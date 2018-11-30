КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х. ком. квартиру на мик-не 31
продам
Продам
продам 2-ю квартиру
Продам 3-ю
Продам 3-ю
продам КОМНАТУ-20кв.м.-530 000 руб/89134819144
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

220 мусорозаводов за 290 млрд рублей построят в России

Скандал с голубыми волосами 6-классницы: в школе настаивают на запрете ярких волос

До 25 рублей подорожает проезд в маршрутках Бердска с 1 декабря

Скульптуру «Аиста» у роддома Бердска презентуют областным чиновникам

За убийство соседки и ее сожителя рецидивисту из Новосибирска дали 17 лет тюрьмы

Прибыльность вернулась к АЗС

Мошенники пугают и заставляют покупать за 3700 рублей пожарные датчики в Бердске

«Красивые» автономера продавать законно начнут в 2019 году

За 2 млн рублей ищут уборщика снега и мусора на окраинах Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


«Красивые» автономера продавать законно начнут в 2019 году

В интернете можно будет легально купить желаемую комбинацию букв и цифр для своей машины.

30.11.2018 Фото: pixabay 12 коммент.
 
Красивые автономера продавать законно начнут в 2019 году

Красивый номер — талисман

Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве. Однако еще предстоит решить ряд вопросов: как будет проходить отбор знаков, кто станет контролировать проведение торгов и устанавливать критерии для них. В целом идея легализации продажи таких номеров не нова, но только сейчас она получает законодательную поддержку. Впрочем, купить знак с любопытным набором цифр и букв можно и сейчас — расценки в Сети достигают 3 млн рублей. Весь рынок красивых номеров экспертное сообщество оценивает в десятки миллиардов.

Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывает проект постановления правительства о том, чтобы все так называемые красивые автомобильные номера продавались через специальные аукционы в интернете. Внесение документа в кабмин запланировано на 2 сентября 2019 года, отметили в ведомстве Максима Орешкина.

Узаконить продажу красивых знаков чиновники пытаются с 2010 года — именно тогда было дано отдельное распоряжение правительства. Однако до этого момента легализации рынка автономеров препятствовало отсутствие специального нормативного акта. В августе 2018 года наконец был принят закон «О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Он вступит в силу 4 августа 2019 года и после этого станет возможным принятие постановления о продаже красивых номеров на аукционах, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

Однако при разработке документа еще предстоит решить несколько вопросов, отметили в Минэкономразвития. В частности, необходимо определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти, региональные или другие организации, которые профессионально занимаются проведением торгов. Также еще не решено, кто будет устанавливать критерии для аукционов и как будет происходить отбор номеров, поступающих на продажу.

В этом случае в министерстве предлагают к обсуждению три схемы. Первый вариант — абсолютно все автономера выставляются на продажу. Те, которые никто не купил, идут в свободную выдачу в ГИБДД. Второй — лотом становятся только красивые знаки, отобранные по определенному алгоритму. Еще один вариант — покупатель может сам заказать себе номер с заданным набором букв и цифр.

В Минэкономразвития подчеркнули, что открыты для любых предложений экспертного сообщества и заинтересованных сторон. Также ведомству еще предстоит обсудить, какие возможны злоупотребления при продаже автономеров на аукционах и как с ними бороться.

Купить желаемую комбинацию букв и цифр для машины можно и сейчас — есть несколько схем. Самая распространенная — через приобретение подержанного автомобиля с удачным номером. То есть гражданин находит машину с желаемой комбинацией букв и цифр, договаривается с ее владельцем, покупает авто, оставляет номер себе, а машину продает обратно ее хозяину.

Найти автовладельца с желаемым знаком можно в интернете. Для этого есть специальные сайты, которые поисковики выдают при первом запросе. «Известия» ознакомились с ними. Расценки варьируются от 20 тыс. рублей до 3 млн. Одними из самых дешевых оказались номера, которые начинаются на цифру 0 (до 100 тыс. рублей). Самыми дорогими — с буквами ХХХ (3 млн рублей), более доступны комбинация ААА (от 1 млн рублей) и ООО (от 200 тыс. рублей).
Из комбинаций цифр самая высокая стоимость у московского номера 777 с кодом региона также 777 — 965 тыс. рублей. Точно такой же номер, но еще и с буквами ХАМ обойдется уже в 1,2 млн рублей. Цифры 666, 444, 999, 555 и 111 с произвольными буквами стоят не больше 300 тыс. рублей.

Бизнес по продаже красивых номерных знаков остается в «серой» зоне, сказал «Известиям» руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Эксперт подтвердил, что стоимость красивого номера может достигать 3 млн рублей, а сам рынок он оценил в десятки миллиардов рублей.

Впрочем, координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов не согласен с утверждением, что нынешняя реализация красивых автономеров находится в «серой» зоне. Он подчеркнул, что она всегда происходит при легальной продаже автомобиля.

В мире широко развита практика по продаже автомобильных номеров. Например, в Бельгии их можно приобрести за €2 тыс. (на номере можно написать почти всё что угодно). В Дании за любое желаемое сочетание букв и цифр нужно отдать €1 тыс., в Англии можно купить номер заранее без привязки к конкретному автомобилю, в Германии разрешено выбрать знак в течение 10 попыток (€10–20). Также купить красивые автономера можно в Латвии, Польше, Армении, Швейцарии, ОАЭ и Узбекистане.

Источник: iz.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск» 220 мусорозаводов за 290 млрд рублей построят в России Вынуждены выезжать на встречку из-за ледяных колдобин на дороге автомобилисты Бердска

(12) Комментариев

  1. Аноним

    Сейчас по дорогам ездить куча вёдер с болтами на «красивых» номерах. После вступления в силу вышеописанных поправок, эти вёдра, можно будет выгодно продать :-D

    Thumb up 3 Thumb down 2

    • Вадим

      Вижу, вы пешеход, иначе глупости бы не писали…
      Ведра можно продать БЕЗ номеров, а номера можно продать БЕЗ ведер (отдельно от них) уже давным давно.
      Или оставить себе красивый номер для более свежего ведра.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Вадим

    По сути правильно, но осадочек противный….

    Теперь если видишь Мазарати да еще с номером 777 777 ХАМ нужно остановиться, повернуться в его сторону, слегка согнуть спину и хлопнув себя два раза по щекам почтительно произнести «КУ»….

    Иначе предлагаю применять статью 262….

    Thumb up 3 Thumb down 2

    • Аноним

      Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов
      :-|

      Thumb up 0 Thumb down 0

      • Вадим

        Я очень рад что дал вам повод почувствовать себя умным ;)
        Каюсь, очепятки бывают и у меня, быстро колочу по клаве, не всегда проверяю, что наколотил.
        Думаю, умные люди поняли что речь о статье 282, о чем с удовольствием сообщаю в этом уточнении.

        Приятных вам ощущений :-D

        Thumb up 1 Thumb down 1

        • Аноним

          Вадим 30 ноября 2018 13:48:
          «Теперь если видишь Мазарати да еще с номером 777 777 ХАМ нужно остановиться, повернуться в его сторону, слегка согнуть спину и хлопнув себя два раза по щекам почтительно произнести «КУ»

          иначе»

          статья 282:
          Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц.

          :-|

          Thumb up 0 Thumb down 2

        • Аноним

          А Вы не завидуйте и ненависти не будет.

          Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    да какой прикол покупать за такие деньги по сути обычные номера, ведь внешний вид шрифт и расположение все равно как у всех. Вот если б авторские, там например «У меня крутые яйца» белым по зеленому)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика