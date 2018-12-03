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Погибли водитель и пассажир «Яндекс.Такси» под грузовиком на дамбе ГЭС в Новосибирске

Honda Civic по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП.

3.12.2018 Фото: ГУ МВД по НСО 2 коммент.
 
Погибли водитель и пассажир «Яндекс.Такси» под грузовиком на дамбе ГЭС в Новосибирске

На месте ДТП

Автомобиль «Яндекс. Такси» попал в аварию на дамбе ГЭС, легковушка столкнулась с грузовиком, пассажир и водитель такси погибли на месте, сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла днём сегодня, 3 декабря, на дамбе Новосибирской ГЭС. Автомобиль «Яндекс. Такси» столкнулся с грузовиком Isuzu. На месте работают спасатели, врачи скорой помощи и инспекторы ГИБДД, движение было затруднено в оба направления.

-Сегодня в 13.20 мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Civic, двигался по дамбе ГЭС и в пути следования по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu. В результате ДТП водитель автомобиля Honda и его пассажирка от полученных травм погибли на месте, — уточняли в управлении МВД по Новосибирской области.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Погибли водитель и пассажир «Яндекс.Такси» под грузовиком на дамбе ГЭС в Новосибирске

Движение по дамбе было затруднено

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несколько дней назад и тоже в Советском районе водитель из «Яндекс.Такси» сбил на «зебре» пожилую женщину и 15 метров протащил ее на капоте.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    гололед сегодня сильный достаточно, да еще ветер на дамбе.
    Самоуверенность и погоня за деньгами виноваты (побыстрее следующий заказ взять)?

    Вот кстати и оборотная сторона:
    таксопарки имели ответственность: тех. состояние, медицинский контроль, да и страховка была при оформлении лицензий.
    А у таких вот горе-водителей ничего кроме приложения на смартфоне нет!
    Еще бы ладно новая машина под каким нить таксопарком — а это ведь вообще левый чел подзаработать решил…

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  2. Аноним

    Два варианта:колейность в некоторых местах так никуда и не делась,ну и Убийца всех и вся Смартфон(думаю процентов 85 аварий именно из за них)…Родным сочувствие.

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