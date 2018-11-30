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Потоп в Бердске: ливневки не выдержали напора грунтовых вод в 15-градусный мороз

Ливневая канализация перемерзла и грунтовая вода вылилась на ул. Рогачева, где недавно произошел фекальный потоп. (ВИДЕО)

30.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Потоп в Бердске: ливневки не выдержали напора грунтовых вод в 15 градусный мороз

Проезд автомобилей по залитой водой дороге затруднен

Потоки канализационных стоков опять хлынули на проезжую часть ул. Рогачева в Бердске. Автомобилям приходится останавливаться и пропускать друг по одному краю дороги, чтобы миновать препятствие, сообщили 30 ноября читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», меньше недели назад устранили последствия фекального потопа у дома № 20А по ул. Рогачева и остановки «Дом ветеранов» путем обеззараживания сотрудники управления ЖКХ. Канализационные стоки вышли на поверхность несанкционированного слива нечистот асмашинами в канализационный колодец в переулке Свободы. КБУ не понес прямых затрат при ликвидации фекального потопа на ул. Рогачева. Но много сил, людских ресурсов и техники было брошено на ликвидацию коммунальной аварии.

Потоп в Бердске: ливневки не выдержали напора грунтовых вод в 15 градусный мороз

Замдиректора КБУ по строительству Александр Алексеенко заверил «Курьер. Среда. Бердск», что в этот раз аварии не произошло.

— Жители частного сектора качают воду из подвалов и колодцев. До этого ливневка справлялась, а теперь перемерзла. Вода пошла на поверхность. Это обычная грунтовая вода, — отметил Алексеенко.

Сейчас КБУ принимает решение, что делать с создавшейся проблемой, — подчеркнул Александр Алексеевич.


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(2) Комментариев

  2. Я

    Сейчас проезжали там, это конечно ужас.
    Машины еле ползут, вся эта каша замерзла.

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