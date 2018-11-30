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Путин встретится с Трампом на саммите G20

В Кремле рассказали, что российский лидер обсудит двусторонние отношения и стратегическую безопасность с президентом США, а также может встреться с премьер-министром Великобритании.

30.11.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.
 
Путин встретится с Трампом на саммите G20

Первая встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Аргентине намерен обсудить двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В первую очередь, это вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями. Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие темы российский лидер планирует поднять на переговорах с Трампом.

Как сообщалось ранее, переговоры Путина и Трампа запланированы на 1 декабря во время саммита «двадцатки» в Аргентине. Первая встреча глав российского и американского государств на таком же форуме прошла в германском Гамбурге в июле 2017 года. Позднее в том же году президенты встречались «на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме. Единственные на данный момент отдельные полноформатные переговоры Путина и Трампа вне привязки к международным саммитам состоялись 16 июля в Хельсинки.

«Все это [переговоры Путина и Трампа] состоится на полях саммита [двадцатки в Аргентине], причем до закрытия саммита, до третьего так называемого ретрита или, говоря по-русски, рабочего заседания. Поэтому временные рамки [беседы] будут достаточно жесткие», — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что встреча «будет 1 декабря в районе полудня [по местному времени, около 18:00 мск]».

«Сначала, как мы ожидаем, будет непродолжительное общение президентов, потом — российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться», — сообщил Песков. При этом он оговорился: «Все будет [продолжительность переговоров] на выбор глав государств». Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «Вашингтон встречу подтвердил».

Представитель Кремля подчеркнул, что России и США крайне важно вести диалог. «Нам не обязательно соглашаться по всем вопросам, да это, пожалуй, и невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — заявил он.

Возможность встречи с Мэй

Пресс-секретарь президента РФ не исключил возможность переговоров Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в кулуарах саммита Группы двадцати, но отметил, что пока такая встреча не готовится, передает ТАСС.

«Каких-то отдельных бесед не планировалось, и ни с одной из сторон таких инициатив не поступало, но с другой стороны — и госпожа Мэй, и президент Путин будут находиться на саммите «двадцатки», и поэтому, в случае желания кого-либо из них, мы вполне можем допустить факт их общения в кулуарах. Если они посчитают необходимым, особых планов каких-то на этот счет нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее он говорил, что двухдневный график работы российского лидера в Аргентине 30 ноября — 1 декабря расписан буквально по минутам, поскольку президенту РФ предстоит не только принять участие в саммите Группы двадцати, но и переговорить с коллегами и провести мероприятия, предусмотренные программой визита в Аргентину. Песков уточнил, что с учетом разницы во времени Путин вернется в Москву только поздно вечером в воскресенье.


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(4) Комментариев

  1. zizou

    Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Аргентине намерен обсудить двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
    ==============================
    Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?», — заявил Путин.
    РИА Новости https://ria.ru/politics/20180310/1516089114.html

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  2. Аноним

    Трамп отказался (через твиттер как водится).
    Схема интересная вырисовывается:
    — вчера давал показания его помощник: во время предвыборной кампании Трамп вел переговоры с Москвой про строительство очередной высотки в Москве
    — это 100% импичмент, даже вариантов не оставляет
    — на этом фоне НЕЛЬЗЯ встречаться с Россией
    — значит нужен предлог. Сказал «за то что не вернули корабли» %) Хотя в рамках международного закона могут и не возвращать — короче отмазка и все понимают.

    Теперь вопрос: в чьих интересах было осуществлена провокация украины?
    Не штаты ли ее организовали? ;)

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    • Аноним

      организовали провокацию разумеется не штаты, а Украина.
      Скорее всего интересов было несколько.
      Просто удачно совпало что это выгодно и Трампу и Пэтрухе

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  3. Аноним

    Все идет по плану. )
    Путина продолжают держать на коротком поводке.
    Хотя откровенно говоря — а что с Путиным обсуждать? Кому он вообще нужен и по какому вопросу? Президент умирающей страны, которую он же сам и загоняет в гроб — кто он этим людям? Что с ним обсуждать?
    Если действия Кремля расценят как вооруженную агрессию, то турки получат возможность закрытия Босфора для российских кораблей. Основание — конвенция Монтрё, которая позволяет Турции закрывать пролив кораблям государств, находящихся в состоянии войны. Во всяком случае, возможность давления на Путина возрастает в разы — и по линии санкций , и по линии осложнения положения экспедиционного российского корпуса в Сирии. Чем ответит Путин — еще раз поднимет пенсионный возраст и налоги россиянам?)

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