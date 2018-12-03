Дожились: Налог на смерть могут ввести в России

Россиянам предложат платить ежемесячный налог на смерть
Документ обязательного страхования смерти, наподобие СНИЛС, в скором времени может появиться у каждого россиянина. Эксперты ритуальной области предложили ввести «налог на смерть», который гарантирует человеку достойные проводы в иной мир после кончины, пишет Московский Комсомолец.
По мнению работников отрасли, гарантированный перечень ритуальных услуг сейчас слишком скуден и не отвечает запросам граждан. В новом проекте закона «О погребении и похоронном деле» Минстрой РФ предполагает решить эту проблему с помощью пересчета суммы соответствующей выплаты и ее увеличения. Но, по мнению специалистов, этой меры недостаточно, и россияне должны сами позаботиться о достойном уходе из жизни — например, с помощью ежемесячных отчислений с момента поступления на работу.
Кроме того, Минстрой предлагает создать систему одного окна для получения услуг по гарантированному перечню, чтобы полностью передать данные полномочия в управления муниципальных властей. Кстати, они же должны будут и вести реестр аккредитованных ритуальных агентств и следить, чтобы фирмы, нарушившие закон повторно, не попадали в него под другим наименованием. Помимо этого чиновники предлагают ввести обязательное правило для вызова агента. Работник ритуальной службы сможет встретиться с родственниками только в том случае, если они отправят специальную заявку на фирму. Это должно исключить возникновение неприятных моментов, когда агент появляется на пороге дома вместе со «скорой» и полицией.
Также обсуждается возможность создания электронных карт кладбищ, чтобы люди могли самостоятельно бронировать место захоронения родственника.
— Зачастую лучшие места на кладбищах продают по завышенным ценам, что противоречит закону, — говорит директор ритуальной IT-компании Павел Сосновый. — Мы провели фотографирование кладбищ Подмосковья с квадрокоптера, чтобы сделать реальную карту местности. Составив реестр таких карт по всей стране, мы сможем исключить коррупционную составляющую при распределении мест на погосте.
Данный сборник геоинформации предлагается ввести в общее приложение для ритуальных агентов, в котором будет отображаться полный путь тела от дома до захоронения. С помощью него работник ритуальной фирмы сможет отследить, в какой морг был доставлен усопший, в каком загсе зарегистрирована смерть, какие документы собраны родственниками и даже какие услуги и по какой цене они выбрали. С помощью этого софта ритуальщики также планируют исключить вымогательство денег с близких умершего на всех стадиях похорон.
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Все тяжелее и веселее становится жить с патриотами
84 11
Курьер, ну хватит уже постить ерунду! Во первых, до такого налога ещё не дожили, и скорее всего, не доживём, т.к. это всего лишь предложение каких-то там ритуальщиков, которым надо продавать мраморные памятники и золотые оградки. Во вторых, порядок в ритуальном обеспечении действительно надо наводить серьёзно. И да, заголовки у вас, как всегда…..
21 64
Помню о пенсионной реформе так же говорили,а потом рай обещал
76 9
Пишет не Курьер, эту ерунду, а господа единороссы!
60 12
Лука, к сожалению в настоящей России сбываются только плохие прогнозы, точнее самые кошмарные. Такое ощущение, что народ хотят довести до белого каления. В России все разваливается, поэтому включают для народа отдушину- показательные аресты жирных котов. По моему эти коты поняли, что пора валить из страны, ничего хорошего в ней уже не будет, а что такое русский бунт «бессмысленный и беспощадный» они спинным мозгом чувствуют. Поэтому для них самый оптимальный вариант заварить в России великую смуту, свалить за бугор и смотреть как мы друг дружку мочить будем. Такой сценарий приведет к полному развалу страны. Кажется они этого и добиваются. Самое главное «нагреть»народ, а дальше все по сценарию, а для России он один.
12 4
посмотрите какой отток капитала из России в последнее время, не ручеек а водопад, сваливают ребята.
12 2
Я категорически приветствую подобные меры.
