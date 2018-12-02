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Дожились: Налог на смерть могут ввести в России

Минстрой предлагает с помощью ежемесячных отчислений с момента поступления на работу «копить» на достойное погребение.

2.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 22 коммент.
 
Дожились: Налог на смерть могут ввести в России

Россиянам предложат платить ежемесячный налог на смерть

Документ обязательного страхования смерти, наподобие СНИЛС, в скором времени может появиться у каждого россиянина. Эксперты ритуальной области предложили ввести «налог на смерть», который гарантирует человеку достойные проводы в иной мир после кончины, пишет Московский Комсомолец.
По мнению работников отрасли, гарантированный перечень ритуальных услуг сейчас слишком скуден и не отвечает запросам граждан. В новом проекте закона «О погребении и похоронном деле» Минстрой РФ предполагает решить эту проблему с помощью пересчета суммы соответствующей выплаты и ее увеличения. Но, по мнению специалистов, этой меры недостаточно, и россияне должны сами позаботиться о достойном уходе из жизни — например, с помощью ежемесячных отчислений с момента поступления на работу.

Кроме того, Минстрой предлагает создать систему одного окна для получения услуг по гарантированному перечню, чтобы полностью передать данные полномочия в управления муниципальных властей. Кстати, они же должны будут и вести реестр аккредитованных ритуальных агентств и следить, чтобы фирмы, нарушившие закон повторно, не попадали в него под другим наименованием. Помимо этого чиновники предлагают ввести обязательное правило для вызова агента. Работник ритуальной службы сможет встретиться с родственниками только в том случае, если они отправят специальную заявку на фирму. Это должно исключить возникновение неприятных моментов, когда агент появляется на пороге дома вместе со «скорой» и полицией.

Также обсуждается возможность создания электронных карт кладбищ, чтобы люди могли самостоятельно бронировать место захоронения родственника.

— Зачастую лучшие места на кладбищах продают по завышенным ценам, что противоречит закону, — говорит директор ритуальной IT-компании Павел Сосновый. — Мы провели фотографирование кладбищ Подмосковья с квадрокоптера, чтобы сделать реальную карту местности. Составив реестр таких карт по всей стране, мы сможем исключить коррупционную составляющую при распределении мест на погосте.

Данный сборник геоинформации предлагается ввести в общее приложение для ритуальных агентов, в котором будет отображаться полный путь тела от дома до захоронения. С помощью него работник ритуальной фирмы сможет отследить, в какой морг был доставлен усопший, в каком загсе зарегистрирована смерть, какие документы собраны родственниками и даже какие услуги и по какой цене они выбрали. С помощью этого софта ритуальщики также планируют исключить вымогательство денег с близких умершего на всех стадиях похорон.


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(22) Комментариев

  1. Аноним

    Все тяжелее и веселее становится жить с патриотами :-D

    Thumb up 27 Thumb down 5

  2. Лука

    Курьер, ну хватит уже постить ерунду! Во первых, до такого налога ещё не дожили, и скорее всего, не доживём, т.к. это всего лишь предложение каких-то там ритуальщиков, которым надо продавать мраморные памятники и золотые оградки. Во вторых, порядок в ритуальном обеспечении действительно надо наводить серьёзно. И да, заголовки у вас, как всегда…..

    Thumb up 7 Thumb down 22

  3. Вадим

    Я категорически приветствую подобные меры.
    Равно как и введение акцизов на красное мясо и на сладкие напитки.
    Мне лично средств хватит, а на подавляющую массу населения мне интересно смотреть с точки зрения исследователя- когда у них выстроится причинно-следственная связь между их выбором нацлидера крымнашем и их усугубляющемся материальном положении ;)
    Интересно наблюдать их агрессивную реакцию и очередные проклинания врагов))
    интересно наблюдать возникнет ли по черепной коробкой хотя бы зачаточная мыслительная деятельность или нейроны всегда будут обмениваться импульсами в ритм голоса киселева и соловьева…
    Я давно вышел из возраста и состояния когда казалось что в этой стране можно на что то надеяться, сейчас только исследовательский интерес-а что еще можно учудить с этим народом сохраняя в его мозгах соловьиный помет :-D

    Thumb up 21 Thumb down 9

  4. Аноним

    С языка снял :-D :-D :-D

    Thumb up 6 Thumb down 4

  5. Аноним

    Может вовочка сам добивается социального взрыва, а мы не сознательные! ;)

    Thumb up 21 Thumb down 3

  6. Аноним

    вот скажите а не все ли равно как там вас похоронят????после смерти все равно не сможешь предьявить претензии…а платить за то что и так положено по закону не вижу смысла. государство гарантирует похороны. обычный гроб,закопка…а всякие излишества типа хотим гроб дубовый и голебей и проводы с музыкой это уж прихоть родственников!!!

