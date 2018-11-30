Прибыльность вернулась к АЗС

Автозаправочным станциям в России на текущий момент снова стало выгодно продавать бензин из-за снижения цены нефти, в Центральном федеральном округе они зарабатывают 4,2 рубля с каждого проданного литра бензина Аи-92. Это следует из презентации к докладу заместителя министра энергетики России Павла Сорокина на пресс-конференции в ТАСС.

«В ноябре 2018 года внутренний рынок моторных топлив РФ вернулся к экспортной альтернативе (в середине декабря сформировалась премия по отношению к экспорту)», — сказано в документе.

«При реализации по экспортной альтернативе сегодня складывается маржа в 4,2 рубля/л, — говорится в презентации. — Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился».

«Сейчас оптовой-розничная маржа находится на уровне 2014 года. Ситуация стабилизировалась», — считает Сорокин.

Из презентации также следует, что, по данным на 25 ноября, цены на бензин год к году выросли на 10,2% — до 41,72 рубля за литр, цены на зимнее дизельное топливо — на 15,91%, до 46,47 рубля за литр.

Нефтяным компаниям было более выгодно продавать бензин и дизельное топливо за рубежом, чем на внутреннем рынке, с середины декабря прошлого года по октябрь 2018 года.

Источник: ТАСС