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Украина расторгает десятки договоров с Россией

Киев в корне пересматривает всю двухстороннюю договорно-правовую базу с Москвой, так как соглашения, заключенные до 2014 года «не имеют смысла», считает Климкин.

30.11.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Украина расторгает десятки договоров с Россией

Украина катится…

Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией. Об этом в эфире телеканала ТСН заявил глава МИД страны Павел Климкин.

При этом министр отметил, что за последнее время Киев уже «убил» 48 двухсторонних соглашений с Москвой.
«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило просто нашим украинским гражданам», — заявил он.

Климкин также подчеркнул, что Киев в корне пересматривает всю двухстороннюю договорно-правовую базу с Россией, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по его словам, не имеют смысла.

Договор о дружбе
В сентябре Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией.

Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление в связи с происходящим.
Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он закрепил стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Провокация в Керченском проливе
Также на отношения Москвы и Киева повлиял инцидент в Черном море, когда утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.
Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

После инцидента в десяти областях Украины указом Петра Порошенко ввели военное положение.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее спланированной провокацией. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. zizou

    территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления
    =============================
    ой. наверное, Путин не знал об нём…

    Thumb up 2 Thumb down 7

  2. Аноним

    С майдана уже 5-й год идет
    Украина усиленно воюет
    Россия — агрессор
    в украине военное положение

    при этом:
    — украина все покупает и покупает товары из России. Причем импорт увеличивается! https://www.dp.ru/a/2017/08/15/Import_na_Ukrainu_iz_Ross
    — двусторонние договоры есть

    вы там уж определитесь: агрессор РФ или все же бизнес партнер? :-D

    Thumb up 9 Thumb down 3

    • Аноним

      Можете смеяться, но больше половина бензина на украине — российского происхождения :-D
      Официально конечно он числится как Белорусский.
      Но есть нюанс: в белорускии нет таких мощностей, поэтому они закупают в россии и продают как свой.

      Аналогию с белорусскими креветками замечаете ;)

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