    Thumb up 18 Thumb down 2

  7. Бердчанин

    Соберут по 1000000 с носа, а потратят по 10000.
    Эта афера еще выгоднее чем пенсионная.
    Едигственный вариант который я поддержал бы, это если все деньги накопленные после смерти перечеслялись родственникам, а не оставались в карманах правительства.

    Thumb up 23 Thumb down 1

  8. Анна автоледи

    Они «гарантируют» человеку….А как человек сможет проверить исполнение?

    Я вообще не вижу проблем в этой сфере. Цены не такие уж дорогие. Все доступно, оперативно. Есть услуги на любой кошелек.

    А то, что предложили — это и правда афера. Еще одно ведомство пытается изобрести способ отъема денег у населения под видом благородных идей. Но людям это не нужно.

    Thumb up 14 Thumb down 0

  9. Анна автоледи

    А что неприятного в том, что работник похоронного агенства появляется сразу же после отъезда скорой? У нас два раза так было. Ничего неприятного в этом нет, наоборот, полезно и вовремя. Мы воспользовались услугами именно этих агенств, и ничего страшного не было.

    Thumb up 6 Thumb down 4

    • Аноним

      «А что неприятного в том, что работник похоронного агенства появляется сразу же после отъезда скорой? У нас два раза так было. Ничего неприятного в этом нет, наоборот, полезно и вовремя. Мы воспользовались услугами именно этих агенств, и ничего страшного не было.»

      Все приходится делать самому…. ;) Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит…….. ;)

      Thumb up 6 Thumb down 2

    • Аноним

      Так, родственник умер, ничего страшного.
      Похоронка приехала после врачей.
      А может врачи сразу им говорят куда ехать?
      А потом деньги делят за углом.
      Имею опыт общения со скорой на вызов престарелых родственников.

      Thumb up 3 Thumb down 0

  10. Аноним

    «Составив реестр таких карт по всей стране, мы сможем исключить коррупционную составляющую при распределении мест на погосте.»

    Пчелы против меда?

    Thumb up 0 Thumb down 0

  11. Аноним

    «мы сможем исключить коррупционную составляющую при распределении мест»

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/02/391126-dozhilis-nalog-na-smert-mogut-vvesti-v-rossii/comment-page-1#comment-1616280

    Что дальше? Организация фонда взяток? Ведь взятки у нас приходится давать всю жизнь, так или иначе! А так человек рождается и родственники начинают перечислять средства в спец фонд и когда приходит время идти в садик, фонд облегчает участь родителей! Дальше перечисляем деньги для того , чтобы попасть в престижную школу, затем в престижный ВУЗ на блатную профессию, затем отчисляем для получения тёплого местечка, на работе где нужно получать огромную зарплату и бить баклуши! Тем самым мы «полностью исключим» коррупционную составляющую! Ура товарищи! коррупция будет полностью побеждена в этой стране……. *LOL* *LOL* *LOL*

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  12. Аноним

    Как говаривал мой бывший начальник, если на вас обратили повышенное внимание, то вас хотят нае… или вые…
    А вобще, за год отвезли на кладбище двух родственников, хоть бы раз агент пришел вместе со скорой. Все бегали сами еще и уговаривали взяться за похороны. 50 тыс руб уже для них не сумма на погребение.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  13. Новый мэр

    Дак с 1 января и так платим за вывоз по новому, крупногабарит уже включен :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

  14. Аноним

    Значит введут сомнений нет.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  15. баба Валя

    Жила бы страна родная! и нет никаких забооот!…..спели, ладно пойду дальше телевизор смотреть….

    Thumb up 0 Thumb down 0

  16. Аноним

    А чё… сразу после рождения и вводите… чего ждать какой то там работы? Вдруг, работы не будет?

    Thumb up 1 Thumb down 1

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