Отказался от услуг Новосибирскэнергосбыта по сбору квартплаты КБУ Бердска
Агентский договор по начислению и сбору платежей за услуги ЖКХ с НЭС Комбинат бытовых услуг расторгает. КБУ считает, что справится сам, перейдя на современные технологии и экономя миллионы на агентских процентах.
Действующий более пяти лет договор, по которому АО «Новосибирскэнергосбыт» от лица муниципального Комбината бытовых услуг Бердска производило начисления и сбор платежей за коммунальные услуги в городе, прекращает свое действие 31 декабря 2018 года. Об этом Комбинат уведомил НЭС 30 ноября, сообщили «Курьер. Среда. Бердск»в КБУ.
Вопрос о самостоятельной организации работы с абонентами МУП «КБУ» назревал уже давно. Данная необходимость продиктована как новыми требованиями законодательства РФ (переход на «прямые» договоры с потребителями) и контролирующих фискальных органов, так и внедрением современных технологических решений по начислениям платежей, контролю приборов учета, позволяющими снизить финансовые затраты предприятия.
В настоящее время КБУ переходит на новую цифровую платформу, разработанную программистами Академгородка, и уже с января 2019 года будет готово самостоятельно производить начисления, осуществлять сбор и обрабатывать платежи от абонентов Бердска.
Новый формат работы, внедряемый муниципальным КБУ, значительно упростит передачу показаний приборов учета и позволит производить контроль правильности начислений и оплату счетов. Для бердчан появится возможность выполнить оплату услуг безналичным способом, включая online платежи через личный кабинет, увеличится количество пунктов приема платежей за счет филиальных сетей практически всех присутствующих в регионе банков и установленных банкоматов.
Комплексная автоматизация даст возможность прогнозировать и контролировать поступления денежных средств на лицевые счета, повысит прозрачность начислений, упростит документооборот, обеспечит интеграцию с ГИС ЖКХ и соцзащитой, позволит организовать бизнес-процессы МУП КБУ на качественно новом уровне, уверены коммунальщики.
Судя по всему, Комбинату удастся и сэкономить. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за начисление и сбор платежей за услуги ЖКХ Новосибирскэнергосбыт получал порядка 20 млн рублей агентских в год. А бердские депутаты и чиновники не раз высказывали сомнения в эффективности взаимоотношений с НЭС.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
наконец-то.
С самого начала не понимал зачем эта контора нужна.
26 2
Ну как, один из законных способов личного обогащения!
15 1
А нам, потребителям, есть от этого какая то разница? Или вы думаете, сейчас сразу тарифы упадут?
Да они только поднимутся. Надо же будет и эту новую платформу отстреливать.
9 4
тариф, конечно, никто уменьшать не станет(было ли такое, вообще, в истории России?), но хотя бы затраты на эту непонятную контору уберутся. Пара миллионов лишними не будут, а то у КБУ долгов как шелков.
14 2
В смысле пару миллионов?
Помнитца 13 миллионов было вознаграждение !
9 1
за начисление и сбор платежей за услуги ЖКХ Новосибирскэнергосбыт получал порядка 20 млн рублей агентских в год.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/03/391236-otkazalis-ot-nachisleniya-i-sbora-platezhej-cherez-novosibirskenergosbyt-kommunalshhiki-berdska
Но, сейчас эти 20 млн будут взяты с потребителей.
1 1
а раньше с кого брали?
1 1
С потребителя. Но, мы не оплачивали отдельной строкой (комиссией). Для нас всё входило в тариф.
1 1
ну и?
будет отдельной строкой. В чём разница?
1 0
Большая. Объясняю. Начислили мне по счетчику и тарифу за услугу 1200 рублей,например.
На сайте НЭС я оплатила 1200 и ни копейкой больше.
Сейчас мне придется оплатить 1200 рублей плюс комиссию за платеж (от 25 до 150 рублей, смотря через какую систему оплачивать буду)
3 1
«a.danilov 3 декабря 2018 11:51
С самого начала не понимал зачем эта контора нужна.»
Например:
— агрегация с системой ГОРОД
— возможность иметь личный кабинет: легко и просто делать платежи
Если сейчас КБУ оставит все плюшки своими силами — хорошо.
4 6
Да, было бы удобно делать все платежи с одного сайта. А сейчас надо в езде своё. Явки, пароли…муть.
4 3
поясните….
я вот всю коммуналке оплачиваю на одном сайте: nskes
Как потребителю, мне удобно.
Радость от того, что КБУ хочет чего то менять — не ощущаю в принципе.
7 4
А скоро на этом сайте вы будете оплачивать только электроэнергию. Водоснабжение, отопление, водоотведение- будет сайт КБУ.
Это уже два сайта. А ведь есть ещё содержание жилья, мусор, ТВ, интернет.
В общем, сплошные пароли и явки.
А как было бы удобно с одного места все оплатить.
3 2
и почему я в таком случае должен радоваться за КБУ, если мне станет хуже?
6 3
Я вас убеждала радоваться? Где это вы прочитали?
1 1
не вы…. сверху вот многие радуются словами «наконец-то» и другими
0 1
Время покажет. Конечно, чем меньше посредниов конечный продукт должен быть дешевле, а у нас тарифы снизятся? Уверен в обратном.
4 1
Верное и взвещенное решение,им вообще не надо было это доверять.
5 3
Это говорилось с самого начала, когда ещё Леванов при Потапове притащил сюда эту контору
2 1
Или вместе с Кожиным
Короче, не принципиально кто с кем, но факт налицо , что этого не надо было делать!
7 2
Кстати, услуги системы Город составляют от платежа 3 процента
1 1
Из приложения «Новосибирскэнергобыт» без всяких процентов. Вот у меня в связи с этим вопрос, будет ли такая же альтернатива — или только за дополнительную плату?
7 3
Ещё раз повторяю: 25 мильенов не комиссия?
Вы на такую сумму не получаете услуг по ремонту сетей и в таком духе
0 0
Оплачиваю в системе город и нет там никаких %, а вот приложение нэс реально какое то ограниченное.
0 0
Аноним, ты чего несешь??? Кто припер эту контору в города? Причем здесь Леванов? Леванов как раз-таки за это и пострадал, что он категорически был против этого. Рыбаку нужно кланяться в пояс- это он привел эту конторку в Бердск.
5 2
а не Рыбак?
2 0
Вот бы ещё убрать посредников между электростанциями и потребителями. А их около трёх тысяч…. вот где кормушка для жуликов, а мы их содержим.
8 3
Извиняюсь. Не туда галка при летела
Поддерживаю вашу позицию про посредников в энергетике
2 1
Прогресс однако.
2 1
Давно пора конечно! Только теперь опять пол года будет колбасить всю систему. КБУ надо будет абонентскую службу снова расширять. И как ещё эти новые цифровые продукты работать будут большой вопрос.
5 0
Это будет система город. А там проценты за платеж, да?
Кому в ноги кланяться ?
3 1
ха ха, а нэс не брал комиссию, просто 20 млн а год
0 0
«Судя по всему, Комбинату удастся и сэкономить. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за начисление и сбор платежей за услуги ЖКХ Новосибирскэнергосбыт получал порядка 20 млн рублей агентских в год.»
Значит, коммунальные платежи для всех жителей города Бердск, снизятся в сумме на 20 миллионов рублей в год? Я правильно понял? Когда я смогу увидеть скидку в своем квитке за месяц?
0 1
Никогда
0 1
Да не кбу не откажется от услуг энергосбыта. Это надо специалистов целый штат, зарплата, налоги, и по.
0 0
а нэс типа не брал проценты))) просто 25 млн в год
1 0