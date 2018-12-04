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Жерар Депардье запускает продуктовый бизнес в Новосибирской области

Продюсер актера рассказал, что Депардье с интересом отнесся к предложению перенести головной офис компании «Вкусы Франции» в Новосибирск и сменить прописку на новосибирскую.

4.12.2018 Фото: Анна Лобанова | Министерство культуры Новосибирской области 18 коммент.
 
Жерар Депардье запускает продуктовый бизнес в Новосибирской области

Жерар Депардье в Новосибирске

Компания АО «Вкусы Франсе» зарегистрирована в Новосибирске 2 октября 2018 года. Учредителем компании, по данным «Контур.Фокус», является Юрий Мосман.

В воскресенье, 2 декабря, Депардье приехал в Новосибирск. По словам представителя Депардье и его бизнес-партнера Юлии Мосман, это первый визит французского актера и предпринимателя в Новосибирск. «Визит продлится четыре дня, цель — обсуждение культурных и коммерческих проектов команды Депардье в России», — прокомментировала Мосман.

По ее словам, Депардье уже получил паспорт со штампом о прописке в Новосибирске, на вторник запланирована официальная встреча Депарьде с губернатором региона Андреем Травниковым, в понедельник Депарьде встречался с вице-губернатором Новосибирской области Сергеем Нелюбовым.

Мосман пояснила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске Жерар принял в связи с выгодным географическим положением последнего. «Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания», — прокомментировала Мосман.

Продюсер Жерара Депардье, Арно Фрилле, рассказал РБК Новосибирск, что Депардье с интересом отнесся к предложению его команды проекта «Вкусы Франции» перенести головной офис компании в Новосибирск и сменить прописку на новосибирскую.

Мосман пояснила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске Жерар принял в связи с выгодным географическим положением последнего. «Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания», — прокомментировала Мосман.

Продюсер Жерара Депардье, Арно Фрилле, рассказал РБК Новосибирск, что Депардье с интересом отнесся к предложению его команды проекта «Вкусы Франции» перенести головной офис компании в Новосибирск и сменить прописку на новосибирскую.

По словам Фрилле, Депардье ищет интересные производства, которые смогли бы совместно с ним разрабатывать рецепты и выпускать оригинальные продукты: «Депардье лично контролирует процессы и посещает производства. Наш совместный бизнес проект «Вкусы Франции», связанный с продуктами питания, увлекает его так же сильно, как когда-то увлекало кино».

Также продюсер сообщил, что совместно с Первым каналом ведется работа над циклом документальных фильмов с Депардье в главной роли. «Проект должен показать через универсальный для любой страны сюжет — кулинарию — свои особенности и богатства. Мы уверены, что сибирякам есть чем удивить и накормить», — отметил Фрилле.

Юлия Мосман, соучредитель компании «Вкусы Франции»:

— Сейчас нет конкретных пищевых производств в Новосибирской области, с которыми мы планируем работать. Мы открыты к диалогу и изучаем все интересные предложения. В продуктовой линейке «Вкусов Франции» есть замороженные продукты — пельмени, вареники, в основном, по мордовским рецептам. Уверена, что скоро появятся и сибирские. Также в Новосибирске Жерар оценил вкус солений: квашеной капусты, огурцов, помидоров. Сейчас продукция под маркой «Вкусы Франции» реализуется через торговые сети, но в перспективе мы планируем открытие небольших фирменных магазинов.

Жерар Депардье прописался в Саранске в феврале 2013 года, спустя месяц после получения гражданства. Францию актер покинул в 2012 году, после того как правительство страны решило резко повысить налог для состоятельных граждан — с 2013 года состоятельных французов с доходом выше €1,3 млн обязали платить с доходов 75-процентный налог.

Московскую компанию ООО «Вкусы Франции» учредили около года назад продюсер Жерара Депардье Арно Фрилле и Юлия Мосман. Управляющим стал индивидуальный предприниматель Юрий Мосман. Компания производит продукты питания. Лицом марки является Жерар Депардье. С марта 2018 года линейка продуктов, в которую входят напитки, полуфабрикаты, соусы, кондитерская продукция, поставляются в торговые сети Ашан и Атак в Москве.

