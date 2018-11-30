«Красивые» автономера продавать законно начнут в 2019 году

Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве. Однако еще предстоит решить ряд вопросов: как будет проходить отбор знаков, кто станет контролировать проведение торгов и устанавливать критерии для них. В целом идея легализации продажи таких номеров не нова, но только сейчас она получает законодательную поддержку. Впрочем, купить знак с любопытным набором цифр и букв можно и сейчас — расценки в Сети достигают 3 млн рублей. Весь рынок красивых номеров экспертное сообщество оценивает в десятки миллиардов.

Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывает проект постановления правительства о том, чтобы все так называемые красивые автомобильные номера продавались через специальные аукционы в интернете. Внесение документа в кабмин запланировано на 2 сентября 2019 года, отметили в ведомстве Максима Орешкина.

Узаконить продажу красивых знаков чиновники пытаются с 2010 года — именно тогда было дано отдельное распоряжение правительства. Однако до этого момента легализации рынка автономеров препятствовало отсутствие специального нормативного акта. В августе 2018 года наконец был принят закон «О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Он вступит в силу 4 августа 2019 года и после этого станет возможным принятие постановления о продаже красивых номеров на аукционах, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

Однако при разработке документа еще предстоит решить несколько вопросов, отметили в Минэкономразвития. В частности, необходимо определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти, региональные или другие организации, которые профессионально занимаются проведением торгов. Также еще не решено, кто будет устанавливать критерии для аукционов и как будет происходить отбор номеров, поступающих на продажу.

В этом случае в министерстве предлагают к обсуждению три схемы. Первый вариант — абсолютно все автономера выставляются на продажу. Те, которые никто не купил, идут в свободную выдачу в ГИБДД. Второй — лотом становятся только красивые знаки, отобранные по определенному алгоритму. Еще один вариант — покупатель может сам заказать себе номер с заданным набором букв и цифр.

В Минэкономразвития подчеркнули, что открыты для любых предложений экспертного сообщества и заинтересованных сторон. Также ведомству еще предстоит обсудить, какие возможны злоупотребления при продаже автономеров на аукционах и как с ними бороться.

Купить желаемую комбинацию букв и цифр для машины можно и сейчас — есть несколько схем. Самая распространенная — через приобретение подержанного автомобиля с удачным номером. То есть гражданин находит машину с желаемой комбинацией букв и цифр, договаривается с ее владельцем, покупает авто, оставляет номер себе, а машину продает обратно ее хозяину.

Найти автовладельца с желаемым знаком можно в интернете. Для этого есть специальные сайты, которые поисковики выдают при первом запросе. «Известия» ознакомились с ними. Расценки варьируются от 20 тыс. рублей до 3 млн. Одними из самых дешевых оказались номера, которые начинаются на цифру 0 (до 100 тыс. рублей). Самыми дорогими — с буквами ХХХ (3 млн рублей), более доступны комбинация ААА (от 1 млн рублей) и ООО (от 200 тыс. рублей).

Из комбинаций цифр самая высокая стоимость у московского номера 777 с кодом региона также 777 — 965 тыс. рублей. Точно такой же номер, но еще и с буквами ХАМ обойдется уже в 1,2 млн рублей. Цифры 666, 444, 999, 555 и 111 с произвольными буквами стоят не больше 300 тыс. рублей.

Бизнес по продаже красивых номерных знаков остается в «серой» зоне, сказал «Известиям» руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Эксперт подтвердил, что стоимость красивого номера может достигать 3 млн рублей, а сам рынок он оценил в десятки миллиардов рублей.

Впрочем, координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов не согласен с утверждением, что нынешняя реализация красивых автономеров находится в «серой» зоне. Он подчеркнул, что она всегда происходит при легальной продаже автомобиля.

В мире широко развита практика по продаже автомобильных номеров. Например, в Бельгии их можно приобрести за €2 тыс. (на номере можно написать почти всё что угодно). В Дании за любое желаемое сочетание букв и цифр нужно отдать €1 тыс., в Англии можно купить номер заранее без привязки к конкретному автомобилю, в Германии разрешено выбрать знак в течение 10 попыток (€10–20). Также купить красивые автономера можно в Латвии, Польше, Армении, Швейцарии, ОАЭ и Узбекистане.

Источник: iz.ru