Смертельное ДТП: погибла водитель Honda в столкновении с КамАЗом под Новосибирском

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 30 ноября, около 7 утра 30-летняя женщина, управляя автомобилем Honda, следовала по трассе К-19Р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» в сторону Новосибирска. В пути следования на 26-м км она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным грузовым автомобилем КамАЗ под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии от полученных травм водитель легкового автомобиля скончалась на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.