Равно как и введение акцизов на красное мясо и на сладкие напитки.
Мне лично средств хватит, а на подавляющую массу населения мне интересно смотреть с точки зрения исследователя- когда у них выстроится причинно-следственная связь между их выбором нацлидера крымнашем и их усугубляющемся материальном положении
Интересно наблюдать их агрессивную реакцию и очередные проклинания врагов))
интересно наблюдать возникнет ли по черепной коробкой хотя бы зачаточная мыслительная деятельность или нейроны всегда будут обмениваться импульсами в ритм голоса киселева и соловьева…
Я давно вышел из возраста и состояния когда казалось что в этой стране можно на что то надеяться, сейчас только исследовательский интерес-а что еще можно учудить с этим народом сохраняя в его мозгах соловьиный помет
51 25
Усмири свою гордыню, помирать будет легче…
18 29
Налоговая нагрузка дальше будет только увеличиваться. И без разницы кто у руля. Вернее, разница в том сильно она будет увеличиваться или не очень.
15 7
это смотря каким путем пойти! порой жизнь дает такие повороты и перемены всегда бывают резкими и неожиданными!
14 3
Вадим, во многом Вы правы, но не надо так «тоненько» к этой ситуации в России притягивать Крым. Ваш пост на Крыме и построен, а по факту причина не в крыме, а в повальной коррупции и воровстве чиновников до самого верха.
Ваши «причинно-следственные связи» отдают запашком Навального, Ходора и пр. можно сказать лиц, которые хотят прорваться к этому же корыту, Думаю им на Россию глубоко наплевать, как и Вам
6 10
С языка снял
12 5
Может вовочка сам добивается социального взрыва, а мы не сознательные!
51 9
Да какой взрыв? Разве что метана? Сама масса увы взорваться не может. Только окончательно стухнуть и разложиться.
Столетие назад была почти такая же ситуация. Но там «детонатор» с соратниками — в подполье идейно креп до поры до времени. И даже их — и то в страну завезли в спец. вагоне!
А сейчас такого нет. Прослушивают и следят за всеми. Буквально. Чуть какой шум выше допустимого уровня — и на несколько лет по звонку сверху закроют — за терроризм, экстремизм, оскорбление чувств… огромный выбор специальных статей УК!
33 2
вот скажите а не все ли равно как там вас похоронят????после смерти все равно не сможешь предьявить претензии…а платить за то что и так положено по закону не вижу смысла. государство гарантирует похороны. обычный гроб,закопка…а всякие излишества типа хотим гроб дубовый и голебей и проводы с музыкой это уж прихоть родственников!!!
56 4
Нам то всё равно. А вот тем, кто будет уполномочен деньги собирать — нет. Вот они и радеют за «государство».
33 1
Соберут по 1000000 с носа, а потратят по 10000.
Эта афера еще выгоднее чем пенсионная.
Едигственный вариант который я поддержал бы, это если все деньги накопленные после смерти перечеслялись родственникам, а не оставались в карманах правительства.
72 3
минусую, бердчанин , по одной причине, не будь наивным, никаких денег никто не получит. Вы предлагаете родственникам ….в последствии судится с системой. Все посчитают и они еще должны останутся.
3 1
Они «гарантируют» человеку….А как человек сможет проверить исполнение?
Я вообще не вижу проблем в этой сфере. Цены не такие уж дорогие. Все доступно, оперативно. Есть услуги на любой кошелек.
А то, что предложили — это и правда афера. Еще одно ведомство пытается изобрести способ отъема денег у населения под видом благородных идей. Но людям это не нужно.
60 2
А что неприятного в том, что работник похоронного агенства появляется сразу же после отъезда скорой? У нас два раза так было. Ничего неприятного в этом нет, наоборот, полезно и вовремя. Мы воспользовались услугами именно этих агенств, и ничего страшного не было.
11 23
«А что неприятного в том, что работник похоронного агенства появляется сразу же после отъезда скорой? У нас два раза так было. Ничего неприятного в этом нет, наоборот, полезно и вовремя. Мы воспользовались услугами именно этих агенств, и ничего страшного не было.»
