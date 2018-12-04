Задайте свой вопрос начальнику полиции Бердска!

Владимир Соколов настроен на долгую и продуктивную службу в Бердске
Начальник полиции Бердска Владимир Соколов даст «Курьер. Среда. Бердск» итоговое интервью в декабре 2018 года. Уже сегодня редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает собирать вопросы от читателей.
Владимир Соколов вступил в должность начальника полиции Бердска полгода назад. В первую неделю работы Владимир Васильевич рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что намерен не только бороться с преступностью, но и сделать деятельность полиции максимально открытой и удобной для горожан.
За это время он познакомился с городом и его проблемами в сфере коррупции, противоправных действий совершенных в отношении бердчан. В интервью с Владимиром Соколовым мы хотим подвести итоги этого года, выяснить безопасен ли Бердск. Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для начальника полиции вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу bkurer@mail.ru.
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос начальнику полиции». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.
Последний день приема вопросов — 7 декабря!
1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно начальник полиции, а не кто-либо другой.
3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на станицах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!
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ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ
Какие вы планируете проводить мероприятия для уменьшения преступности и мелкого хулиганства?
Планируете ли вы патрулирование»сложных» районов Бердска с целью снижения преступности?
Вы будете спускать с рук халатность своих подчинённых?
Что ВЫ готовы сделать, что бы жители города Бердска сказали, что у нас замечательное полицейское руководство?
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ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ
Согласна про патрулирование «сложных» районов, в частности дом на улице Попова 35- в подъезд зайти страшно, пьют, курят, матерятся и т.д….
Желательно сделать в этом доме опорный пункт, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
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Скажите, пожалуйста, почему полицейские выходя на работу, не имеют документов подтверждающих их полномочия? МВД юридическое лицо, зарегестрированное на Колокольцева. И только Колокольцева может представлять МВД без доверенности. Остальные лица согласно приказу 615 от 2012 года должны иметь при себе удостоверение личности и доверенность от Колокольцева, служебное удостоверение удостоверение личности не является и конкретнее на служебном удостоверение геобовая печать не соответствует ГОСТу ни по размеру н по наполнению, то есть полицейские без документов попадают под уголовную статью захват власти. Что Вы можете пояснить по этому поводу?
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МВД РФ-юридическое лицо,зарегистрированное на г.Колокольцева, и согласно 615 приказу по МВД от 2012 года,полицейский должен иметь при выходе на работу,удостоверение личности и доверенность от г. Колокольцева,служебное удостоверение удостоверением личности не является,так как юридически ничтожно-гербовая печать не соответствует ГОСТу ни по размеру ни по наполнению,то есть полицейские попадают под уголовную статью-самовольный захват власти,что Вы можете пояснить по этому вопросу?
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Вопрос начальнику полиции:
Уважаемый Владимир, извините отчество не указано, пожалуйста наведите порядок с безобразным поведением наших «собачатников» на м-рне, между домами Кр. Сибирь 109, 105, Рогачева 20. Каждое день наши можно сказать сограждане выводят на площадку между домами до сотни собак разных пород, в том числе и опасных, таких как бультерьеры. И вся эта стая без намордников свободно «гоняет» по ДЕТСКОЙ площадке и прилегающей территории, где постоянно играют дети и гуляют взрослые. Это не только опасно, но и весной когда сходит снег эта площадка превращается в огромную кучу , извините овна. Заразой завалена вся земля, пройти не возможно в туфлях, чтобы не запачкаться. Короче можно сказать, что эта территория с детской площадкой опасна для детей во всех отношениях. Неужели надо ждать когда эти братья меньшие кого-нибудь загрызут или эпидемии какой-нибудь заразы.
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У меня, как бывшего военного, один вопрос:» По чему на фото мы наблюдаем, что он нарушает форму одежды (находится в летней рубашке)?»
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Вопрос один: » Когда полиция начнёт раскрывать кражи,угоны, мошенничества, уже ранее совершенные и по которым никто сейчас не работает? » А не выдавать за героизм раскрываемую по горячим следам очевидную бытовуху. На сегодняшний день никаких подвижек не произошло в раскрытии неочевидных имущественных преступлений и скорей всего уже не предвидится…
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Когда закроют зал игровых автоматов возле ЦУМа?
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Вопрос начальнику полиции: В нашем доме, Комсомольская 32, находится участковый пункт полиции. Дом — бывшее малосемейное общежитие. Сейчас очень много съемных квартир. Иногда сами хозяева не знают, кто проживает в их квартирах, т.к. сдают через агентство. В доме постоянно бардак, курение, пьянки на лестница, иногда валяются шприцы. Даже на первом этаже. Какой прок от участкового пункта, если даже у себя перед дверями не могу навести порядок? И второе, можно ли периодически в вечернее время устраивать профилактические рейды, хотя бы в выходные и накануне?
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В декабре 2017г. Были кражи оружия, прошёл год…..какие-то розыскные мероприятие велись вообще или дела ушли в не раскрытые?
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ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ
Сделайте, пожалуйста, что-нибудь на перекрестке ул.Кирова и ул. Маяковского, пешеходный переход частный сектор постоянно заваливает снегом. Видимость нулевая, да еще пешеходы выбегают из-за дерева.
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Скажите, пожалуйста, как бороться с несанкционированными парковками у многоквартирных домов, если земля принадлежит муниципалитету?
Как бороться с нарушителями благоустройства и кому, куда обращаться?
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Вопрос началнку полиции. Вы получили звание полковника. Каковы ваши дальнейшие действия?
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вопрос начальнику полиции ……..Как можно попасть к Вам на личный прием
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Вопрос; Как при необходимости можно оперативно дозвониться в полицию г. Бердска?
На сегодняшний день просто невозможно.
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Вопрос простой,когда будут ликвидированы точки продажи спитра на улице Щетинкина? Ровный строй алкоголиков с банками и обгаженые углы уже бесят
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