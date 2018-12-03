Погибли водитель и пассажир «Яндекс.Такси» под грузовиком на дамбе ГЭС в Новосибирске

Автомобиль «Яндекс. Такси» попал в аварию на дамбе ГЭС, легковушка столкнулась с грузовиком, пассажир и водитель такси погибли на месте, сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла днём сегодня, 3 декабря, на дамбе Новосибирской ГЭС. Автомобиль «Яндекс. Такси» столкнулся с грузовиком Isuzu. На месте работают спасатели, врачи скорой помощи и инспекторы ГИБДД, движение было затруднено в оба направления.

-Сегодня в 13.20 мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Civic, двигался по дамбе ГЭС и в пути следования по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu. В результате ДТП водитель автомобиля Honda и его пассажирка от полученных травм погибли на месте, — уточняли в управлении МВД по Новосибирской области.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несколько дней назад и тоже в Советском районе водитель из «Яндекс.Такси» сбил на «зебре» пожилую женщину и 15 метров протащил ее на капоте.