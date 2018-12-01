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Путин и Трамп лишь поздоровались на саммите G20

Запланированные ранее двусторонние переговоры между президентами России и США были отменены по инициативе Трампа из-за конфликта в Керченском заливе.

1.12.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Путин и Трамп лишь поздоровались на саммите G20

Владимира Путина тепло встретили в Аргентине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20 в Аргентине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президенты просто поздоровались, возможности пообщаться у них не было, отметил он.

Помощник президента также подтвердил, что главы государств поздоровались.

Трамп, в свою очередь, выразил надежду на то, что сможет встретиться с Путиным в будущем, когда ситуация, связанная с событиями в Керченском проливе будет урегулирована.

«Нам не нравится, что произошло. Мы этому не рады, никто этому не рад. Надеемся, что им удастся это скоро урегулировать, потому что мы хотели бы встретиться с президентом Путиным», — сказал глава Белого дома. Позднее президент США отметил, что не знает, сумеет ли он «обменяться любезностями» с российским лидером.

Отмена встречи

Запланированные ранее двусторонние переговоры между президентами России и США были отменены по инициативе американской стороны. Причиной такого шага в Вашингтоне назвали инцидент с задержанием российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе. Сам глава Белого дома заявил журналистам, что иных мотивов у него не было.

«Это единственная причина», — подчеркнул Дональд Трамп. Ранее некоторые СМИ предполагали, что встречу отменили из-за сделки со следствием экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что давал конгрессу ложные показания по переговорам между Trump Organization и представителями России о строительстве небоскреба компании.

Инцидент в Керченском проливе произошел в минувшее воскресенье. Три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — пересекли государственную границу России, совершали опасные маневриры, не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Те были вынуждены применить оружие.

Пограничники задержали украинские корабли с 24 моряками, трое из которых были ранены, в их отношении возбудили уголовное дело. В Москве инцидент назвали провокацией, Киев ввел военное положение в ряде регионов страны.

Встреча мировых лидеров

Саммит «Большой двадцатки» стартовал в пятницу в Буэнос-Айресе с рабочего заседания глав государств. Открыл его президент Аргентины Маурисио Макри. Канцлер Германии Ангела Меркель не смогла принять участие в первом дне работы саммита, так как в ее самолете обнаружили техническую неисправность.

G20 — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.

Среди тем, которые обсудят лидеры крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.

Источник: РИА Новости


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