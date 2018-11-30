КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 2х. ком. квартиру на мик-не 31
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок»

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России

Рынок труда на 238 рабочих мест увеличится в Бердске

Скандал с голубыми волосами 6-классницы: в школе настаивают на запрете ярких волос

SOS: Холера хозяйничает в 37 странах

Мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет закрыли въезд на Украину

Инструкция: Как записать ребенка в школу Бердска

Потоп в Бердске: ливневки не выдержали напора грунтовых вод в 15-градусный мороз

Пенсионный фонд: как купить пенсионные баллы

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Видео: давно убедился, что в России бесполезно что-либо делать для людей, это в генах все портить, или о каршеринге

Такому народу нужен Сталин, кнут, расстрелы и ссылки, тогда все становятся шелковыми, воспитанными, правильными и честными.

30.11.2018 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Водитель:

Все чаще на улицах виду машины каршеринга. На дорогах часто ведут себя неадекватно.
И тут наткнулся на спец.репортаж:

Я конечно, уже давно убедился, что в России бесполезно что-либо делать для людей, это в генах все портить, ломать, свинское отношение ко всему…
Это показывает какое конченое быдло наши «дорогие соотечественники».
Таким особям не нужна свобода, потому что они животные, без воспитания, без приличия и без мозга…. А самое главное: этого не стесняются, не знают, что такое стыд!
Такому народу нужен Сталин, кнут, расстрелы и ссылки, тогда все становятся шелковыми, воспитанными, правильными и честными.
А пока имеем то что заслужили, такую жизнь, которую сами хотим, так что не жалуйтесь и не нойте.
Неужели такое светит и Бердску?


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок» Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск» Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России

(3) Комментариев

  1. igk63

    Статейка написана настоящим удалено. :-[

    Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Аноним

    Да, согласна. Быдлан -особь обиделась и соорудила высер. .И, самое главное, «этого не стесняется».

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    «Такому народу нужен Сталин, кнут, расстрелы и ссылки, тогда все становятся шелковыми, воспитанными, правильными и честными.»

    А что, так в действительности было при Сталине? =)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика