«20 млн рублей сэкономит КБУ на сборе коммунальных платежей без посредника в Бердске»

О том, почему КБУ не продлевает агентский договор с АО «Новосибирскэнергосбыт» и как это отразится на бердчанах «Курьер. Среда. Бердск» рассказали директор КБУ Владимир Воспанчук, его заместитель по экономическим вопросам и финансам Олег Новичонок, а также коммерческий директор предприятия Семен Лапицкий сегодня, 3 декабря.

Воспанчук и Лапицкий отметили, что руководство предприятия просчитало финансовую выгоду нововведений и пришло к выводу — можно сэкономить порядка 20 миллионов рублей в год.

-Не для кого не секрет, что расходы предприятия на агентский договор составляли более 25 миллионов рублей в год. На период действия договора сумма комиссионного вознаграждения «Новосибирскэнергосбыт» составила порядка 108 миллионов рублей. Это не все комиссии, которые были. Это обусловлено было тем временем, договор на тот момент в чем-то был полезен предприятию. Но те условия, которые существовали в агентском договоре с условием фактических выплат — это те средства, которые мы не дополучали. Мы просчитали финансовую экономию и считаем, что высвобождение этих денег позволит нам как минимум направлять их на снижение кредиторской задолженности, — констатировал Лапицкий.

Начальник бердского участка НЭС Тигран Апресян комментировать «Курьер. Среда. Бердск» расторжение агентского договора сегодня, 3 декабря, не стал. Но подтвердил, что его компания получила уведомление о прекращении договорных отношений в минувшую пятницу, 30 ноября.

— Пока рано что-либо комментировать. Думаю, мы еще будем встречаться и обсуждать этот вопрос, — констатировал Тигран Апресян.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что КБУ не мог самостоятельно начислять оплату за коммунальные услуги, поскольку не имел своей платежной системы и касс. Кроме того, у предприятия были арестованы счета, и работать с ними можно было только по агентскому договору. Ранее роль агента исполнял «Расчетно-кассовый центр».

К теме вознаграждений «Новосибирскэнергосбыта» как агента Комбината бытовых услуг депутаты Бердска возвращались неоднократно. Спорный вопрос поднялся на заседании комитета по промышленности и ЖКХ 21 февраля 2017 года.

Цифрами заинтересовалась зампредседателя комитета Елена Белова. Тогда НЭС за сбор и начисление коммунальных платежей с потребителей.получал порядка 20 млн рублей в год — то есть, 1,5% оборота Комбината.

-20 млн я плачу «Новосибирскэнергосбыту» за то, что он заключает договоры, собирает деньги, ведет претензионную работу… — пояснял тогда еще директор КБУ Александр Кожин.

Депутаты и общественность сомневались в эффективности работы НЭС и в марте 2016-го. Тогда народные избранники предлагали КБУ расторгнуть договор с «Энергосбытом» и объявить новый конкурс на поиск агента. Но Комбинат утверждал, что именно с приходом НЭС процент сбора за коммунальные услуги существенно увеличился, а город практически полностью перешел на прямые платежи — без удерживания средств у управляющих компаний.

Кроме того, в 2016 году КБУ увеличил своему агенту вознаграждение — на 10%. Как пояснял тогда Кожин, это произошло из-за увеличения количества абонентов.