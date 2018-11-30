Хакерским атакам беспрецедентной мощности подвергся Сбербанк

Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. DDoS-атаки производились с помощь спуфинга (подмена, маскировка одной программы под другую — прим. ТАСС) не менее чем со 100 серверов из шести стран.

Об этом ТАСС сообщил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«То, что происходит последние несколько дней, вызвало у нас определенное беспокойство. Вчера и позавчера ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз. Общая длительность этих DDoS-атак была не менее 1,5 часов. Одна из атак длилась около 27 минут. Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий — с применением технологии спуфинга и сокрытия адресов отправителя. По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты. На ресурсы банка эти атаки не повлияли», — сказал он.

Кузнецов отметил, что атаки могли осуществляться из-за рубежа. «С большой вероятностью они были осуществлены из-за рубежа. И из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были с более чем 100 серверов, размещенных в шести странах мира», — сказал он. Кузнецов добавил, что Сбербанк уже передал необходимые материалы по инцидентам в госорганы.

«Защита и технологии Сбербанка позволяет успешно отражать подобного рода атаки. Если бы такие атаки были осуществлены на серверы другой компании, последствия могли бы быть значительными», — указал зампредправления банка.

Кузнецов также рассказал, что всего в этом году на системы Сбербанка было совершено около 70 хакерских атак, тогда как годом ранее их число не превысило 50.

Источник: ТАСС