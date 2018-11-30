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Смертельное ДТП: погибла водитель Honda в столкновении с КамАЗом под Новосибирском

Автоледи выехала на встречку на ленинск-кузнецкой трассе. По факту ДТП проводится доследственная проверка.(ФОТО)

30.11.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
Смертельное ДТП: погибла водитель Honda в столкновении с КамАЗом под Новосибирском

На месте смертельной аварии

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 30 ноября, около 7 утра 30-летняя женщина, управляя автомобилем Honda, следовала по трассе К-19Р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» в сторону Новосибирска. В пути следования на 26-м км она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным грузовым автомобилем КамАЗ под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии от полученных травм водитель легкового автомобиля скончалась на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Смертельное ДТП: погибла водитель Honda в столкновении с КамАЗом под Новосибирском

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП


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