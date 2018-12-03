Переходит на онлайн платежи КБУ Бердска

С 1 января 2019 года деятельность по предоставлению коммунальных услуг, заключению договоров ресурсоснабжения, приему показаний приборов учета, производству начислений и приему платежей за коммунальные услуги бердский Комбинат бытовых услуг будет производить самостоятельно. О том, почему КБУ не продлевает агентский договор с АО «Новосибирскэнергосбыт» и как это отразится на бердчанах «Курьер. Среда. Бердск» рассказали директор КБУ Владимир Воспанчук, его заместитель по экономическим вопросам и финансам Олег Новичонок, а также коммерческий директор предприятия Семен Лапицкий сегодня, 3 декабря.

Стоит отметить, что АО «Новосибирскэнергосбыт» по агентскому договору с муниципальным Комбинатом бытовых услуг более пяти лет производил начисление и сбор платежей за коммунальные услуги в Бердске. Договор будет расторгнут 31 декабря 2018-го.

Руководство КБУ около полугода готовилось к переходу на новую систему сбора и начисления платежей для абонентов Бердска. 30 ноября «Новосибирскэнергосбыт» был извещен о прекращении агентского договора с КБУ.

-Есть экономика и волшебный мир цифр. На данном этапе «Новосибирскэнергосбыт» нам не подходит. Если обратить внимание, то и они меняется в технологическом плане. Мы уверены, что все должно находиться у собственника ресурса. Мы к этому подошли. Есть спорные моменты с НЭС, но мы уверены, что идем в правильном направлении, возвращая позиции, которые были потеряны. С потерей этих функций, мы потеряли полный контроль за приборами учета потребления ресурсов. Есть ситуации, которые часто рассматриваются по абонентам и они очень серьезные. Это все из-за того, что не было структуры в системе КБУ, которая могла анализировать то, что происходит, — отметил Воспанчук.

Он сообщил, что необходимость изменений в системе учета и начисления платежей за электроэнергию обусловлена переходом на прямые договоры с потребителями, контролем фискальных органов, а также внедрением современных технологических решений по начислениям платежей.

Сегодня Центр финансовой технологии разрабатывает новую электронную платформу, а с января 2019 года специалисты КБУ будут сами производить начисления, собирать и обрабатывать платежи энергопотребителей Бердска.

-Есть техническое задание, которое мы предъявили. Исходя из этого Центр финансовой технологии доработал части своих программных продуктов в течении полугода. Она подвижная. Мы будем ее дорабатывать, упрощать, ускорять, чтобы было комфортно и просто работать. Технические решения для пользователей будут незаметны. Сама система «Город» отработана, — рассказал директор бердского КБУ.

Автор видео Марина Волкова

Новая система уже запущена. По словам Воспанчука, электронная система «тестируется со всех сторон». Олег Новичонок отметил, что бердчанам нужно следовать указаниям, размещенным на сайте КБУ, тогда будет осуществлен корректный переход на новую систему, исключающий ошибки.

-Любой переход предполагает какие-то сбои, мы технически к этому готовы и готовимся. Всех абонентов просим с пониманием отнестись к этому. Охват города не маленький, в ЦФТ подошли к этому внимательно и ответственно. Базовый модуль будет дополнятся, как сейчас модно говорить, лайфхаками. Мы охватываем минимум — личный кабинет для физических лиц, платежная система, система передачи показаний — что нужно для старта этой системы, — резюмировал коммерческий директор предприятия Семен Лапицкий.

Начальник отдела по контролю за сбытовой деятельностью Елена Заякина подчеркнула, что без продления договора с «Новосибирскэнергосбытом», ликвидируется промежуточное звено. Теперь работа с абонентами будет построена с нуля — от получения показаний по приборам учета до выдачи счета-фактуры.

Помимо личного кабинета и возможности оплатить по счетам онлайн, предполагается увеличение пунктов платежей за счет банков, работающих в Новосибирской области.По мнению руководства бердского Комбината бытовых услуг, комплексная автоматизация системы позволит прогнозировать и контролировать поступления денег на лицевые счета, повысит прозрачность начислений, упростит документооборот, обеспечит интеграцию с ГИС ЖКХ и соцзащитой, позволит организовать бизнес-процессы бердского КБУ на новом уровне.

-36 пунктов приема платежей появится в Бердске. Плюс к ним идут пункты «Системы город». Это все предполагает безкомиссионную оплату платежей для потребителя. Это банки Акцепт, Левобережный, Почта-банк. Список будет только расширяться. До сегодняшнего дня много было вопросов по дистанционной оплате, сегодня этот вопрос снимается, — заверил Воспанчук.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день с кредиторами выстроена конструктивная работа. Это позволит предприятию уверенно отвечать за обязательства, которые они взяли на себя.

-Не для кого не секрет, что расходы предприятия на агентский договор составляли более 25 миллионов рублей в год. На период действие договора сумма комиссионного вознаграждения «Новосибирскэнергосбыт» составила порядка 108 миллионов рублей. Это не все комиссии, которые были. Это обусловлено было тем временем, договор на тот момент в чем-то был полезен предприятию. Но те условия, которые существовали в агентском договоре с условием фактических выплат — это те средства, которые мы не до получали. Мы просчитали финансовую экономию и считаем, что высвобождение этих денег позволит нам как минимум направлять их на снижение кредиторской задолженности, — констатировал Лапицкий.

В КБУ подчеркнули — повышение тарифа на электроэнергию в рамках этих изменений не произойдет. Тариф повыситься в рамках действующего законодательства с 1 января и июля 2019 года.