Группу IC3PEAK полиция задержала на вокзале в Новосибирске

Сотрудники полиции встретили участников группы IC3PEAK на вокзале в Новосибирске перед концертом, который был запланирован на 1 декабря, рассказал «Медиазоне» менеджер группы Олег Митрофанов.
«Мы находимся в линейном отделе новосибирской полиции на вокзале. Нашего Колю скрутили в наручниках и увели. Мы стоим в предбаннике», — сказал Митрофанов. Участники группы находятся в линейном отделе на железнодорожной станции Новосибирск-Главный.
В личной беседе оперативник сказал менеджеру Митрофанову, что организатору подбросят наркотики, если сегодняшний концерт не будет отменен.
IC3PEAK — это дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева. Пока Костылева с надетым на одно запястье наручником вел в отделение сотрудник полиции, Креслина снимала видео и требовала пояснений, однако ответа не дождалась. Позже глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что к музыкантам в отдел полиции прибыл адвокат.
Владельцы клуба в Новосибирске, где должен был состояться концерт, неделю вели переговоры с силовиками, но потом отменили мероприятие. После этого Митрофанов занялся поисками новой площадки для концерта.
В Перми силовики трижды сорвали концерт IC3PEAK, угрожая посетителям мероприятия привлечением к административной ответственности и требуя от участников коллектива покинуть город; там организаторов концерта держали в отделе полиции. Аналогичные проблемы возникли у IC3PEAK в Казани и Нижнем Новгороде.
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Правильно сделали, что отменили этот «концерт», музыка деструктивная, рассчитанная на дестабилизацию психики, особенно психики молодежи. Мое мнение.
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В наиболее яркой песне «Смерти больше нет» Креслина поёт сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке о том, как «вместе с другими тебя скрутят на площади». Также есть строчки «выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента»
Психика «молодежи» из ОМОНА действительно дестабилизирована: … — организатору подбросят наркотики, если сегодняшний концерт не будет отменен…
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