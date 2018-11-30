Потоп в Бердске: ливневки не выдержали напора грунтовых вод в 15-градусный мороз

Потоки канализационных стоков опять хлынули на проезжую часть ул. Рогачева в Бердске. Автомобилям приходится останавливаться и пропускать друг по одному краю дороги, чтобы миновать препятствие, сообщили 30 ноября читатели «Курьер. Среда. Бердск».

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Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», меньше недели назад устранили последствия фекального потопа у дома № 20А по ул. Рогачева и остановки «Дом ветеранов» путем обеззараживания сотрудники управления ЖКХ. Канализационные стоки вышли на поверхность несанкционированного слива нечистот асмашинами в канализационный колодец в переулке Свободы. КБУ не понес прямых затрат при ликвидации фекального потопа на ул. Рогачева. Но много сил, людских ресурсов и техники было брошено на ликвидацию коммунальной аварии.

Замдиректора КБУ по строительству Александр Алексеенко заверил «Курьер. Среда. Бердск», что в этот раз аварии не произошло.

— Жители частного сектора качают воду из подвалов и колодцев. До этого ливневка справлялась, а теперь перемерзла. Вода пошла на поверхность. Это обычная грунтовая вода, — отметил Алексеенко.

Сейчас КБУ принимает решение, что делать с создавшейся проблемой, — подчеркнул Александр Алексеевич.