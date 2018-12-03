Погибли водитель и пассажир «Яндекс.Такси» под грузовиком на дамбе ГЭС в Новосибирске

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гололед сегодня сильный достаточно, да еще ветер на дамбе.
Самоуверенность и погоня за деньгами виноваты (побыстрее следующий заказ взять)?
Вот кстати и оборотная сторона:
таксопарки имели ответственность: тех. состояние, медицинский контроль, да и страховка была при оформлении лицензий.
А у таких вот горе-водителей ничего кроме приложения на смартфоне нет!
Еще бы ладно новая машина под каким нить таксопарком — а это ведь вообще левый чел подзаработать решил…
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Два варианта:колейность в некоторых местах так никуда и не делась,ну и Убийца всех и вся Смартфон(думаю процентов 85 аварий именно из за них)…Родным сочувствие.
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