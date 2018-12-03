Утилизировать батарейки будут на базе по уничтожению химоружия

В России появятся новые мощности по переработке использованных батареек. Комплексы по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности планируется построить на базе объектов по уничтожению химического оружия, рассказали «Известиям» в Минпромторге. Отработанные элементы питания в перспективе перестанут отправлять на мусорные полигоны, отметили в Минприроды. Сегодня утилизацией батареек занимается единственный завод в Челябинске. В мае 2020 года такое предприятие должно появиться и в Подмосковье. По словам экспертов и участников рынка, главная сложность заключается в том, чтобы собрать батарейки у населения.

Села батарейка

Батарейки относятся к отходам II класса опасности, инфраструктура по их переработке сегодня в стране практически отсутствует. В то же время ежегодно в Россию, по разным оценкам, ввозится от 1 до 3 млрд батареек. Как пояснили «Известиям» в Минприроды, ведомство совместно с госкорпорацией «Росатом» разработали федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», рассчитанный до 2024 года.

— С его помощью страна перейдет к цивилизованной отрасли обращения с опасными отходами, в том числе с батарейками. Мы решим задачу по обезвреживанию и утилизации, чтобы предотвратить их появление на полигонах, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Среди мероприятий федерального проекта — создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» уточнили, что такие комплексы планируется построить на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия: «Марадыковский» (пос. Мирный, Кировская область), «Камбарка» (г. Камбарка, Удмуртская Республика), «Щучье» (г. Щучье, Курганская область) и ФКП «Горный» (пос. Горный, Саратовская область). Это можно будет сделать после того, как они перейдут в оперативное управление федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности. Таким оператором планируется сделать госкорпорацию «Росатом».

Один плюс один

Сегодня источники питания в России перерабатывает всего один завод в Челябинске — «Мегаполисресурс». Еще одно такое предприятие может заработать в Подмосковье уже в мае 2020 года, рассказал «Известиям» генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

— Мы планируем запустить пилотный проект по переработке батареек. Есть уже партнеры, которые могут заняться сбором и доставкой батареек для нашего производства. До конца месяца мы собираемся подписать «дорожную карту», — отметил он.

Ранее «Известия» сообщали, что ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила ввести выплату вознаграждений гражданам за каждую сданную батарейку. В Минприроды «Известиям» сказали, что это возможно, если в стоимость товара будет заложена «возвратная» сумма. Однако пока такой механизм не прорабатывается.

В Минприроды отметили, что ведомство разработало план-график по экологическому просвещению и мотивации граждан к раздельному сбору мусора. Одно из мероприятий плана — сбор ртутьсодержащих отходов и батареек у населения. В министерстве ЖКХ Московской области «Известиям» сказали, в области будет создана интерактивная карта первичных пунктов приема батареек и лампочек.

— От жителей есть такой запрос, и мы его в следующем году, скорее всего, удовлетворим, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Время собирать

Проблема утилизации батареек решаема, это произойдет эволюционным путем, уверен исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Такую возможность даст введение расширенной ответственности производителя. То есть если утилизация продукции станет обязанностью изготовителя и импортера.

— Батарейки, конечно же, из общего мусора нужно отбирать. Люди как раз склонны сдавать отработанные источники питания, — отметил эксперт.

Сегодня утилизация батареек без каких-либо компенсаций — убыточный бизнес, сетует он. Спасти ситуацию может их некоторое подорожание, и эта разница могла бы пойти на транспортировку и переработку.

Если усилить привлекательность этого бизнеса через повышение сборов на утилизацию, законодатель неминуемо повысит также норматив по объему сбора батареек, и у участников рынка появится соблазн подделывать отчеты, предупреждает генеральный директор завода «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.

— В этом году производители, по моим расчетам, соберут примерно 2,5–3% от общего объема батареек, которые сегодня находятся в продаже. Норматив следующего года — 10%. Сегодня максимальная собираемость в мире у Бельгии — 58% от объема продаж, но они к этому шли около двух десятков лет, — привел пример Владимир Мацюк.

Достичь 100% сбора невозможно, так как всегда будут граждане, которые выбрасывают батарейки в общий мусор. Строительство новых заводов — хорошая инициатива, но гораздо сложнее организовать сбор таких элементов питания, добавил он. С этой позицией согласен гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. По его мнению, под батарейки во дворах нужно ставить отдельные контейнеры.

Источник: iz.ru