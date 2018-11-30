Ужесточения санкций против России добивается Великобритания

Премьер Великобритании считает, что Россия должна освободить украинские корабли и моряков.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Мы всегда находились на первой линии в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими санкциями в отношении России», — сказала он журналистам на борту самолета по пути в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20.

Премьер отметила, комментируя ситуацию с задержанием украинских военных кораблей: «Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности».

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.

Источник: Интерфакс