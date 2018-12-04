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Выбирают меню школьного обеда через портал столичного мэра

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Выбирают меню школьного обеда через портал столичного мэра

Комплексные наборы и отдельные блюда, выбранные родителями, школьники будут получать в столовой по карте «Москвенок». И не смогут самостоятельно изменить сделанный взрослыми заказ.

4.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Выбирают меню школьного обеда через портал столичного мэра

Завтрак в школе №9 Бердска: ватрушка, чай, хлеб и куриное суфле

Родители московских школьников смогут заказать питание для детей из меню школьной столовой через портал mos.ru, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«На портале mos.ru у родителей появилась возможность заказать питание из меню школьной столовой для своих детей. Новая услуга «Выбор питания из меню» стала доступна в разделе «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже». Теперь родители могут видеть, какие блюда предлагаются детям, а также получать информацию об их составе, калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, комплексные наборы и отдельные блюда, выбранные родителями, школьники будут получать в столовой по карте «Москвенок» или другим идентификаторам. При этом дети не смогут самостоятельно изменить сделанный взрослыми заказ.

Уточняется, что услуга работает в тестовом режиме. К эксперименту подключены более 250 школ в ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЦАО. В ближайшем будущем проект планируется начать внедрять и в другие городские школы.
«Теперь, зная вкусовые предпочтения ребенка и особенности его здоровья, родители могут выбрать меню заранее онлайн: детальный заказ можно создать на две недели вперед или же настроить регулярность предоставления отдельных блюд на весь учебный год», — рассказал порталу руководитель проекта «Москвенок» Департамента информационных технологий города Москвы Евгений Симановский.

Добавляется, что для составления онлайн-заказа родители должны убедиться, что школа входит в число пилотных. Также они должны быть подключены к информированию системы «Проход и питание» и иметь доступ к соответствующему разделу сайта mos.ru. С помощью портала родители также смогут поставить запрет на приобретение ребенком отдельных блюд, например, сладостей.

Источник: РИА Новости


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