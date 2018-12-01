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35 вагонов сошли с рельсов на Транссибе в Омской области

1 декабря в ночное время на перегоне «ст. Мангут – ст. Называевская» произошел сход с рельсов нескольких груженых вагонов грузового поезда. Часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет. Несколько поездов были задержаны.

1.12.2018 Фото: https://vk.com/aomsk/Евгений Жучков Нет комментариев
 
35 вагонов сошли с рельсов на Транссибе в Омской области

Машинист поезда имеет стаж 18 лет

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на территории Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления , предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 1 декабря 2018 года в ночное время на перегоне «ст. Мангут – ст. Называевская» Омской области произошел сход с рельсов нескольких груженых вагонов грузового поезда. Часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время в рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные, в том числе на установление размера причинённого ущерба.
По данным Свердловской железной дороги, всего с рельсов сошли 35 вагонов поезда. В результате происшествия были были задержаны поезда №76 сообщением Москва – Нерюнгри, №118 Москва – Новокузнецк, №56 Москва – Красноярск, №67 Абакан –Москва. Время задержки в пути составило от 1,5 до 4 часов.

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