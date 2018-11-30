Смертельное ДТП: погибла водитель Honda в столкновении с КамАЗом под Новосибирском

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
220 мусорозаводов за 290 млрд рублей построят в России
Скандал с голубыми волосами 6-классницы: в школе настаивают на запрете ярких волос
До 25 рублей подорожает проезд в маршрутках Бердска с 1 декабря
Скульптуру «Аиста» у роддома Бердска презентуют областным чиновникам
За убийство соседки и ее сожителя рецидивисту из Новосибирска дали 17 лет тюрьмы
Мошенники пугают и заставляют покупать за 3700 рублей пожарные датчики в Бердске
«Красивые» автономера продавать законно начнут в 2019 году
За 2 млн рублей ищут уборщика снега и мусора на окраинах Бердска