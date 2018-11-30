Украина расторгает десятки договоров с Россией

Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией. Об этом в эфире телеканала ТСН заявил глава МИД страны Павел Климкин.

При этом министр отметил, что за последнее время Киев уже «убил» 48 двухсторонних соглашений с Москвой.

«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило просто нашим украинским гражданам», — заявил он.

Климкин также подчеркнул, что Киев в корне пересматривает всю двухстороннюю договорно-правовую базу с Россией, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по его словам, не имеют смысла.

Договор о дружбе

В сентябре Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией.

Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление в связи с происходящим.

Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он закрепил стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Провокация в Керченском проливе

Также на отношения Москвы и Киева повлиял инцидент в Черном море, когда утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

После инцидента в десяти областях Украины указом Петра Порошенко ввели военное положение.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее спланированной провокацией. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.

Источник: РИА Новости