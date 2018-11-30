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Зачем в региональную неделею депутат Госдумы Лебедев поехал в Майами

В парламенте прокомментировали: он мог ездить в США по делам избирателей.

30.11.2018 Фото: ГД 2 коммент.
 
Зачем в региональную неделею депутат Госдумы Лебедев поехал в Майами

В Госдуме идет региональная неделя — депутаты работают на округах

Находящийся в Майами вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев мог оказаться в США по делам избирателей. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщил глава комиссии Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Парламентарий отметил, что в Госдуме не знают, «по каким делам он туда ездил». При этом он предположил, что вице-спикер был в отпуске либо ездил к российским избирателям, живущим в Соединенных Штатах.

«У нас за границей тоже избирательные округа», — сказал Аршба, которого цитирует «РИА Новости».

29 ноября Лебедев опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с видами Майами и указал в подписи к посту, что находится в «чудесном настроении». Этот пост прокомментировал глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, который напомнил коллеге, что в России сейчас идет региональная неделя и здесь он нужен намного больше. В ответ на это Лебедев отшутился.

«Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции», — написал он.

Депутаты Госдумы в рамках региональной недели встречаются с избирателями и представителями местной власти, проводят работу в своих избирательных округах. Текущая региональная неделя началась 26 ноября и завершится 2 декабря, а следующая запланирована с 24 по 31 декабря. В остальное время депутаты будут работать в комитетах и комиссиях.

Источник: iz.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    В Майами лучше, чем в Урюпинске?
    Это вопрос патриотам?
    Или детям которым по пятому каналу на лечение деньги собирают,детдомовцам и т.д.?

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  2. Аноним

    В Майами живет много русских народных артистов, ну не живет, а имеет недвижимость, поэтому вполне логичный ответ, они же тоже избиратели)

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