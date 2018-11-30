За убийство соседки и ее сожителя рецидивисту из Новосибирска дали 17 лет тюрьмы

Вынесен приговор по делу о двойном убийстве, сообщили сегодня, 30 ноября, в управлении МВД по Новосибирской области.
24 апреля в полицию Новосибирска обратился мужчина, который сообщил, что в квартире дома по улице Народной в Калининском районе он обнаружил тела своей 69-летней матери и её 53-летнего сожителя с ножевыми ранениями.
На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Опросив жителей дома, сотрудники полиции установили, что в данной квартире часто собирались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые распивали спиртные напитки вместе с хозяевами. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство двух лиц»).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по Новосибирску совместно с оперативниками областного Управления уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении убийства — ранее судимого за кражу безработного соседа потерпевших в возрасте 31 года. Установив место, где может появляться подозреваемый – рядом с теплотрассой — полицейские выставили засаду. Через несколько часов гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть.
Новосибирский областной суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком 17 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.
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