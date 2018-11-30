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Мошенники пугают и заставляют покупать за 3700 рублей пожарные датчики в Бердске

Старшая по дому №22 по ул. Вокзальной отправила «инспекторов пожарной безопасности» восвояси. МЧС предупреждает — они не занимаются коммерцией и не оказывают платные услуги.

30.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мошенники пугают и заставляют покупать за 3700 рублей пожарные датчики в Бердске

Мошенники показывают бердчанам липовые корочки, прежде чем зайти в квартиру

Отправила подальше, чтоб не навлечь на себя проблемы «сотрудников пожарной инспекции» старшая по дому № 22 по улице Вокзальной Светлана. О вечернем визите инспекторов с советами установить датчик пожарной сигнализации за 3700 рублей, бердчанка рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 ноября.

-Два мальчика с бейджиками и красными корочками позвонили мне вчера в домофон и предложили установить 3-4 датчика пожарной безопасности в квартиру. Стоимость каждого — 3 700 рублей. Они пугают людей, что замкнет электрика и таким образом разводят людей на деньги. Они у мамы моей были позавчера, готовы были ей сразу все установить. Но так как она пенсионерка, то для не сделали исключение — хотели взять по 1 500 за датчик. Я им сказала, чтобы они не ходили по нашему дому, чтобы у них не было проблем. Я им в лоб так и сказала — кому вы вешаете лапшу на уши?! Но мне жалко стариков! Мнимые пожарные инспекторы могут их «обуть». Когда человек не поддается на уловки, то они сразу начинают по-другому разговаривать, — предостерегает Светлана.

Как сообщает главк МЧС России по Новосибирской области, в октябре уже задерживали граждан, подозреваемых в мошенничестве и вынуждавших доверчивых граждан под угрозой штрафов купить и установить у себя дома по невероятно высоким ценам автономные пожарные дымовые извещатели и газовые анализаторы. Спецоперацию по установлению злоумышленников совместно провели специалисты МВД и МЧС при участии жителей Куйбышевского района, где действовали предполагаемые преступники.

— Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилья и представляются сотрудниками МЧС, не верьте и не впускайте мошенников в свои квартиры, — пояснил главный специалист по вопросам противодействия коррупции на территории Новосибирской области Евгений Красноруцкий. — Специалисты МЧС не оказывают платных услуг и не занимаются коммерческой деятельностью. Кроме того, в действующем российском законодательстве не существует требований по обязательной установке собственниками жилья противопожарных приборов. Граждане могут самостоятельно, в инициативном порядке, в качестве способа, предупреждающего о пожаре, установить в своей квартире автономные дымовые пожарные извещатели.


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