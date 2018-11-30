Путин назвал цену нефти в $60 за баррель справедливой

Наиболее сбалансированной и справедливой ценой нефти для российской экономики является уровень в районе $60 за баррель, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Насколько я помню, в 2013 году цена была $43 за баррель, в текущем — $72. Сейчас она упала, потом снова приподнялась. На мой взгляд, в районе $60 — это абсолютно приемлемая величина, она нас устраивает», — сказал Путин. Он пояснил, что расходная часть бюджета формируется из цены $40 за баррель.

«Та цена, о которой я говорю, она сбалансированная и справедливая», — добавил президент. «Мы и сейчас находимся в контакте с ОПЕК, и, если потребуется, мы и дальше продолжим эту совместную работу», — заключил он, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве России с ОПЕК.

Российский лидер также отметил, что в 2017 году России и ОПЕК удалось провести «мягкую работу» по регулированию рынка нефти и удовлетворить интересы как производителей, так и потребителей. Он отметил вклад Саудовской Аравии, и в частности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в достижении успешной сделки ОПЕК+.

Как сообщалось ранее, Путин может обсудить нефтяное сотрудничество с кронпринцем Саудовской Аравии на предстоящем саммите G20 в Аргентине.

Сейчас Россия и Саудовская Аравия обсуждают политику в добыче нефти на 2019 года. Королевство склоняется к идее сокращения добычи ввиду роста глобальных запасов и добычи сланцевой нефти в США. Россия пока поддержку этой идее не выражала.

Доля отечественного оборудования

Кроме того, президент заверил, что в случае новых санкций страна может нарастить долю отечественного оборудования в нефтегазовом секторе до 90%.

«В области нефтегазового оборудования [доля отечественной продукции] — пока 48%, но процесс нарастает, — сказал глава государства. — И если ограничения будут вводиться, мы решим эту задачу — и так же, как и в области транспортного машиностроения, у нас отечественного продукта будет тоже под 90%». «Если кому-то этого хочется — закрыть своими руками российский рынок», — добавил Путин.

Говоря об импортозамещении, он вспомнил, что оно делалось «не от хорошей жизни, но получилось, что это не так и плохо». В качестве примера Путин привел аграрный сектор, который вырос в несколько раз. По его словам, аграрии мечтают о том, чтобы санкции Евросоюза и ответные меры РФ вообще не отменялись. «Сейчас развивается внутренняя конкуренция на замену внешней — и тоже в общем и целом она свою роль антимонопольную играет достаточно уверенно», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что объемы экспорта сельхозпродукции в первые 10 месяцев 2018 года выросли до $21 млрд — «для нас это приличная цифра».

В области транспортного машиностроения доля отечественной техники составляет 95-98%, в автопроме — 85%. «Это в том числе результат глубокой локализации, о которой мы договорились с нашими партнерами, прежде всего, из европейских стран», — заметил президент. По его словам, в области военной техники Россия вообще почти ушла от импорта.

Путин отметил, что в 2017 году в программы импортозамещения было вложено 600 млрд рублей, из них 120 млрд рублей — из бюджета. «Все это и неплохо, но нам бы хотелось, чтобы мы от таких способов взаимоотношений ушли и как можно быстрее, — сказал он. — И восстановили бы нормальный режим экономической жизни и мировой торговли».

Источник: ТАСС