Источник: РБК


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(18) Комментариев

  1. Аноним

    Клево: иностранцы все больше и больше инвестируют в нашу страну!
    Причем именно прямые инвестиции, а не портфельные, направленные на развитие производства, рабочие места, инфраструктуру и так далее — стране от этого только польза.
    Значит это выгодно, прибыльно и имеет будущее.

    А наши псевдопартиоты/оппозиционеры только и кричат что все плохо и надо валить скорее…..
    Так может с себя начнете и свалите чтобы мы тут нормально и спокойно жили и развивали свою страну? :-D
    Никого не держим, двери открыты…. только паспорт сдать не забудьте ;)

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    • Аноним

      По данным ЦБ, в январе—августе 2018 года частный сектор вывез из России $26,5 млрд против $9,6 млрд за тот же период прошлого года.
      (назначенный Путиным псевдопартиот/оппозиционер из ЦБ РФ) :-D

      Thumb up 10 Thumb down 4

  2. Поросёнок Пётр

    Предлагаю Жерару Ксавьеровичу Депардьё, дать почётного жителя Бердска и подарить квартиру в Белокаменном ;)

    Thumb up 22 Thumb down 4

  3. Аноним

    Пока вся остальная Франция воюет с ненавистным режимом, дезертировавший с помощью Путина Жерар обустраивается в Сибири.

    Thumb up 12 Thumb down 2

    • ФАГ

      А на хрена французики нам нужны. Свои производства ликвидировали, а этим кланяемся. Как там в «Мертвых душах». Вы мне лягушку хоть в сахаре обваляйте, жрать не стану.
      Все к нам лезут с услугами и своими товарами.
      75% торговли России в руках иностранцев, доход получили в год 2 трл рубликов, к себе вывезли, своих работай обеспечивают. Дожили: картофу с Египта завозим.
      Р.п. Яя Кемеровской области. За последнее время уничтожено: лесокомбинат, тракторорем. завод, промкомбинат, хлебозавод, швейная фабрика, молзавод, пивзавод и др.Дебилизм! Хлеб с Анжерки завозят.
      От 14 тыс. населения осталось 9 тыс.
      Теперь мы сырьевая колония. Построят стадион, а кто-то пляс пускаются: мы развиваемся.
      А где этот удалено работать будет, футбол гонять!?

      Thumb up 11 Thumb down 5

      • Аноним

        Хрустящие лапки французских лягушек нам заменят шейки раков.

        Даешь импортного президента, как в украине и грузии или на худой конец — ставленика ротшильдов — какого-нибудь макрона.))

        Thumb up 2 Thumb down 4

    • Гость

      Он просто не идиот, чтобы покрышки жечь и скакать! Понимаю, что для тебя это удивительно. 8)

      Thumb up 0 Thumb down 3

  4. Аноним

    Следущая прописка будет в кремле. Буржины деньги делают в нашей стране,а все перед ними все кланяются.А интересно рабочие на его предприятиях будут 15000тыс получать как все работяги в нашей стране. Па статистике каждый пятый такую сумму получает у нас в стране.

    Thumb up 11 Thumb down 3

    • Аноним

      Не за горами
      Получивший российское гражданство по указу президента Владимира Путина боец ММА Джефф Монсон из США стал депутатом Городской думы Красногорска. Он участвовал в выборах от партии «Единая Россия».
      8)

      Thumb up 9 Thumb down 1

  5. Дмитрий

    Хорошая новость. Только внимательно надо относиться к таким проектам. В Бердск уже приезжали иностранцы вкладывать деньги в теплосети , опозорились .

    Thumb up 6 Thumb down 4

  6. Никола

    Всякие курьезы в жизни случаются. Но, к сожалению, на одного Депардье приходится несколько сотен условных Песковых и Брилевых, которые валят с деньгами сомнительного происхождения на ПМЖ в Европу и США.

    Thumb up 7 Thumb down 3

  7. Аноним

    Химзавод собирался что-то из картошки делать, какие-то вытяжки.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  8. Аноним

    Дидье против Болтье

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