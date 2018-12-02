КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам 2х. ком. квартиру на мик-не 31
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Имя маршала Александра Покрышкина выбрали для аэропорта Толмачево

Путин: Я не думаю, что президент Трамп чего-то опасается

За мошенничество с нефтью на 500 млн рублей 4,5 года колонии дал суд Новосибирска

Дожились: Налог на смерть могут ввести в России

Группу IC3PEAK полиция задержала на вокзале в Новосибирске

Путин и Трамп лишь поздоровались на саммите G20

35 вагонов сошли с рельсов на Транссибе в Омской области

База тунеядцев заработала в Белоруссии

До 25 рублей подорожает проезд в маршрутках Бердска с 1 декабря

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Имя маршала Александра Покрышкина выбрали для аэропорта Толмачево

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».

2.12.2018 Фото: commons.wikimedia.org 4 коммент.
 
Имя маршала Александра Покрышкина выбрали для аэропорта Толмачево

В голосовании за имя новосибирского аэропорта победил маршал Покрышкин

В ночь на 1 декабря завершилось финальное голосование в конкурсе «Великие имена России», итоги будут подведены 4 декабря, сообщают организаторы конкурса, пишет Интерфакс.

«Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», — говорится в сообщении.

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».

Число проголосовавших за те или иные имена для российских аэропортов превысило 5 млн человек.

Для «Шереметьево» наибольшее число проголосовавших выбрали имя Александра Пушкина, для «Внуково» — Сергея Королева, для «Домодедово» — Михаила Ломоносова, для «Толмачево» — Александра Покрышкина.

Конкурс «Великие имена России» инициирован Общественной палатой России при поддержке Русского географического общества, общества русской словесности, Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества.

Те имена, за которые проголосовало большинство россиян, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Открытие зимнего сезона в «Метелице» в Бердске – будет жарко! Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск» Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Лучше бы позаботились повышением уровнем жизни.

    Thumb up 11 Thumb down 1

  2. Аноним

    Совершенно ненужное нововведение по переименованию аэропортов.
    Пулково, Внуково, Шереметьево, Толмачево — куда более удобней и географически правильнее звучит, чем названия в честь исторических личностей. :(

    Thumb up 16 Thumb down 1

  3. Аноним

    Это ж сколько бездельников и дармоедов занимались никому не нужным делом. Лишь бы чем нибудь заняться. Давай больше. Города села микрорайоны улицы переназовите. Этак ещё работы себе лет на пять нагребёте и что интересно зарплата то будет побольше чем у дяди Пети стоящего станка по 12 часов в день. Позорники :-|

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Аноним

    И больше денег отмоют

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика