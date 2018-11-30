«Пенсионный фонд: как купить пенсионные баллы»

Треть населения Бердска сейчас составляют пенсионеры
Сегодня граждане сами могут копить баллы на страховую пенсию по старости, самостоятельно уплачивая взносы в Пенсионный фонд России.
Если пенсионных баллов не хватает, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать страховую пенсию, их можно докупить. Причем, как разъяснили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, для покупки баллов не обязательно ждать приближения возраста выхода на заслуженный отдых. Купить пенсионные баллы можно в любой момент.
Кому может понадобиться покупка пенсионных баллов?
Прежде всего, гражданам России, работающим за пределами территории Российской Федерации.
Затем самозанятым, к которым относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, частные детективы, воспитатели, всевозможные помощники по хозяйству, переводчики и репетиторы, фермеры.
Могут докупить баллы люди, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование. А также любой человек может купить баллы для своего родственника или друга, если за того не платит работодатель.
Существует минимальный годовой взнос, который, как пояснили в Пенсионном фонде России, до последнего времени рассчитывался по такой формуле: 2 МРОТ × 26% × 12 месяцев. В рублях это почти 69 тысяч в год.
Но на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование. Теперь минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной величины минимального размера оплаты труда, а не двукратной. Иными словами, годовой платеж за покупку пенсионных баллов уменьшится вдвое.
Для покупки баллов надо заключить договор с Пенсионным фондом. И, перечислив деньги по договору, можно получить недостающие баллы. Впрочем, на всю пенсию их не прикупишь.
Реквизиты для уплаты взносов указаны на сайте ПФР, а для формирования платежного документа можно воспользоваться удобным электронным сервисом ПФР.
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государство, как всегда, зарабатывает даже на пенсионерах…
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«Пенсионный фонд: как купить пенсионные баллы»
А смысл? Продолжительность жизни Русского мужика, всю жизнь проработавшего не на тёплом местечке начальничка, а простым квалифицированным работягой реальные 57-61 год! При этом пенсия с 65 лет? При этом, стаж должен быть не меньше 45 лет для мужика, иначе пенсию начнут реально платить с 70 лет! При этом, на руки в Бердске я получаю чистыми 300 долларов… Вопрос, на какие шыши я буду покупать индульгенцию? Второе, зачем мне чуть-чуть повышенная пенсия на том свете?
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Пирамида очередная. Ну купишь,где гарантия что через 20 лет они будут действительны Скажу круче,казино и игровые автоматы отдыхают
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как же много придумывается «честных» способов отъема денег у населения :
в Госдуме предложили не оплачивать больничные листы.
Если врач запретил вам работать на даче, а вы не послушались, лечиться будете за свой счет
Вы в курсе, что в России с 2018 года начали действовать новые правила диспансеризации взрослого населения? Так вот, теперь раз в 2 года вы можете прийти в свою поликлинику и пройти обследование. И если врач выявит у вас какие-то заболевания, он составит вам план лечения и выпишет соответствующие рецепты. Ну, а уж будете вы следовать рекомендациям или нет – это ваше личное дело.
Но теперь выясняется, что не такое уж оно ваше и совсем не личное. В Госдуме снова решили озаботиться здоровьем граждан и предложили… наказывать рублем тех, кто не следует рекомендациям медиков. Больничные листы им оплачивать никто не будет!
Депутаты обозвали эту идею «страховой ответственностью человека за свое здоровье». Как пояснил зампред Комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Говорин, эта ответственность, в частности, касается прохождения диспансеризации: «Вы прошли диспансеризацию, вам сказали, что у вас такие-то биохимические показатели, кардиограмма, есть факторы риска. Например, уровень глюкозы приближается к пяти, это говорит о том, что вы потребляете много сладкого. Врач ставит вам диагноз и дает рекомендации не употреблять того-то. Вы обязуетесь выполнять эти рекомендации и отчитываться перед врачами». Но если вы нарушили предписания доктора, втихаря ели дома конфетки и заработали-таки себе сахарный диабет, значит «вы платите за медицинскую помощь сами, то есть ваш больничный лист не будет оплачен», – приводит слова Говорина.
https://vk.com/nevzorov_tv?w=wall-173159214_6868
да вашу ж мать….что тут сказать то?
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«Врач ставит вам диагноз и дает рекомендации не употреблять того-то. Вы обязуетесь выполнять эти рекомендации и отчитываться перед врачами». Но если вы нарушили предписания доктора, втихаря ели дома конфетки и заработали-таки себе сахарный диабет,»
Конфетки? Так сложно? Сейчас целую кучу сахара суют во всё подряд! От сока, газировки, до хлеба молока и творога…. А вы наверняка не знаете, что продукты содержащие крахмал не менее помогают возникновению диабета, чем пресловутый сахар! А теперь скажите в чем нет крахмала из того, что вы едите каждый день?
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Интересно?Хоть кто то приобрел себе доп.баллы???!!!Покажите по ТВ.
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