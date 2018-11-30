Отключат воду в 9 домах на выходных из-за прорванной трубы у ЗАГСа Бердска

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Хакерским атакам беспрецедентной мощности подвергся Сбербанк
Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок»
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