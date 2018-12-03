Отказался от услуг Новосибирскэнергосбыта по сбору квартплаты КБУ Бердска

Действующий более пяти лет договор, по которому АО «Новосибирскэнергосбыт» от лица муниципального Комбината бытовых услуг Бердска производило начисления и сбор платежей за коммунальные услуги в городе, прекращает свое действие 31 декабря 2018 года. Об этом Комбинат уведомил НЭС 30 ноября, сообщили «Курьер. Среда. Бердск»в КБУ.

Вопрос о самостоятельной организации работы с абонентами МУП «КБУ» назревал уже давно. Данная необходимость продиктована как новыми требованиями законодательства РФ (переход на «прямые» договоры с потребителями) и контролирующих фискальных органов, так и внедрением современных технологических решений по начислениям платежей, контролю приборов учета, позволяющими снизить финансовые затраты предприятия.

В настоящее время КБУ переходит на новую цифровую платформу, разработанную программистами Академгородка, и уже с января 2019 года будет готово самостоятельно производить начисления, осуществлять сбор и обрабатывать платежи от абонентов Бердска.

Новый формат работы, внедряемый муниципальным КБУ, значительно упростит передачу показаний приборов учета и позволит производить контроль правильности начислений и оплату счетов. Для бердчан появится возможность выполнить оплату услуг безналичным способом, включая online платежи через личный кабинет, увеличится количество пунктов приема платежей за счет филиальных сетей практически всех присутствующих в регионе банков и установленных банкоматов.

Комплексная автоматизация даст возможность прогнозировать и контролировать поступления денежных средств на лицевые счета, повысит прозрачность начислений, упростит документооборот, обеспечит интеграцию с ГИС ЖКХ и соцзащитой, позволит организовать бизнес-процессы МУП КБУ на качественно новом уровне, уверены коммунальщики.

Судя по всему, Комбинату удастся и сэкономить. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за начисление и сбор платежей за услуги ЖКХ Новосибирскэнергосбыт получал порядка 20 млн рублей агентских в год. А бердские депутаты и чиновники не раз высказывали сомнения в эффективности взаимоотношений с НЭС.

Подробности — в ближайшее время.