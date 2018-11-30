Путин встретится с Трампом на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Аргентине намерен обсудить двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В первую очередь, это вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями. Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие темы российский лидер планирует поднять на переговорах с Трампом.

Как сообщалось ранее, переговоры Путина и Трампа запланированы на 1 декабря во время саммита «двадцатки» в Аргентине. Первая встреча глав российского и американского государств на таком же форуме прошла в германском Гамбурге в июле 2017 года. Позднее в том же году президенты встречались «на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме. Единственные на данный момент отдельные полноформатные переговоры Путина и Трампа вне привязки к международным саммитам состоялись 16 июля в Хельсинки.

«Все это [переговоры Путина и Трампа] состоится на полях саммита [двадцатки в Аргентине], причем до закрытия саммита, до третьего так называемого ретрита или, говоря по-русски, рабочего заседания. Поэтому временные рамки [беседы] будут достаточно жесткие», — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что встреча «будет 1 декабря в районе полудня [по местному времени, около 18:00 мск]».

«Сначала, как мы ожидаем, будет непродолжительное общение президентов, потом — российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться», — сообщил Песков. При этом он оговорился: «Все будет [продолжительность переговоров] на выбор глав государств». Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «Вашингтон встречу подтвердил».

Представитель Кремля подчеркнул, что России и США крайне важно вести диалог. «Нам не обязательно соглашаться по всем вопросам, да это, пожалуй, и невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — заявил он.

Возможность встречи с Мэй

Пресс-секретарь президента РФ не исключил возможность переговоров Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в кулуарах саммита Группы двадцати, но отметил, что пока такая встреча не готовится, передает ТАСС.

«Каких-то отдельных бесед не планировалось, и ни с одной из сторон таких инициатив не поступало, но с другой стороны — и госпожа Мэй, и президент Путин будут находиться на саммите «двадцатки», и поэтому, в случае желания кого-либо из них, мы вполне можем допустить факт их общения в кулуарах. Если они посчитают необходимым, особых планов каких-то на этот счет нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее он говорил, что двухдневный график работы российского лидера в Аргентине 30 ноября — 1 декабря расписан буквально по минутам, поскольку президенту РФ предстоит не только принять участие в саммите Группы двадцати, но и переговорить с коллегами и провести мероприятия, предусмотренные программой визита в Аргентину. Песков уточнил, что с учетом разницы во времени Путин вернется в Москву только поздно вечером в воскресенье.