Путин и Трамп лишь поздоровались на саммите G20
35 вагонов сошли с рельсов на Транссибе в Омской области
База тунеядцев заработала в Белоруссии
До 25 рублей подорожает проезд в маршрутках Бердска с 1 декабря
Отключат воду в 9 домах на выходных из-за прорванной трубы у ЗАГСа Бердска
Хакерским атакам беспрецедентной мощности подвергся Сбербанк
Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок»
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Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России
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