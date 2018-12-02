Имя маршала Александра Покрышкина выбрали для аэропорта Толмачево

В голосовании за имя новосибирского аэропорта победил маршал Покрышкин
В ночь на 1 декабря завершилось финальное голосование в конкурсе «Великие имена России», итоги будут подведены 4 декабря, сообщают организаторы конкурса, пишет Интерфакс.
«Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», — говорится в сообщении.
Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».
Число проголосовавших за те или иные имена для российских аэропортов превысило 5 млн человек.
Для «Шереметьево» наибольшее число проголосовавших выбрали имя Александра Пушкина, для «Внуково» — Сергея Королева, для «Домодедово» — Михаила Ломоносова, для «Толмачево» — Александра Покрышкина.
Конкурс «Великие имена России» инициирован Общественной палатой России при поддержке Русского географического общества, общества русской словесности, Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества.
Те имена, за которые проголосовало большинство россиян, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.
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Лучше бы позаботились повышением уровнем жизни.
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Совершенно ненужное нововведение по переименованию аэропортов.
Пулково, Внуково, Шереметьево, Толмачево — куда более удобней и географически правильнее звучит, чем названия в честь исторических личностей.
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Это ж сколько бездельников и дармоедов занимались никому не нужным делом. Лишь бы чем нибудь заняться. Давай больше. Города села микрорайоны улицы переназовите. Этак ещё работы себе лет на пять нагребёте и что интересно зарплата то будет побольше чем у дяди Пети стоящего станка по 12 часов в день. Позорники
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И больше денег отмоют
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