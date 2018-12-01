35 вагонов сошли с рельсов на Транссибе в Омской области

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на территории Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления , предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 1 декабря 2018 года в ночное время на перегоне «ст. Мангут – ст. Называевская» Омской области произошел сход с рельсов нескольких груженых вагонов грузового поезда. Часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время в рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные, в том числе на установление размера причинённого ущерба.

По данным Свердловской железной дороги, всего с рельсов сошли 35 вагонов поезда. В результате происшествия были были задержаны поезда №76 сообщением Москва – Нерюнгри, №118 Москва – Новокузнецк, №56 Москва – Красноярск, №67 Абакан –Москва. Время задержки в пути составило от 1,5 до 4 часов.