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За убийство соседки и ее сожителя рецидивисту из Новосибирска дали 17 лет тюрьмы

Подозреваемого поймали, устроив засаду у теплотрассы, где тот обитал. Убитые, по словам соседей, вели асоциальный образ жизни, постоянно собирая пьяные компании.

30.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За убийство соседки и ее сожителя рецидивисту из Новосибирска дали 17 лет тюрьмы

В колонии

Вынесен приговор по делу о двойном убийстве, сообщили сегодня, 30 ноября, в управлении МВД по Новосибирской области.

24 апреля в полицию Новосибирска обратился мужчина, который сообщил, что в квартире дома по улице Народной в Калининском районе он обнаружил тела своей 69-летней матери и её 53-летнего сожителя с ножевыми ранениями.

На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Опросив жителей дома, сотрудники полиции установили, что в данной квартире часто собирались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые распивали спиртные напитки вместе с хозяевами. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство двух лиц»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по Новосибирску совместно с оперативниками областного Управления уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении убийства — ранее судимого за кражу безработного соседа потерпевших в возрасте 31 года. Установив место, где может появляться подозреваемый – рядом с теплотрассой — полицейские выставили засаду. Через несколько часов гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть.

Новосибирский областной суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком 17 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.


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