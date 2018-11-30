КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х. ком. квартиру на мик-не 31
продам
Продам
продам 2-ю квартиру
Продам 3-ю
Продам 3-ю
продам КОМНАТУ-20кв.м.-530 000 руб/89134819144
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

220 мусорозаводов за 290 млрд рублей построят в России

Скандал с голубыми волосами 6-классницы: в школе настаивают на запрете ярких волос

До 25 рублей подорожает проезд в маршрутках Бердска с 1 декабря

Скульптуру «Аиста» у роддома Бердска презентуют областным чиновникам

За убийство соседки и ее сожителя рецидивисту из Новосибирска дали 17 лет тюрьмы

Прибыльность вернулась к АЗС

Мошенники пугают и заставляют покупать за 3700 рублей пожарные датчики в Бердске

«Красивые» автономера продавать законно начнут в 2019 году

За 2 млн рублей ищут уборщика снега и мусора на окраинах Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Прибыльность вернулась к АЗС

Минэнерго отметило, что в ЦФО станции зарабатывают 4,2 рубля с каждого проданного литра бензина Аи-92.

30.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Прибыльность вернулась к АЗС

В Бердске не осталось бензина дешевле 40 рублей за литр

 

Автозаправочным станциям в России на текущий момент снова стало выгодно продавать бензин из-за снижения цены нефти, в Центральном федеральном округе они зарабатывают 4,2 рубля с каждого проданного литра бензина Аи-92. Это следует из презентации к докладу заместителя министра энергетики России Павла Сорокина на пресс-конференции в ТАСС.

«В ноябре 2018 года внутренний рынок моторных топлив РФ вернулся к экспортной альтернативе (в середине декабря сформировалась премия по отношению к экспорту)», — сказано в документе.

«При реализации по экспортной альтернативе сегодня складывается маржа в 4,2 рубля/л, — говорится в презентации. — Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился».

«Сейчас оптовой-розничная маржа находится на уровне 2014 года. Ситуация стабилизировалась», — считает Сорокин.

Из презентации также следует, что, по данным на 25 ноября, цены на бензин год к году выросли на 10,2% — до 41,72 рубля за литр, цены на зимнее дизельное топливо — на 15,91%, до 46,47 рубля за литр.

Нефтяным компаниям было более выгодно продавать бензин и дизельное топливо за рубежом, чем на внутреннем рынке, с середины декабря прошлого года по октябрь 2018 года.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск» 220 мусорозаводов за 290 млрд рублей построят в России Вынуждены выезжать на встречку из-за ледяных колдобин на дороге автомобилисты Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика