Видео: давно убедился, что в России бесполезно что-либо делать для людей, это в генах все портить, или о каршеринге

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Все чаще на улицах виду машины каршеринга. На дорогах часто ведут себя неадекватно.

И тут наткнулся на спец.репортаж:



Я конечно, уже давно убедился, что в России бесполезно что-либо делать для людей, это в генах все портить, ломать, свинское отношение ко всему…

Это показывает какое конченое быдло наши «дорогие соотечественники».

Таким особям не нужна свобода, потому что они животные, без воспитания, без приличия и без мозга…. А самое главное: этого не стесняются, не знают, что такое стыд!

Такому народу нужен Сталин, кнут, расстрелы и ссылки, тогда все становятся шелковыми, воспитанными, правильными и честными.

А пока имеем то что заслужили, такую жизнь, которую сами хотим, так что не жалуйтесь и не нойте.

Неужели такое светит и Бердску?