Все приходится делать самому…. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит……..
22 6
Так, родственник умер, ничего страшного.
Похоронка приехала после врачей.
А может врачи сразу им говорят куда ехать?
А потом деньги делят за углом.
Имею опыт общения со скорой на вызов престарелых родственников.
27 3
Вам повезло, что после отъезда и после смерти. А бывает, что человека увозит скорая, и еще непонятно, что с ним. Еще есть надежда, что выкарабкается, что врачи спасут. А врачи уже подозревают, что не спасут, и сообщают ритуальщикам. И вот ты молишься за здоровье близкого человека, а тебе уже наперебой свои услуги предлагают.
9 2
«Составив реестр таких карт по всей стране, мы сможем исключить коррупционную составляющую при распределении мест на погосте.»
Пчелы против меда?
20 3
«мы сможем исключить коррупционную составляющую при распределении мест»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/02/391126-dozhilis-nalog-na-smert-mogut-vvesti-v-rossii/comment-page-1#comment-1616280
Что дальше? Организация фонда взяток? Ведь взятки у нас приходится давать всю жизнь, так или иначе! А так человек рождается и родственники начинают перечислять средства в спец фонд и когда приходит время идти в садик, фонд облегчает участь родителей! Дальше перечисляем деньги для того , чтобы попасть в престижную школу, затем в престижный ВУЗ на блатную профессию, затем отчисляем для получения тёплого местечка, на работе где нужно получать огромную зарплату и бить баклуши! Тем самым мы «полностью исключим» коррупционную составляющую! Ура товарищи! коррупция будет полностью побеждена в этой стране…….
35 2
Неа.
Придется давать взятку, чтобы из фонда взяток выделили деньги на взятку.
27 1
Как говаривал мой бывший начальник, если на вас обратили повышенное внимание, то вас хотят нае… или вые…
А вобще, за год отвезли на кладбище двух родственников, хоть бы раз агент пришел вместе со скорой. Все бегали сами еще и уговаривали взяться за похороны. 50 тыс руб уже для них не сумма на погребение.
13 2
Дак с 1 января и так платим за вывоз по новому, крупногабарит уже включен
23 5
Но те отходы (ТКО) вроде как планируют перерабатывать когда-нибудь. А тут «отходы» другие — они переработке не подлежат (пока) и «операторами» другие индивидуумы хотят стать. Надо ещё оператора по капремонту кладбищ, и Общекладбищенские Нужды (ОКНы) начислять обязательно. Работы — непочатый край….
9 1
Значит введут сомнений нет.
12 3
Жила бы страна родная! и нет никаких забооот!…..спели, ладно пойду дальше телевизор смотреть….
15 0
А чё… сразу после рождения и вводите… чего ждать какой то там работы? Вдруг, работы не будет?
23 1
Так хоть родители чего ребёночку накопят…
6 2
Просто повод содрать деньги но уже с наглостью и издевательством . Все равно люди будут платиь за похороны . Потому что вот этот гроб от Путина или венок или памятник будут дешевыми и однообразными .
16 4
А зачем вам разнообразные? Тут с детства уже к однообразию приучают. За цвет волос не такой, как у всех, из школы выгоняют. А вам гроб особенный подавай. Нет уж, привыкайте.
10 8
Люди просо хотят гарантию, что вы точно умрете при достижении определенного ими возраста.
18 1
Спасибо путен! Скажите, что включено в достойное погребение? Хочу заказать отпевание у всех религий и чтобы свечку за здравие нашего лидера володи поставили))
14 5
Вы как Жириновский с сынком, и вашим и нашим Игорь Лебедев, отдыхая в Майами, объяснил, почему во время региональной недели, когда все народные избранники проводят приемы граждан, он катается на катере в акватории Майами-Бич. Лебедев опубликовал красивые фотографии своего путешествия у себя в Facebook, подписав их: «Miami, можно только влюбиться!»
https://www.znak.com/2018-11-29/syn_zhirinovskogo_obyasnil_pochemu_on_v_mayami_eto_izbiratelnyy_okrug_ldpr
6 4
Надо бы предположить на что ещё правительство готово ввести налог. Вот серьёзно… что это может быть? Экологический: ношение шуб и шапок из натурального меха, топка печей дровами. Налог на здоровье: заболел больше,чем три раза за год — плати за упущенную выгоду государству.У кого ещё какие предложения?
