Фото: Год Свиньи уже наступил в Бердске?

Созерцаем подобную картину с сегодняшнего утра. Въезд во двор дома по ул. Ленина, 32.

Фото: А как у вас во дворе?

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