SOS: Холера хозяйничает в 37 странах

Холера по-прежнему распространена во многих странах мира, с начала 2018 года в 37 государствах число заболевших опасной болезнью превысило 73,3 тыс. человек, погибли 1788 человек, сообщил 30 ноября Роспотребнадзор.

Более 70,2 тыс. заболевших приходится на страны Африки, где лидером стала Нигерия, затем следуют Конго и Сомали. Непростая ситуация с холерой отмечается в Южной Америке, в частности, в Чили.

В ведомстве напомнили россиянам, что для профилактики распространения инфекционных заболеваний надо пить безопасную воду, не употреблять лед, тщательно мыть овощи и фрукты, а руки мыть с мылом. Продукты питания надо подвергать хорошей обработке, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Накануне Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии. На данный момент в стране официально зарегистрировано 127 случаев заболевания, 35 из которых приходится на беременных женщин.

Источник: iz.ru