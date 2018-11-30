КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 2х. ком. квартиру на мик-не 31
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок»

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России

Рынок труда на 238 рабочих мест увеличится в Бердске

Скандал с голубыми волосами 6-классницы: в школе настаивают на запрете ярких волос

SOS: Холера хозяйничает в 37 странах

Мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет закрыли въезд на Украину

Инструкция: Как записать ребенка в школу Бердска

Потоп в Бердске: ливневки не выдержали напора грунтовых вод в 15-градусный мороз

Пенсионный фонд: как купить пенсионные баллы

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Частный сектор Бердска: Проведите нам газ, и мы не будем задымлять город

На публичных слушаниях председатели ТОСов задали вопрос: не для того ли разрабатывают генплан, чтобы снести частные дома?(ВИДЕО)

30.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 2 коммент.
 
Частный сектор Бердска: Проведите нам газ, и мы не будем задымлять город

Председатель ТОС «Озерный-2» Елена Тумайкина возмущена, что жители частного сектора не могут дождаться голубого топлива

Публичные слушания по социально-экономическому развитию (СЭР) и бюджету на 2019 год прошли 29 ноября в горадминистрации Бердска.

Однако, на публичных слушаниях присутствовали жители, которых больше волновали изменения, связанные с генпланом Бердска. В частности, со сносом частного сектора.

Председатель ТОС «Озерный-2» Елена Тумайкина отметила, что из отчета следует, что замедлены темпы жилищного строительства, что напрямую связано с отсутствием территорий для застройки и дефицитом энергетических газовых мощностей.

— 12 лет я обращаюсь в администрацию по поводу газификации. Я хочу знать, куда уходят деньги. Появилась труба, допустим, в Искитим, Раздольный, Юго-Западный, который стоит на землях сельхозназначения. Там уже дома газифицированы. Я на ул. Озерной проживаю 52 года, но до сих пор газа у нас нет. Живем в центре и без газа. Все жители возмущены, что до сих пор нет газификации. Деньги к нам не поступают. Еще намерены нас сносить. Недавно мы собирали подписи. Жители все против сноса. Вроде как частный сектор задымляет город. Проведите нам газ — не будет дыма. Люди будут все довольны, — обратилась к мэру Бердска Евгению Шестернину Елена Тумайкина.

Автор видео Галина Панчева

Евгений Шестернин подчеркнул, что жители присутствуют не на круглом столе, и нужно задавать вопросы по существу. И предложил включить вопрос по газификации для рассмотрения и обсуждения. Затем мэр перешел на вопрос по генплану.

Автор видео Галина Панчева

— В 2003 году эти улицы также находились в планах капитального строительства многоквартирных жилых домов. За это время никто ничего не сносил. И следующий момент — конституция РФ дает права и защищает граждан. Снос частной собственности может происходить только на основе договорных отношений либо быть связанным с аварией. Других ситуаций нет. Генплан — это планирование, это не принятие решения о сносе. Никто не имеет права посягнуть на частную собственность, — акцентировал мэр.

Что касается вопроса по газу — сама система подведена, газ есть, необходима сдача этого объекта, но он требует решения по вводу в эксплуатация. Решение связано с санитарной вырубкой, санитарно-защитной зоной этого объекта, сейчас над этим работают, отметил Евгений Анатольевич.

— Бюджетирование не предусмотрено, потому что заложено в условия газификации, проводки по проекту, цена вопроса компенсационной посадки в объеме 4 млн рублей. Задача ясна и понятно, что газификация городу необходима. В этом году впервые за многие годы мы строим объект социального назначения — школу на 1000 мест и детсад. Они будут находиться на локальной котельной. Нам катастрофически не хватает газа и для них. Не в деньгах дело, а в самой трубе. Газ нужен не только для жилых домов, но и для объектов, которые мы должны сдать в следующем году, — объяснил Шестернин.

Несмотря на то что мэр просил задавать вопросы, касающиеся социально-экономического развития, следующий опять касался сноса частного сектора.

— Идет разговор о замедленном росте строительства. Не потому ли вы разрабатываете новый генплан для того, чтобы снести дома от Герцена до Первомайской? — задала вопрос председатель ТОС «Горький» Нина Боровик.

Евгений Шестернин отметил, когда будет тема генплана, тогда и будут по нему разговаривать.

— На сегодняшний день в городе достаточно площадок, которые необходимо пустить под снос. На ул. Комсомольской нужно сносить дома, которые находятся в аварийном состоянии. Генплан утверждается для развития любого города. Это документ, по которому развивается и строится город. Обсуждать новый генплан втихаря не будет — я вам это гарантирую, — пояснил мэр.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок» Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск» Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Зимой Бердск-это кемеровское угольное захолустье. В Бердск нужно пригласить наградную комиссию, чтобы рассмотреть вопрос о присвоение звания города вони, гари и сажи.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Сибиряк

    И жители хвосты прижали при командирском голосе главы. Да, обмельчали бердчане! Толи еще будет, о-е-е-й!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика