Задайте свой вопрос начальнику полиции Бердска!

Начальник полиции Бердска Владимир Соколов даст «Курьер. Среда. Бердск» итоговое интервью в декабре 2018 года. Уже сегодня редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает собирать вопросы от читателей.

Владимир Соколов вступил в должность начальника полиции Бердска полгода назад. В первую неделю работы Владимир Васильевич рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что намерен не только бороться с преступностью, но и сделать деятельность полиции максимально открытой и удобной для горожан.

За это время он познакомился с городом и его проблемами в сфере коррупции, противоправных действий совершенных в отношении бердчан. В интервью с Владимиром Соколовым мы хотим подвести итоги этого года, выяснить безопасен ли Бердск. Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:

Свой вопрос для начальника полиции вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу bkurer@mail.ru.

ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос начальнику полиции». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема вопросов — 7 декабря!

1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.

2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно начальник полиции, а не кто-либо другой.

3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.

Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на станицах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!