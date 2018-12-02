Имя маршала Александра Покрышкина выбрали для аэропорта Толмачево

В ночь на 1 декабря завершилось финальное голосование в конкурсе «Великие имена России», итоги будут подведены 4 декабря, сообщают организаторы конкурса, пишет Интерфакс.

«Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», — говорится в сообщении.

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».

Число проголосовавших за те или иные имена для российских аэропортов превысило 5 млн человек.

Для «Шереметьево» наибольшее число проголосовавших выбрали имя Александра Пушкина, для «Внуково» — Сергея Королева, для «Домодедово» — Михаила Ломоносова, для «Толмачево» — Александра Покрышкина.

Конкурс «Великие имена России» инициирован Общественной палатой России при поддержке Русского географического общества, общества русской словесности, Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества.

Те имена, за которые проголосовало большинство россиян, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.