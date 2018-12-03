КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю
Продам 3-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам квартиру
Продам 1к
Продам квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

Украина стягивает вооружение к границе с Россией

20 млн рублей сэкономит КБУ на сборе коммунальных платежей без посредника в Бердске

Погибли водитель и пассажир «Яндекс.Такси» под грузовиком на дамбе ГЭС в Новосибирске

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Утилизировать батарейки будут на базе по уничтожению химоружия

Собрали 857 тыс. рублей для больных детей на акции «Всем миром» в Бердске

Дожились: Налог на смерть могут ввести в России

Упростят получение и доказывание инвалидности для россиян

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Разглашение тайны: персональные данные абонентов МТС раскрыла оператор в Искитиме

Она скопировала информацию, содержащую сведения о дате и времени соединений, номерах исходящих и входящих соединений абонента и незаконно предоставила третьим лицам.

3.12.2018 Фото: Курьер. среда. Бердск Один комментарий
 
Разглашение тайны: персональные данные абонентов МТС раскрыла оператор в Искитиме

Следственный комитет ведет расследование

Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ, по факту незаконной передачи третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну.

Следствием установлено, 20 ноября 2017 года, 29-летняя сотрудница офиса продаж Акционерного общества «Русская Телефонная Компания», расположенного в городе Искитиме Новосибирской области, используя свое служебное положение, персональный идентификатор, пароль и логин, полученные в ходе выполняемой ею трудовой деятельности, а так же предоставленные права и полномочия, предусмотренные трудовым договором, имея доступ к компьютерной информации о персональных данных клиентов ОАО «МТС», содержащей охраняемую законом тайну, в том числе входящие и исходящие данные биллинговой системы (в электронном виде), абонентов сотовой связи ОАО «МТС», скопировала информацию, содержащую сведения о дате и времени соединений, номерах исходящих и входящих соединений абонента сотовой связи ОАО «МТС», после чего не имея судебного решения, незаконно предоставила полученные сведения третьим лицам.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области.

В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска Украина стягивает вооружение к границе с Россией

(1) Комментарий

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика