Знак «шипы» можно не крепить на автомобили

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее не устанавливать на автомобили знак «Шипы».

Ранее законом запрещалось ездить на машине с шипованными шинами при его отсутствии.

В МВД сообщили, что знак утратил свою актуальность, а его отмену согласовали все профильные ведомства.

Как отмечал в ноябре замглавы ведомства Михаил Ваничкин, динамические характеристики современных автомобилей зависят от множества факторов и знак «Шипы» не позволяет другим водителям однозначно судить о характере движения машины.

Кроме того, наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор.

Наклейка как профанация

Решение правительства прокомментировали в Госдуме. Так, член комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил, что обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили была профанацией элементов безопасности.

Он пояснил, что для того, чтобы проследить наличие наклейки, нужна не видеокамера, а именно сотрудник ГИБДД, численность которых значительно сократилась, в том числе, из-за введения камер видеофиксации.

«Никак иначе ты за этим вопросом не проследишь. Эффект равен нулю. Поэтому я полностью поддерживаю», — добавил он.

При этом депутат отметил, что сам он, как автолюбитель, не ощущал никакой разницы от того, есть наклейка на автомобилях или нет.

Старое наследие СССР

Автоинструктор Михаил Батунин рассказал РИА Новости, что отмену обязательного знака «Шипы» можно считать избавлением правил дорожного движения от старого наследия СССР.

«Этот знак пришел к нам из советского времени. Сейчас, когда на многих автомобилях установлена система ABS, есть 4WD и так далее, знак «Шипы» не играет никакой роли. Но за его отсутствие вас могут наказать. Так что правильно что его отменили», — сообщил эксперт.

Он отметил, что правительству предстоит ещё долгая икропотливая работа, чтобы убрать и остальные «подобные обязательства», которые в современном мире можно уже считать глупостью.

«Отлично, что работа в этом направлении идет. Но предстоит ещё многое поправить. Чем быстрей это будет сделано, тем быстрей мы придем к мировым стандартам, что водителей будет только радовать», — добавил инструктор.

Источник: РИА Новости