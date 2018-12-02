Дожились: Налог на смерть могут ввести в России

Документ обязательного страхования смерти, наподобие СНИЛС, в скором времени может появиться у каждого россиянина. Эксперты ритуальной области предложили ввести «налог на смерть», который гарантирует человеку достойные проводы в иной мир после кончины, пишет Московский Комсомолец.

По мнению работников отрасли, гарантированный перечень ритуальных услуг сейчас слишком скуден и не отвечает запросам граждан. В новом проекте закона «О погребении и похоронном деле» Минстрой РФ предполагает решить эту проблему с помощью пересчета суммы соответствующей выплаты и ее увеличения. Но, по мнению специалистов, этой меры недостаточно, и россияне должны сами позаботиться о достойном уходе из жизни — например, с помощью ежемесячных отчислений с момента поступления на работу.

Кроме того, Минстрой предлагает создать систему одного окна для получения услуг по гарантированному перечню, чтобы полностью передать данные полномочия в управления муниципальных властей. Кстати, они же должны будут и вести реестр аккредитованных ритуальных агентств и следить, чтобы фирмы, нарушившие закон повторно, не попадали в него под другим наименованием. Помимо этого чиновники предлагают ввести обязательное правило для вызова агента. Работник ритуальной службы сможет встретиться с родственниками только в том случае, если они отправят специальную заявку на фирму. Это должно исключить возникновение неприятных моментов, когда агент появляется на пороге дома вместе со «скорой» и полицией.

Также обсуждается возможность создания электронных карт кладбищ, чтобы люди могли самостоятельно бронировать место захоронения родственника.

— Зачастую лучшие места на кладбищах продают по завышенным ценам, что противоречит закону, — говорит директор ритуальной IT-компании Павел Сосновый. — Мы провели фотографирование кладбищ Подмосковья с квадрокоптера, чтобы сделать реальную карту местности. Составив реестр таких карт по всей стране, мы сможем исключить коррупционную составляющую при распределении мест на погосте.

Данный сборник геоинформации предлагается ввести в общее приложение для ритуальных агентов, в котором будет отображаться полный путь тела от дома до захоронения. С помощью него работник ритуальной фирмы сможет отследить, в какой морг был доставлен усопший, в каком загсе зарегистрирована смерть, какие документы собраны родственниками и даже какие услуги и по какой цене они выбрали. С помощью этого софта ритуальщики также планируют исключить вымогательство денег с близких умершего на всех стадиях похорон.