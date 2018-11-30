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220 мусорозаводов за 290 млрд рублей построят в России

Интерес к ним проявили «Еврохим», «Лидер» и группа ВИС.

30.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
220 мусорозаводов за 290 млрд рублей построят в России

Мусор в списке Белоусова

«Еврохим» Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и «готов транслировать его по стране», то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах. Об этом компания уведомила рабочую группу по содействию реализации новых инвестпроектов, созданную по инициативе помощника президента Андрея Белоусова. Это следует из презентации рабочей группы, копия которой есть у РБК, подлинность документа подтвердили два источника в компаниях из списка Белоусова.

«Еврохим» выступил одним из потенциальных инвесторов проекта, предполагающего строительство 220 комплексов разной мощности по обработке, размещению и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в презентации. Общая стоимость проекта — 290 млрд руб., из которых 180 млрд руб. привлекут от частных инвесторов (еще 110 млрд руб. — госинвестиции). Взамен компании обещают компенсировать до 30% затрат на строительство комплексов за счет льгот по кредитам и субсидирования лизинга оборудования.
В проекте также готовы участвовать компания «Лидер» (ее крупнейший акционер — НПФ «Газфонд»), группа ВИС Игоря Снегурова (вложит минимум 15 млрд руб.) и региональные операторы утилизации ТКО.

Указанные компании были одними из немногих, кто на этапе обсуждения предстоящей реформы высказал предварительную готовность участвовать в государственных проектах, инвестируя частные средства в объекты инфраструктуры системы обращения с отходами, рассказала РБК пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова. По ее словам, окончательные решения об участниках и инвесторах, а также объектах строительства и регионах присутствия можно будет принять после утверждения единой компании-интегратора, которая будет управлять отраслью в рамках нацпроекта «Экология» (ее учредителем выступит правительство), а также правил взаимодействия этой компании с бизнесом.

Представитель «Еврохима» Владимир Торин сообщил РБК, что мусоропереработка — это абсолютно новая для компании тема и пока не принято решений о вхождении в такие проекты. От других комментариев он отказался. «Мы готовы участвовать в работе по реализации майского указа президента, в том числе и в сфере работы с ТКО. Если будут определены конкретные проекты, то группа ВИС включится в обсуждение их параметров и условий реализации», — заявил РБК представитель группы. Сейчас идет работа и с рядом частных концессионных инициатив, определяются параметры и финансовые модели проектов, добавил он.

В пресс-службе «Лидера» пока не ответили на запрос РБК.

Источник: РБК


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