Задайте свой вопрос начальнику полиции Бердска!

Владимир Соколов настроен на долгую и продуктивную службу в Бердске
Начальник полиции Бердска Владимир Соколов даст «Курьер. Среда. Бердск» итоговое интервью в декабре 2018 года. Уже сегодня редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает собирать вопросы от читателей.
Владимир Соколов вступил в должность начальника полиции Бердска полгода назад. В первую неделю работы Владимир Васильевич рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что намерен не только бороться с преступностью, но и сделать деятельность полиции максимально открытой и удобной для горожан.
За это время он познакомился с городом и его проблемами в сфере коррупции, противоправных действий совершенных в отношении бердчан. В интервью с Владимиром Соколовым мы хотим подвести итоги этого года, выяснить безопасен ли Бердск. Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для начальника полиции вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу bkurer@mail.ru.
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос начальнику полиции». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.
Последний день приема вопросов — 7 декабря!
1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно начальник полиции, а не кто-либо другой.
3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на станицах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!
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ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ
Какие вы планируете проводить мероприятия для уменьшения преступности и мелкого хулиганства?
Планируете ли вы патрулирование»сложных» районов Бердска с целью снижения преступности?
Вы будете спускать с рук халатность своих подчинённых?
Что ВЫ готовы сделать, что бы жители города Бердска сказали, что у нас замечательное полицейское руководство?
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ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ
Согласна про патрулирование «сложных» районов, в частности дом на улице Попова 35- в подъезд зайти страшно, пьют, курят, матерятся и т.д….
Желательно сделать в этом доме опорный пункт, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
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Не живите там
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