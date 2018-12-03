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Отказался от услуг Новосибирскэнергосбыта по сбору квартплаты КБУ Бердска

Агентский договор по начислению и сбору платежей за услуги ЖКХ с НЭС Комбинат бытовых услуг расторгает. КБУ считает, что справится сам, перейдя на современные технологии и экономя миллионы на агентских процентах.

3.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 37 коммент.
 
Отказался от услуг Новосибирскэнергосбыта по сбору квартплаты КБУ Бердска

КБУ решил сам собирать деньги за коммуналку

Действующий более пяти лет договор, по которому АО «Новосибирскэнергосбыт» от лица муниципального Комбината бытовых услуг Бердска производило начисления и сбор платежей за коммунальные услуги в городе, прекращает свое действие 31 декабря 2018 года. Об этом Комбинат уведомил НЭС 30 ноября, сообщили «Курьер. Среда. Бердск»в КБУ.

Вопрос о самостоятельной организации работы с абонентами МУП «КБУ» назревал уже давно. Данная необходимость продиктована как новыми требованиями законодательства РФ (переход на «прямые» договоры с потребителями) и контролирующих фискальных органов, так и внедрением современных технологических решений по начислениям платежей, контролю приборов учета, позволяющими снизить финансовые затраты предприятия.

В настоящее время КБУ переходит на новую цифровую платформу, разработанную программистами Академгородка, и уже с января 2019 года будет готово самостоятельно производить начисления, осуществлять сбор и обрабатывать платежи от абонентов Бердска.

Новый формат работы, внедряемый муниципальным КБУ, значительно упростит передачу показаний приборов учета и позволит производить контроль правильности начислений и оплату счетов. Для бердчан появится возможность выполнить оплату услуг безналичным способом, включая online платежи через личный кабинет, увеличится количество пунктов приема платежей за счет филиальных сетей практически всех присутствующих в регионе банков и установленных банкоматов.

Комплексная автоматизация даст возможность прогнозировать и контролировать поступления денежных средств на лицевые счета, повысит прозрачность начислений, упростит документооборот, обеспечит интеграцию с ГИС ЖКХ и соцзащитой, позволит организовать бизнес-процессы МУП КБУ на качественно новом уровне, уверены коммунальщики.

Судя по всему, Комбинату удастся и сэкономить. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за начисление и сбор платежей за услуги ЖКХ Новосибирскэнергосбыт получал порядка 20 млн рублей агентских в год. А бердские депутаты и чиновники не раз высказывали сомнения в эффективности взаимоотношений с НЭС.

Подробности — в ближайшее время.


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(37) Комментариев

  1. a.danilov

    наконец-то.
    С самого начала не понимал зачем эта контора нужна.

    Thumb up 26 Thumb down 2

    • Аноним

      Ну как, один из законных способов личного обогащения! :-D

      Thumb up 15 Thumb down 1

    • Аноним

      А нам, потребителям, есть от этого какая то разница? Или вы думаете, сейчас сразу тарифы упадут?
      Да они только поднимутся. Надо же будет и эту новую платформу отстреливать.

      Thumb up 9 Thumb down 4

    • Аноним

      «a.danilov 3 декабря 2018 11:51
      С самого начала не понимал зачем эта контора нужна.»

      Например:
      — агрегация с системой ГОРОД
      — возможность иметь личный кабинет: легко и просто делать платежи

      Если сейчас КБУ оставит все плюшки своими силами — хорошо.

      Thumb up 4 Thumb down 6

      • Аноним

        Да, было бы удобно делать все платежи с одного сайта. А сейчас надо в езде своё. Явки, пароли…муть.

        Thumb up 4 Thumb down 3

        • Аноним

          поясните….
          я вот всю коммуналке оплачиваю на одном сайте: nskes
          Как потребителю, мне удобно.
          Радость от того, что КБУ хочет чего то менять — не ощущаю в принципе.

          Thumb up 7 Thumb down 4

          • Аноним

            А скоро на этом сайте вы будете оплачивать только электроэнергию. Водоснабжение, отопление, водоотведение- будет сайт КБУ.
            Это уже два сайта. А ведь есть ещё содержание жилья, мусор, ТВ, интернет.
            В общем, сплошные пароли и явки.
            А как было бы удобно с одного места все оплатить.

            Thumb up 3 Thumb down 2

    • nomad47

      Время покажет. Конечно, чем меньше посредниов конечный продукт должен быть дешевле, а у нас тарифы снизятся? Уверен в обратном.

      Thumb up 4 Thumb down 1

  2. Зверь

    Верное и взвещенное решение,им вообще не надо было это доверять.

    Thumb up 5 Thumb down 3

  3. Александр

    Вот бы ещё убрать посредников между электростанциями и потребителями. А их около трёх тысяч…. вот где кормушка для жуликов, а мы их содержим.

    Thumb up 8 Thumb down 3

  4. Аноним

    Прогресс однако.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  5. YYY

    Давно пора конечно! Только теперь опять пол года будет колбасить всю систему. КБУ надо будет абонентскую службу снова расширять. И как ещё эти новые цифровые продукты работать будут большой вопрос.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  6. Аноним

    Это будет система город. А там проценты за платеж, да?
    Кому в ноги кланяться :-! ?

    Thumb up 3 Thumb down 1

  7. Аноним

    «Судя по всему, Комбинату удастся и сэкономить. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за начисление и сбор платежей за услуги ЖКХ Новосибирскэнергосбыт получал порядка 20 млн рублей агентских в год.»

    Значит, коммунальные платежи для всех жителей города Бердск, снизятся в сумме на 20 миллионов рублей в год? Я правильно понял? Когда я смогу увидеть скидку в своем квитке за месяц?

    Thumb up 0 Thumb down 1

  8. Аноним

    Да не кбу не откажется от услуг энергосбыта. Это надо специалистов целый штат, зарплата, налоги, и по.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  9. ххх

    а нэс типа не брал проценты))) просто 25 млн в год

    Thumb up 1 Thumb down 0

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