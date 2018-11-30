Почему я так долго жду маршрутку 332 из Бердска в Новосибирск

В группу Курьера ВКонтакте написала

Здравствуйте. Хотела бы поделиться проблемой по поводу маршрута 332. Я каждый день езжу на учебу в Новосибирск. И каждый день, во сколько бы я не приходила на остановку, я жду 332 маршрутку по 20, а иногда и по 30 минут. Раньше такого не было. У этого маршрута изменилось расписание поездок? И почему сейчас такой большой интервал по времени?

Спасибо.