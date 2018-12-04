Жерар Депардье запускает продуктовый бизнес в Новосибирской области

Компания АО «Вкусы Франсе» зарегистрирована в Новосибирске 2 октября 2018 года. Учредителем компании, по данным «Контур.Фокус», является Юрий Мосман.

В воскресенье, 2 декабря, Депардье приехал в Новосибирск. По словам представителя Депардье и его бизнес-партнера Юлии Мосман, это первый визит французского актера и предпринимателя в Новосибирск. «Визит продлится четыре дня, цель — обсуждение культурных и коммерческих проектов команды Депардье в России», — прокомментировала Мосман.

По ее словам, Депардье уже получил паспорт со штампом о прописке в Новосибирске, на вторник запланирована официальная встреча Депарьде с губернатором региона Андреем Травниковым, в понедельник Депарьде встречался с вице-губернатором Новосибирской области Сергеем Нелюбовым.

Мосман пояснила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске Жерар принял в связи с выгодным географическим положением последнего. «Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания», — прокомментировала Мосман.

Продюсер Жерара Депардье, Арно Фрилле, рассказал РБК Новосибирск, что Депардье с интересом отнесся к предложению его команды проекта «Вкусы Франции» перенести головной офис компании в Новосибирск и сменить прописку на новосибирскую.

Мосман пояснила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске Жерар принял в связи с выгодным географическим положением последнего. «Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания», — прокомментировала Мосман.

Продюсер Жерара Депардье, Арно Фрилле, рассказал РБК Новосибирск, что Депардье с интересом отнесся к предложению его команды проекта «Вкусы Франции» перенести головной офис компании в Новосибирск и сменить прописку на новосибирскую.

По словам Фрилле, Депардье ищет интересные производства, которые смогли бы совместно с ним разрабатывать рецепты и выпускать оригинальные продукты: «Депардье лично контролирует процессы и посещает производства. Наш совместный бизнес проект «Вкусы Франции», связанный с продуктами питания, увлекает его так же сильно, как когда-то увлекало кино».

Также продюсер сообщил, что совместно с Первым каналом ведется работа над циклом документальных фильмов с Депардье в главной роли. «Проект должен показать через универсальный для любой страны сюжет — кулинарию — свои особенности и богатства. Мы уверены, что сибирякам есть чем удивить и накормить», — отметил Фрилле.

Юлия Мосман, соучредитель компании «Вкусы Франции»:

— Сейчас нет конкретных пищевых производств в Новосибирской области, с которыми мы планируем работать. Мы открыты к диалогу и изучаем все интересные предложения. В продуктовой линейке «Вкусов Франции» есть замороженные продукты — пельмени, вареники, в основном, по мордовским рецептам. Уверена, что скоро появятся и сибирские. Также в Новосибирске Жерар оценил вкус солений: квашеной капусты, огурцов, помидоров. Сейчас продукция под маркой «Вкусы Франции» реализуется через торговые сети, но в перспективе мы планируем открытие небольших фирменных магазинов.

Жерар Депардье прописался в Саранске в феврале 2013 года, спустя месяц после получения гражданства. Францию актер покинул в 2012 году, после того как правительство страны решило резко повысить налог для состоятельных граждан — с 2013 года состоятельных французов с доходом выше €1,3 млн обязали платить с доходов 75-процентный налог.

Московскую компанию ООО «Вкусы Франции» учредили около года назад продюсер Жерара Депардье Арно Фрилле и Юлия Мосман. Управляющим стал индивидуальный предприниматель Юрий Мосман. Компания производит продукты питания. Лицом марки является Жерар Депардье. С марта 2018 года линейка продуктов, в которую входят напитки, полуфабрикаты, соусы, кондитерская продукция, поставляются в торговые сети Ашан и Атак в Москве.

Источник: РБК