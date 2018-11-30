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Скульптуру «Аиста» у роддома Бердска презентуют областным чиновникам

В числе приглашенных экс-директор БЭМЗа Виктор Осин и бизнесмен Виктор Голубев. Мэру вручат паспорт скульптуры.

30.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Елены Белоусовой Один комментарий
 
Скульптуру Аиста у роддома Бердска презентуют областным чиновникам

на территории роддома в сентябре установили деревянные скульптуры

Долгожданное открытие скульптуры «Аиста» и сквера, благоустроенного в рамках социального проекта «Мое солнышко», состоится в 17.00 у бердского роддома сегодня, 30 ноября. На торжественном открытии создатели скульптуры вручат мэру Бердска Евгению Шестернину паспорт «Аиста».

На открытии скульптуры и сквера приглашены те, без кого они бы не появились — экс-директор БЭМЗ Виктор Осин, бизнесмен Виктор Голубев. В числе приглашенных депутаты Бердска, мэр города Евгений Шестернин и первый заместитель министра труда и социального развития по Новосибирской области Елена Бахарева.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал,что изначально чиновники планировали установить скульптуру у дома № 2 по улице Лунной. Однако создатели скульптуры и власть Бердска изменила свое решение.

-Изначально скульптуру «Аиста» планировалось установить в парке «Лунном», но мы поняли, что его дом в другом месте: там, где зарождается жизнь. У новоиспеченных родителей скоро появится возможность пофотографироваться у скульптуры,— рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в конце августа бердчане нашли и спасли краснокнижного молодого черного аиста. И хоть стела, посвященная матери и ребенку, выкрашена в черно-серые тона, скульпткра «Аиста», идея создания которого родилась благодаря спасенному птенцу, останется светлой.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Какой позор. Деревяшку открывают с такой помпезностью. А что путина не позвали? :-D Лучше бы производство открыли какое-нибудь или что-то реально полезное для бердчан. Стыдно должно быть, а они делают из этого событие.

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