13 3
Самый большой доход получит государство, если введет налог на время, проведенное гражданами в социальных сетях. Это будет и самый мудрый налог, который включит в себя сразу несколько налогов: на бездельников, на болтунов, на провокаторов, на пятую колонну…
4 12
И в туалете
12 3
«…с момента поступления на работу…»
Простите, а безработных будут просто на свалку увозить по тарифу за вывоз мусора? Или, как мед.услуги, работающие платят, а неработающие пользуются? Если что, я за 1 вариант
11 1
В стране, где правительство платит контрибуцию победившему меленькому, но гордому народу, превратив ее территорию в сказочный рай на земле, где не замечают, что граждане страны могут быть вывезены в рабство: мужчины посажены на цепь, а женщины угнаны в публичные дома просвещенного Запада, где ветераны любой войны могут быть унижены и просто убиты, где родители предают и выбрасывают своих детей, а дети поступают так же со своими родителями, где право на хамство ставится выше права на достойную человеческую жизнь и низменные инстинкты ценятся выше веры предков ВОЗМОЖНО ВСЕ.
11 3
слушай, как все по …., может этот понос себе оставишь и что-нибудь по сути. Ля, ля, ля. ляч, вы прям коммунистов голов на 10 перещеголяли, столько сказать не сказав ничего это…….. Отличник школы словоблудия.
2 6
Да, — а вот в советское время переживали — увеличат ли цену на водку и на соль. А сейчас — за чей-то треп.
12 2
Пришло время, когда бичи (бич — бывший интеллигентный человек) вспомнили о своем праве на свободу слова. Водка отошла на второй план, тем более, что правительство гарантирует своему народу право на этот жизненно важный и для правительства, и для бизнеса, и для народа напиток.
6 1
Меня прямо умиляет «забота» нашего государства о гражданах. Прям слеза умиления катится по небритой мужской щеке.
Причем количество этих «забот» последнее время всё больше и больше доставляет.
Нужно больше инициатив и поборов «на чонибудь потом».
Первая ласточка была — капремонт.
Сейчас — похороны.
Интересно уже прямо становится, на что еще они придумают собирать сейчас, что бы воспользоваться потом.
И самое прикольное, как потом все эти сбора разворуют и виноватых не найдут.
Скажут: «Ой, а кто это сдееелал?»
12 3
Это проявление заботы государства о достойном погребении своих граждан.
Чтобы беззащитные бабушки с дедушками не хранили свои гробовые по домам да по чулкам, подвергаясь быть ограбленными мошенниками, которых за время правления Путина расплодилось предостаточно, государство решило передать права на их похороны своим официальным лицам.
Друг Чубайса — Минц ради этого вернется из Израиля в Россию, чтобы не упустить момент раздачи всероссийских гробовых.
6 4
исключить коррупционную составляющую при распределении мест на погосте.
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в великой державе на кладбище коррупция… и это, оказывается, не частный случай и не тайна. и исключить коррупционную составляющую можно только новыми налогами с населения граждане, вы удалено?
6 2
Ну да, кто-то будет всю жизнь платить на свои похороны, а кто-то приберется не успев еще оплачивать. И кто будет смотреть на ваши отчисления, если похороны будут для всех одинаковы? Или к примеру, платил человек себе на похороны лет 50, то ему и гроб хрустальный, и поминки в дорогом ресторане,и Басков прощальную споет?
Че за бредятина? Это прям капитальный ремонт напоминает-платишь,платишь- может и не успеешь его дождаться.
6 0