Группу IC3PEAK полиция задержала на вокзале в Новосибирске

Сотрудники полиции встретили участников группы IC3PEAK на вокзале в Новосибирске перед концертом, который был запланирован на 1 декабря, рассказал «Медиазоне» менеджер группы Олег Митрофанов.

«Мы находимся в линейном отделе новосибирской полиции на вокзале. Нашего Колю скрутили в наручниках и увели. Мы стоим в предбаннике», — сказал Митрофанов. Участники группы находятся в линейном отделе на железнодорожной станции Новосибирск-Главный.

В личной беседе оперативник сказал менеджеру Митрофанову, что организатору подбросят наркотики, если сегодняшний концерт не будет отменен.

IC3PEAK — это дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева. Пока Костылева с надетым на одно запястье наручником вел в отделение сотрудник полиции, Креслина снимала видео и требовала пояснений, однако ответа не дождалась. Позже глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что к музыкантам в отдел полиции прибыл адвокат.

Владельцы клуба в Новосибирске, где должен был состояться концерт, неделю вели переговоры с силовиками, но потом отменили мероприятие. После этого Митрофанов занялся поисками новой площадки для концерта.

В Перми силовики трижды сорвали концерт IC3PEAK, угрожая посетителям мероприятия привлечением к административной ответственности и требуя от участников коллектива покинуть город; там организаторов концерта держали в отделе полиции. Аналогичные проблемы возникли у IC3PEAK в Казани и Нижнем Новгороде.

