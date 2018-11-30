Частный сектор Бердска: Проведите нам газ, и мы не будем задымлять город

Публичные слушания по социально-экономическому развитию (СЭР) и бюджету на 2019 год прошли 29 ноября в горадминистрации Бердска.

Однако, на публичных слушаниях присутствовали жители, которых больше волновали изменения, связанные с генпланом Бердска. В частности, со сносом частного сектора.

Председатель ТОС «Озерный-2» Елена Тумайкина отметила, что из отчета следует, что замедлены темпы жилищного строительства, что напрямую связано с отсутствием территорий для застройки и дефицитом энергетических газовых мощностей.

— 12 лет я обращаюсь в администрацию по поводу газификации. Я хочу знать, куда уходят деньги. Появилась труба, допустим, в Искитим, Раздольный, Юго-Западный, который стоит на землях сельхозназначения. Там уже дома газифицированы. Я на ул. Озерной проживаю 52 года, но до сих пор газа у нас нет. Живем в центре и без газа. Все жители возмущены, что до сих пор нет газификации. Деньги к нам не поступают. Еще намерены нас сносить. Недавно мы собирали подписи. Жители все против сноса. Вроде как частный сектор задымляет город. Проведите нам газ — не будет дыма. Люди будут все довольны, — обратилась к мэру Бердска Евгению Шестернину Елена Тумайкина.

Автор видео Галина Панчева



Евгений Шестернин подчеркнул, что жители присутствуют не на круглом столе, и нужно задавать вопросы по существу. И предложил включить вопрос по газификации для рассмотрения и обсуждения. Затем мэр перешел на вопрос по генплану.

Автор видео Галина Панчева



— В 2003 году эти улицы также находились в планах капитального строительства многоквартирных жилых домов. За это время никто ничего не сносил. И следующий момент — конституция РФ дает права и защищает граждан. Снос частной собственности может происходить только на основе договорных отношений либо быть связанным с аварией. Других ситуаций нет. Генплан — это планирование, это не принятие решения о сносе. Никто не имеет права посягнуть на частную собственность, — акцентировал мэр.

Что касается вопроса по газу — сама система подведена, газ есть, необходима сдача этого объекта, но он требует решения по вводу в эксплуатация. Решение связано с санитарной вырубкой, санитарно-защитной зоной этого объекта, сейчас над этим работают, отметил Евгений Анатольевич.

— Бюджетирование не предусмотрено, потому что заложено в условия газификации, проводки по проекту, цена вопроса компенсационной посадки в объеме 4 млн рублей. Задача ясна и понятно, что газификация городу необходима. В этом году впервые за многие годы мы строим объект социального назначения — школу на 1000 мест и детсад. Они будут находиться на локальной котельной. Нам катастрофически не хватает газа и для них. Не в деньгах дело, а в самой трубе. Газ нужен не только для жилых домов, но и для объектов, которые мы должны сдать в следующем году, — объяснил Шестернин.

Несмотря на то что мэр просил задавать вопросы, касающиеся социально-экономического развития, следующий опять касался сноса частного сектора.

— Идет разговор о замедленном росте строительства. Не потому ли вы разрабатываете новый генплан для того, чтобы снести дома от Герцена до Первомайской? — задала вопрос председатель ТОС «Горький» Нина Боровик.

Евгений Шестернин отметил, когда будет тема генплана, тогда и будут по нему разговаривать.

— На сегодняшний день в городе достаточно площадок, которые необходимо пустить под снос. На ул. Комсомольской нужно сносить дома, которые находятся в аварийном состоянии. Генплан утверждается для развития любого города. Это документ, по которому развивается и строится город. Обсуждать новый генплан втихаря не будет — я вам это гарантирую, — пояснил мэр.