногорска. Он участвовал в выборах от партии «Единая Россия».
9 1
Хорошая новость. Только внимательно надо относиться к таким проектам. В Бердск уже приезжали иностранцы вкладывать деньги в теплосети , опозорились .
6 4
А кто вкладывал в Тужика? Неужели Мерседес?
6 1
Жаль, что СК РФ в него не стал «вкладывать». И этот отполз.
3 0
Всякие курьезы в жизни случаются. Но, к сожалению, на одного Депардье приходится несколько сотен условных Песковых и Брилевых, которые валят с деньгами сомнительного происхождения на ПМЖ в Европу и США.
7 3
Химзавод собирался что-то из картошки делать, какие-то вытяжки.
1 0
Вытяжки и приточки??!
3 0
Дидье против Болтье
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