Разглашение тайны: персональные данные абонентов МТС раскрыла оператор в Искитиме

Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ, по факту незаконной передачи третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну.

Следствием установлено, 20 ноября 2017 года, 29-летняя сотрудница офиса продаж Акционерного общества «Русская Телефонная Компания», расположенного в городе Искитиме Новосибирской области, используя свое служебное положение, персональный идентификатор, пароль и логин, полученные в ходе выполняемой ею трудовой деятельности, а так же предоставленные права и полномочия, предусмотренные трудовым договором, имея доступ к компьютерной информации о персональных данных клиентов ОАО «МТС», содержащей охраняемую законом тайну, в том числе входящие и исходящие данные биллинговой системы (в электронном виде), абонентов сотовой связи ОАО «МТС», скопировала информацию, содержащую сведения о дате и времени соединений, номерах исходящих и входящих соединений абонента сотовой связи ОАО «МТС», после чего не имея судебного решения, незаконно предоставила полученные сведения третьим лицам.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области.

В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.