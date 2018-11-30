Отключат воду в 9 домах на выходных из-за прорванной трубы у ЗАГСа Бердска

Из-за коммунальной аварии возле бердского ЗАГСа (ул. Горького, 6) отключат холодную воду в нескольких домах на неопределенный срок. Как сообщили в Комбинате бытовых услуг, водоснабжение перекроют в 23.00 в субботу, 2 декабря. А к устранению аварии приступят с 8 часов утра в воскресенье, 3 декабря.

-В связи с устранением дефекта на водоводе диаметром 300 мм в районе ул. Горького, 6 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Ленина, 50, 52, 54, 56; ул.К. Маркса, 33, 35, 37, 39, 41. До окончания работ, — уточнили в КБУ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трубу возле ЗАГСА прорвало 26 ноября. Вода вышла на поверхность. Сначала планировали приступить к ликвидации аварии 28 ноября, но позже сроки перенесли.

Замдиректора по строительству и общим вопросам Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко отметил, что время, потраченное на устранение аварии, зависит от ее масштабов. Обычно на ремонт такого рода коммунальных проблем уходит от двух часов до двух суток.